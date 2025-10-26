Il prezzo in tempo reale di Naoris Protocol oggi è 0.04886 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi NAORIS a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di NAORIS su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Naoris Protocol oggi è 0.04886 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi NAORIS a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di NAORIS su MEXC ora.

Valore Naoris Protocol (NAORIS)

$0.04886
$0.04886
+2.11%1D
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:11:03 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Naoris Protocol (NAORIS) (USD)

$ 0.04089
$ 0.04089
$ 0.04951
$ 0.04951
$ 0.04089
$ 0.04089

$ 0.04951
$ 0.04951

+1.58%

+2.11%

+0.28%

+0.28%

Il prezzo in tempo reale di Naoris Protocol (NAORIS) è $ 0.04886. Nelle ultime 24 ore, NAORIS ha oscillato tra un minimo di $ 0.04089 e un massimo di $ 0.04951, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di NAORIS è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, NAORIS è variato del +1.58% nell'ultima ora, del +2.11% nelle 24 ore e del +0.28% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Naoris Protocol (NAORIS)

$ 146.23K
$ 146.23K

$ 195.44M
$ 195.44M

4,000,000,000
4,000,000,000

4,000,000,000
4,000,000,000

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Naoris Protocol è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 146.23K. La fornitura circolante di NAORIS è --, con una fornitura totale di 4000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 195.44M.

Cronologia dei prezzi di Naoris Protocol (NAORIS) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Naoris Protocol per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0010096+2.11%
30 giorni$ -0.00769-13.60%
60 giorni$ +0.02329+91.08%
90 giorni$ +0.01886+62.86%
Variazione del prezzo di Naoris Protocol di oggi

Oggi, NAORIS ha registrato una variazione di $ +0.0010096 (+2.11%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Naoris Protocol in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.00769 (-13.60%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Naoris Protocol in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, NAORIS ha registrato una variazione di $ +0.02329 (+91.08%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Naoris Protocol in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.01886 (+62.86%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Naoris Protocol (NAORIS)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Naoris Protocol.

Che cos'è Naoris Protocol (NAORIS)

Il protocollo Naoris sfrutta la resilienza post-quantistica, la convalida del sistema in tempo reale e una rete di fiducia decentralizzata progettata per adattarsi a Internet, proteggendo il mondo digitale.

Naoris Protocol è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Naoris Protocol in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di NAORIS per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Naoris Protocol sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Naoris Protocol fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Naoris Protocol (USD)

Quanto varrà Naoris Protocol (NAORIS) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Naoris Protocol (NAORIS) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Naoris Protocol.

Controlla subito la previsione del prezzo di Naoris Protocol!

Economia del token di Naoris Protocol (NAORIS)

Comprendere l'economia del token di Naoris Protocol (NAORIS) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token NAORIS!

Come acquistare Naoris Protocol (NAORIS)

Stai cercando come acquistare Naoris Protocol? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Naoris Protocol su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

NAORIS in valute locali

Risorsa Naoris Protocol

Per una comprensione più approfondita di Naoris Protocol, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Naoris Protocol
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Naoris Protocol

Quanto vale oggi Naoris Protocol (NAORIS)?
Il prezzo in tempo reale di NAORIS in USD è 0.04886 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da NAORIS in USD?
Il prezzo attuale di NAORIS in USD è $ 0.04886. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Naoris Protocol?
La capitalizzazione di mercato per NAORIS è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di NAORIS?
La fornitura circolante di NAORIS è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di NAORIS?
NAORIS ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di NAORIS?
NAORIS ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di NAORIS?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per NAORIS è $ 146.23K USD.
NAORIS salirà quest'anno?
NAORIS potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di NAORIS per un'analisi più approfondita.
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

1 NAORIS = 0.04886 USD

