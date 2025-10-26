Che cos'è Anoma (XAN)

Anoma è il sistema operativo decentralizzato che fa funzionare un livello app unificato per tutto il Web3. Con Anoma, gli sviluppatori possono creare un'unica app che funziona su qualsiasi catena. Anoma libera gli sviluppatori dalla complessità dell'infrastruttura, così possono concentrarsi su quello che conta: creare app ed esperienze che la gente ama. Introduce un'architettura di nuova generazione incentrata sull'intento, ottimizzata per lo sviluppo di app e l'esperienza utente, che alimenta il Web3 per supportare un ricco ecosistema di app in grado di competere finalmente con le funzionalità e l'esperienza del Web2.

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Anoma Quanto vale oggi Anoma (XAN)? Il prezzo in tempo reale di XAN in USD è 0.05453 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da XAN in USD? $ 0.05453 . Consulta Il prezzo attuale di XAN in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di Anoma? La capitalizzazione di mercato per XAN è $ 136.33M USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di XAN? La fornitura circolante di XAN è 2.50B USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di XAN? XAN ha raggiunto un prezzo ATH di 0.2551582195617884 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di XAN? XAN ha visto un prezzo ATL di 0.02529599016007131 USD . Qual è il volume di trading di XAN? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per XAN è $ 709.28K USD . XAN salirà quest'anno? XAN potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di XAN per un'analisi più approfondita.

