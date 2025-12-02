Maggiori informazioni su WAI
Economia del token di World3 (WAI)
Economia del token e analisi del prezzo di World3 (WAI)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per World3 (WAI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su World3 WAI
WORLD3 è una piattaforma decentralizzata che consente agli utenti di creare e implementare AI Agent in grado di eseguire l'automazione delle attività e operazioni strategiche sia nell'ecosistema Web2 che in quello Web3. Grazie alla tecnologia all'avanguardia Agent VM e al protocollo WORLD3 AI, la nostra piattaforma consente agli utenti di creare agenti di livello esperto dotati di pianificazione gerarchica, esecuzione continua, connettività multi-chain e automazione multipiattaforma.
Economia del token di World3 (WAI): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di World3 (WAI) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token WAI che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token WAI possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di WAI, esplora il prezzo in tempo reale del token WAI!
Come acquistare WAI
Vuoi aggiungere World3 (WAI) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di WAI, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di World3 (WAI)
L'analisi della cronologia dei prezzi di WAI aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di WAI
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi WAI? La nostra pagina di previsione dei prezzi di WAI combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
