Il prezzo in tempo reale di XOCIETY oggi è 0.003058 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi XO a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di XO su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di XOCIETY oggi è 0.003058 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi XO a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di XO su MEXC ora.

Maggiori informazioni su XO

Informazioni sul prezzo di XO

Whitepaper di XO

Sito web ufficiale di XO

Economia del token di XO

Previsioni del prezzo di XO

Cronologia di XO

Guida all'acquisto di XO

Convertitore di XO in valuta fiat

Spot XO

Futures USDT-M XO

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo XOCIETY

Valore XOCIETY (XO)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in XO:

$0.003059
$0.003059$0.003059
-0.39%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di XOCIETY (XO)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-05 10:13:54 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di XOCIETY (XO) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.002992
$ 0.002992$ 0.002992
Min sulle 24h
$ 0.003217
$ 0.003217$ 0.003217
Max sulle 24h

$ 0.002992
$ 0.002992$ 0.002992

$ 0.003217
$ 0.003217$ 0.003217

--
----

--
----

+1.22%

-0.38%

+9.72%

+9.72%

Il prezzo in tempo reale di XOCIETY (XO) è $ 0.003058. Nelle ultime 24 ore, XO ha oscillato tra un minimo di $ 0.002992 e un massimo di $ 0.003217, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di XO è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, XO è variato del +1.22% nell'ultima ora, del -0.38% nelle 24 ore e del +9.72% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di XOCIETY (XO)

--
----

$ 82.38K
$ 82.38K$ 82.38K

$ 15.29M
$ 15.29M$ 15.29M

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SUI

L'attuale capitalizzazione di mercato di XOCIETY è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 82.38K. La fornitura circolante di XO è --, con una fornitura totale di 5000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 15.29M.

Cronologia dei prezzi di XOCIETY (XO) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di XOCIETY per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.00001198-0.38%
30 giorni$ -0.00328-51.76%
60 giorni$ -0.003895-56.02%
90 giorni$ -0.004671-60.44%
Variazione del prezzo di XOCIETY di oggi

Oggi, XO ha registrato una variazione di $ -0.00001198 (-0.38%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di XOCIETY in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.00328 (-51.76%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di XOCIETY in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, XO ha registrato una variazione di $ -0.003895 (-56.02%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di XOCIETY in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.004671 (-60.44%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di XOCIETY (XO)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di XOCIETY.

Che cos'è XOCIETY (XO)

XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.

XOCIETY è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di XOCIETY in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di XO per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su XOCIETY sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di XOCIETY fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di XOCIETY (USD)

Quanto varrà XOCIETY (XO) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset XOCIETY (XO) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per XOCIETY.

Controlla subito la previsione del prezzo di XOCIETY!

Economia del token di XOCIETY (XO)

Comprendere l'economia del token di XOCIETY (XO) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token XO!

Come acquistare XOCIETY (XO)

Stai cercando come acquistare XOCIETY? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente XOCIETY su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

