Il prezzo in tempo reale di Anoma oggi è 0.05453 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi XAN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di XAN su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Anoma oggi è 0.05453 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi XAN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di XAN su MEXC ora.

Maggiori informazioni su XAN

Informazioni sul prezzo di XAN

Whitepaper di XAN

Sito web ufficiale di XAN

Economia del token di XAN

Previsioni del prezzo di XAN

Cronologia di XAN

Guida all'acquisto di XAN

Convertitore di XAN in valuta fiat

Spot XAN

Futures USDT-M XAN

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Anoma

Valore Anoma (XAN)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in XAN:

$0.05453
$0.05453$0.05453
+5.67%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Anoma (XAN)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:07:45 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Anoma (XAN) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.04429
$ 0.04429$ 0.04429
Min sulle 24h
$ 0.0568
$ 0.0568$ 0.0568
Max sulle 24h

$ 0.04429
$ 0.04429$ 0.04429

$ 0.0568
$ 0.0568$ 0.0568

$ 0.2551582195617884
$ 0.2551582195617884$ 0.2551582195617884

$ 0.02529599016007131
$ 0.02529599016007131$ 0.02529599016007131

+1.09%

+5.67%

+57.28%

+57.28%

Il prezzo in tempo reale di Anoma (XAN) è $ 0.05453. Nelle ultime 24 ore, XAN ha oscillato tra un minimo di $ 0.04429 e un massimo di $ 0.0568, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di XAN è $ 0.2551582195617884, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.02529599016007131.

In termini di performance a breve termine, XAN è variato del +1.09% nell'ultima ora, del +5.67% nelle 24 ore e del +57.28% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Anoma (XAN)

No.296

$ 136.33M
$ 136.33M$ 136.33M

$ 709.28K
$ 709.28K$ 709.28K

$ 545.30M
$ 545.30M$ 545.30M

2.50B
2.50B 2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

25.00%

0.01%

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Anoma è $ 136.33M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 709.28K. La fornitura circolante di XAN è 2.50B, con una fornitura totale di 10000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 545.30M.

Cronologia dei prezzi di Anoma (XAN) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Anoma per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0029259+5.67%
30 giorni$ +0.00453+9.06%
60 giorni$ +0.00453+9.06%
90 giorni$ +0.00453+9.06%
Variazione del prezzo di Anoma di oggi

Oggi, XAN ha registrato una variazione di $ +0.0029259 (+5.67%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Anoma in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.00453 (+9.06%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Anoma in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, XAN ha registrato una variazione di $ +0.00453 (+9.06%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Anoma in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.00453 (+9.06%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Anoma (XAN)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Anoma.

Che cos'è Anoma (XAN)

Anoma è il sistema operativo decentralizzato che fa funzionare un livello app unificato per tutto il Web3. Con Anoma, gli sviluppatori possono creare un'unica app che funziona su qualsiasi catena. Anoma libera gli sviluppatori dalla complessità dell'infrastruttura, così possono concentrarsi su quello che conta: creare app ed esperienze che la gente ama. Introduce un'architettura di nuova generazione incentrata sull'intento, ottimizzata per lo sviluppo di app e l'esperienza utente, che alimenta il Web3 per supportare un ricco ecosistema di app in grado di competere finalmente con le funzionalità e l'esperienza del Web2.

Anoma è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Anoma in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di XAN per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Anoma sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Anoma fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Anoma (USD)

Quanto varrà Anoma (XAN) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Anoma (XAN) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Anoma.

Controlla subito la previsione del prezzo di Anoma!

Economia del token di Anoma (XAN)

Comprendere l'economia del token di Anoma (XAN) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token XAN!

