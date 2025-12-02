WORLD3 è una piattaforma decentralizzata che consente agli utenti di creare e implementare AI Agent in grado di eseguire l'automazione delle attività e operazioni strategiche sia nell'ecosistema Web2 che in quello Web3. Grazie alla tecnologia all'avanguardia Agent VM e al protocollo WORLD3 AI, la nostra piattaforma consente agli utenti di creare agenti di livello esperto dotati di pianificazione gerarchica, esecuzione continua, connettività multi-chain e automazione multipiattaforma.