XO in valute locali

1 XOCIETY (XO) in VND
80.47127
1 XOCIETY (XO) in AUD
A$0.00461758
1 XOCIETY (XO) in GBP
0.00226292
1 XOCIETY (XO) in EUR
0.0025993
1 XOCIETY (XO) in USD
$0.003058
1 XOCIETY (XO) in MYR
RM0.0128436
1 XOCIETY (XO) in TRY
0.1273657
1 XOCIETY (XO) in JPY
¥0.449526
1 XOCIETY (XO) in ARS
ARS$4.356121
1 XOCIETY (XO) in RUB
0.25139818
1 XOCIETY (XO) in INR
0.27133634
1 XOCIETY (XO) in IDR
Rp50.96664628
1 XOCIETY (XO) in KRW
4.3070401
1 XOCIETY (XO) in PHP
0.1770582
1 XOCIETY (XO) in EGP
￡E.0.14595834
1 XOCIETY (XO) in BRL
R$0.01629914
1 XOCIETY (XO) in CAD
C$0.00425062
1 XOCIETY (XO) in BDT
0.3720057
1 XOCIETY (XO) in NGN
4.47727896
1 XOCIETY (XO) in COP
$11.8988309
1 XOCIETY (XO) in ZAR
R.0.05265876
1 XOCIETY (XO) in UAH
0.12611192
1 XOCIETY (XO) in TZS
T.Sh.7.513506
1 XOCIETY (XO) in VES
Bs0.556556
1 XOCIETY (XO) in CLP
$2.95097
1 XOCIETY (XO) in PKR
Rs0.86018482
1 XOCIETY (XO) in KZT
1.67376572
1 XOCIETY (XO) in THB
฿0.09889572
1 XOCIETY (XO) in TWD
NT$0.09293262
1 XOCIETY (XO) in AED
د.إ0.01122286
1 XOCIETY (XO) in CHF
Fr0.00241582
1 XOCIETY (XO) in HKD
HK$0.02379124
1 XOCIETY (XO) in AMD
֏1.17164212
1 XOCIETY (XO) in MAD
.د.م0.02779722
1 XOCIETY (XO) in MXN
$0.05623662
1 XOCIETY (XO) in SAR
ريال0.01143692
1 XOCIETY (XO) in ETB
Br0.44368522
1 XOCIETY (XO) in KES
KSh0.39491012
1 XOCIETY (XO) in JOD
د.أ0.002168122
1 XOCIETY (XO) in PLN
0.01106996
1 XOCIETY (XO) in RON
лв0.01324114
1 XOCIETY (XO) in SEK
kr0.02865346
1 XOCIETY (XO) in BGN
лв0.00507628
1 XOCIETY (XO) in HUF
Ft1.01121944
1 XOCIETY (XO) in CZK
0.06317828
1 XOCIETY (XO) in KWD
د.ك0.00093269
1 XOCIETY (XO) in ILS
0.0100914
1 XOCIETY (XO) in BOB
Bs0.0211002
1 XOCIETY (XO) in AZN
0.0051986
1 XOCIETY (XO) in TJS
SM0.02846998
1 XOCIETY (XO) in GEL
0.00831776
1 XOCIETY (XO) in AOA
Kz2.80293222
1 XOCIETY (XO) in BHD
.د.ب0.001149808
1 XOCIETY (XO) in BMD
$0.003058
1 XOCIETY (XO) in DKK
kr0.01944888
1 XOCIETY (XO) in HNL
L0.0799667
1 XOCIETY (XO) in MUR
0.13855798
1 XOCIETY (XO) in NAD
$0.05268934
1 XOCIETY (XO) in NOK
kr0.0304271
1 XOCIETY (XO) in NZD
$0.00522918
1 XOCIETY (XO) in PAB
B/.0.003058
1 XOCIETY (XO) in PGK
K0.0129965
1 XOCIETY (XO) in QAR
ر.ق0.01113112
1 XOCIETY (XO) in RSD
дин.0.30509666
1 XOCIETY (XO) in UZS
soʻm36.84336502
1 XOCIETY (XO) in ALL
L0.25194862
1 XOCIETY (XO) in ANG
ƒ0.00547382
1 XOCIETY (XO) in AWG
ƒ0.0055044
1 XOCIETY (XO) in BBD
$0.006116
1 XOCIETY (XO) in BAM
KM0.00507628
1 XOCIETY (XO) in BIF
Fr8.993578
1 XOCIETY (XO) in BND
$0.00391424
1 XOCIETY (XO) in BSD
$0.003058
1 XOCIETY (XO) in JMD
$0.49099248
1 XOCIETY (XO) in KHR
12.28111148
1 XOCIETY (XO) in KMF
Fr1.281302
1 XOCIETY (XO) in LAK
66.47825954
1 XOCIETY (XO) in LKR
Rs0.92467804
1 XOCIETY (XO) in MDL
L0.05119092
1 XOCIETY (XO) in MGA
Ar13.65176824
1 XOCIETY (XO) in MOP
P0.02449458
1 XOCIETY (XO) in MVR
0.0467874
1 XOCIETY (XO) in MWK
MK5.30902438
1 XOCIETY (XO) in MZN
MT0.1954062
1 XOCIETY (XO) in NPR
Rs0.4348476
1 XOCIETY (XO) in PYG
21.534436
1 XOCIETY (XO) in RWF
Fr4.424926
1 XOCIETY (XO) in SBD
$0.02519792
1 XOCIETY (XO) in SCR
0.04470796
1 XOCIETY (XO) in SRD
$0.1165098
1 XOCIETY (XO) in SVC
$0.02672692
1 XOCIETY (XO) in SZL
L0.05265876
1 XOCIETY (XO) in TMT
m0.010703
1 XOCIETY (XO) in TND
د.ت0.008904896
1 XOCIETY (XO) in TTD
$0.02070266
1 XOCIETY (XO) in UGX
Sh10.58068
1 XOCIETY (XO) in XAF
Fr1.706364
1 XOCIETY (XO) in XCD
$0.0082566
1 XOCIETY (XO) in XOF
Fr1.706364
1 XOCIETY (XO) in XPF
Fr0.308858
1 XOCIETY (XO) in BWP
P0.04061024
1 XOCIETY (XO) in BZD
$0.00614658
1 XOCIETY (XO) in CVE
$0.28717678
1 XOCIETY (XO) in DJF
Fr0.544324
1 XOCIETY (XO) in DOP
$0.1914308
1 XOCIETY (XO) in DZD
د.ج0.39594984
1 XOCIETY (XO) in FJD
$0.0068805
1 XOCIETY (XO) in GNF
Fr26.58931
1 XOCIETY (XO) in GTQ
Q0.02342428
1 XOCIETY (XO) in GYD
$0.63945838
1 XOCIETY (XO) in ISK
kr0.36696