Come acquistare Anoma (XAN)

Stai cercando come acquistare Anoma? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Anoma su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

XAN in valute locali

1 Anoma (XAN) in VND
1,434.95695
1 Anoma (XAN) in AUD
A$0.0834309
1 Anoma (XAN) in GBP
0.0408975
1 Anoma (XAN) in EUR
0.0468958
1 Anoma (XAN) in USD
$0.05453
1 Anoma (XAN) in MYR
RM0.2301166
1 Anoma (XAN) in TRY
2.2869882
1 Anoma (XAN) in JPY
¥8.28856
1 Anoma (XAN) in ARS
ARS$81.2666043
1 Anoma (XAN) in RUB
4.3411333
1 Anoma (XAN) in INR
4.7882793
1 Anoma (XAN) in IDR
Rp908.8329698
1 Anoma (XAN) in PHP
3.2036375
1 Anoma (XAN) in EGP
￡E.2.5961733
1 Anoma (XAN) in BRL
R$0.2933714
1 Anoma (XAN) in CAD
C$0.076342
1 Anoma (XAN) in BDT
6.663566
1 Anoma (XAN) in NGN
79.6056205
1 Anoma (XAN) in COP
$211.3560988
1 Anoma (XAN) in ZAR
R.0.9411878
1 Anoma (XAN) in UAH
2.2788087
1 Anoma (XAN) in TZS
T.Sh.135.6466468
1 Anoma (XAN) in VES
Bs11.56036
1 Anoma (XAN) in CLP
$51.31273
1 Anoma (XAN) in PKR
Rs15.3212941
1 Anoma (XAN) in KZT
29.364405
1 Anoma (XAN) in THB
฿1.7804045
1 Anoma (XAN) in TWD
NT$1.6817052
1 Anoma (XAN) in AED
د.إ0.2001251
1 Anoma (XAN) in CHF
Fr0.0430787
1 Anoma (XAN) in HKD
HK$0.4231528
1 Anoma (XAN) in AMD
֏20.8844447
1 Anoma (XAN) in MAD
.د.م0.5027666
1 Anoma (XAN) in MXN
$1.0060785
1 Anoma (XAN) in SAR
ريال0.2044875
1 Anoma (XAN) in ETB
Br8.2345753
1 Anoma (XAN) in KES
KSh7.0447307
1 Anoma (XAN) in JOD
د.أ0.03866177
1 Anoma (XAN) in PLN
0.1990345
1 Anoma (XAN) in RON
лв0.2382961
1 Anoma (XAN) in SEK
kr0.512582
1 Anoma (XAN) in BGN
лв0.0916104
1 Anoma (XAN) in HUF
Ft18.2920885
1 Anoma (XAN) in CZK
1.1402223
1 Anoma (XAN) in KWD
د.ك0.01668618
1 Anoma (XAN) in ILS
0.1788584
1 Anoma (XAN) in BOB
Bs0.376257
1 Anoma (XAN) in AZN
0.092701
1 Anoma (XAN) in TJS
SM0.5033119
1 Anoma (XAN) in GEL
0.1477763
1 Anoma (XAN) in AOA
Kz50.0274579
1 Anoma (XAN) in BHD
.د.ب0.02050328
1 Anoma (XAN) in BMD
$0.05453
1 Anoma (XAN) in DKK
kr0.3500826
1 Anoma (XAN) in HNL
L1.4254142
1 Anoma (XAN) in MUR
2.4827509
1 Anoma (XAN) in NAD
$0.9411878
1 Anoma (XAN) in NOK
kr0.5458453
1 Anoma (XAN) in NZD
$0.0943369
1 Anoma (XAN) in PAB
B/.0.05453
1 Anoma (XAN) in PGK
K0.2295713
1 Anoma (XAN) in QAR
ر.ق0.1984892
1 Anoma (XAN) in RSD
дин.5.5042582
1 Anoma (XAN) in UZS
soʻm664.9998936
1 Anoma (XAN) in ALL
L4.52599
1 Anoma (XAN) in ANG
ƒ0.0976087
1 Anoma (XAN) in AWG
ƒ0.0976087
1 Anoma (XAN) in BBD
$0.10906
1 Anoma (XAN) in BAM
KM0.0916104
1 Anoma (XAN) in BIF
Fr160.80897
1 Anoma (XAN) in BND
$0.0703437
1 Anoma (XAN) in BSD
$0.05453
1 Anoma (XAN) in JMD
$8.7438855
1 Anoma (XAN) in KHR
219.8785925
1 Anoma (XAN) in KMF
Fr23.12072
1 Anoma (XAN) in LAK
1,185.4347589
1 Anoma (XAN) in LKR
රු16.5591251
1 Anoma (XAN) in MDL
L0.9264647
1 Anoma (XAN) in MGA
Ar246.7417064
1 Anoma (XAN) in MOP
P0.43624
1 Anoma (XAN) in MVR
0.834309
1 Anoma (XAN) in MWK
MK94.6700783
1 Anoma (XAN) in MZN
MT3.484467
1 Anoma (XAN) in NPR
रु7.6554667
1 Anoma (XAN) in PYG
386.72676
1 Anoma (XAN) in RWF
Fr79.01397
1 Anoma (XAN) in SBD
$0.4482366
1 Anoma (XAN) in SCR
0.7623294
1 Anoma (XAN) in SRD
$2.1642957
1 Anoma (XAN) in SVC
$0.4765922
1 Anoma (XAN) in SZL
L0.9428237
1 Anoma (XAN) in TMT
m0.1914003
1 Anoma (XAN) in TND
د.ت0.15982743
1 Anoma (XAN) in TTD
$0.3697134
1 Anoma (XAN) in UGX
Sh189.98252
1 Anoma (XAN) in XAF
Fr30.75492
1 Anoma (XAN) in XCD
$0.147231
1 Anoma (XAN) in XOF
Fr30.75492
1 Anoma (XAN) in XPF
Fr5.56206
1 Anoma (XAN) in BWP
P0.7781431
1 Anoma (XAN) in BZD
$0.1096053
1 Anoma (XAN) in CVE
$5.1934372
1 Anoma (XAN) in DJF
Fr9.65181
1 Anoma (XAN) in DOP
$3.4724704
1 Anoma (XAN) in DZD
د.ج7.0981701
1 Anoma (XAN) in FJD
$0.1237831
1 Anoma (XAN) in GNF
Fr474.13835
1 Anoma (XAN) in GTQ
Q0.4171545
1 Anoma (XAN) in GYD
$11.407676
1 Anoma (XAN) in ISK
kr6.70719

Risorsa Anoma

Per una comprensione più approfondita di Anoma, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Anoma
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Anoma

Quanto vale oggi Anoma (XAN)?
Il prezzo in tempo reale di XAN in USD è 0.05453 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da XAN in USD?
Il prezzo attuale di XAN in USD è $ 0.05453. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Anoma?
La capitalizzazione di mercato per XAN è $ 136.33M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di XAN?
La fornitura circolante di XAN è 2.50B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di XAN?
XAN ha raggiunto un prezzo ATH di 0.2551582195617884 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di XAN?
XAN ha visto un prezzo ATL di 0.02529599016007131 USD.
Qual è il volume di trading di XAN?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per XAN è $ 709.28K USD.
XAN salirà quest'anno?
XAN potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di XAN per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:07:45 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Anoma (XAN)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore XAN in USD

Importo

XAN
XAN
USD
USD

1 XAN = 0.05453 USD

Fai trading di XAN

XAN/USDC
$0.0545
$0.0545$0.0545
+5.21%
XAN/USDT
$0.05453
$0.05453$0.05453
+5.61%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,645.43
$111,645.43$111,645.43

+0.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,958.39
$3,958.39$3,958.39

+0.65%

Logo Ping

Ping

PING

$0.06140
$0.06140$0.06140

-10.49%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.5356
$7.5356$7.5356

+2.64%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.48
$194.48$194.48

+1.34%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,645.43
$111,645.43$111,645.43

+0.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,958.39
$3,958.39$3,958.39

+0.65%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6146
$2.6146$2.6146

+0.63%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.48
$194.48$194.48

+1.34%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19750
$0.19750$0.19750

+0.64%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000123
$0.000000000000123$0.000000000000123

+23.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.155350
$0.155350$0.155350

+20,613.33%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.6318
$0.6318$0.6318

+2,427.20%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.6318
$0.6318$0.6318

+2,427.20%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.052400
$0.052400$0.052400

+108.25%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00006769
$0.00006769$0.00006769

+78.13%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000737
$0.0000000000737$0.0000000000737

+59.86%

Logo Truvia

Truvia

TRUVIA

$0.00004757
$0.00004757$0.00004757

+50.20%