Risorsa XOCIETY

Per una comprensione più approfondita di XOCIETY, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale XOCIETY
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo XOCIETY

Quanto vale oggi XOCIETY (XO)?
Il prezzo in tempo reale di XO in USD è 0.003058 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da XO in USD?
Il prezzo attuale di XO in USD è $ 0.003058. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di XOCIETY?
La capitalizzazione di mercato per XO è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di XO?
La fornitura circolante di XO è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di XO?
XO ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di XO?
XO ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di XO?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per XO è $ 82.38K USD.
XO salirà quest'anno?
XO potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di XO per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-05 10:13:54 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di XOCIETY (XO)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-04 13:39:16Dati on-chain
Gli ETF Spot di Ethereum negli Stati Uniti Registrano un Afflusso Netto di $233,5 Milioni Ieri
10-04 11:26:38Aggiornamenti del settore
L'Emissione di USDC Supera i 75 Miliardi, la Quota di Mercato Raggiunge il 24,9%
10-03 10:20:00Aggiornamenti del settore
La Capitalizzazione Totale del Mercato Crypto Ritorna Sopra i $4,2 Trilioni, con un Aumento di 24 ore del 2,3%
10-03 05:17:00Aggiornamenti del settore
Bitcoin Supera il Mark price di $120.000 per la Prima Volta da Metà Agosto
10-01 14:11:00Aggiornamenti del settore
Ieri, gli ETF spot sulla Blockchain Ethereum negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti di 127,5 milioni di dollari, mentre gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato afflussi netti di 430 milioni di dollari
09-30 18:14:00Aggiornamenti del settore
I tassi di finanziamento attuali delle crypto principali su CEX e DEX indicano che il mercato è neutrale con una leggera tendenza ribassista

Notizie principali

Rendimento Margine Futures MEXC: opportunità e sfide per guadagnare un reddito doppio dal trading

October 3, 2025

Trading più intelligente, zero commissioni: come gli ordini assistiti dall’AI di MEXC stanno cambiando le regole del gioco

October 3, 2025

GameFi 2.0: Perché l’Economia dei Token Deciderà il Futuro del Gaming Blockchain

October 3, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore XO in USD

Importo

XO
XO
USD
USD

1 XO = 0.003058 USD

Fai trading di XO

XO/USDT
$0.003059
$0.003059$0.003059
-0.35%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker