ExchangeDEX+
Acquista cryptoMercatiSpotFutures500XEarnEventi
Altro
Blue Chip Blitz
Scopri come acquistare World3 (WAI) su MEXC con facilità. Guida passo passo all'acquisto con carta di credito, bonifico bancario e P2P. Visita il sito oggi stesso!Scopri come acquistare World3 (WAI) su MEXC con facilità. Guida passo passo all'acquisto con carta di credito, bonifico bancario e P2P. Visita il sito oggi stesso!

Maggiori informazioni su WAI

Informazioni sul prezzo di WAI

Che cos'è WAI

Whitepaper di WAI

Sito web ufficiale di WAI

Economia del token di WAI

Previsioni del prezzo di WAI

Cronologia di WAI

Guida all'acquisto di WAI

Convertitore di WAI in valuta fiat

Spot WAI

Futures USDT-M WAI

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

World3

Come acquistare World3 (WAI) Guida

MEXC è qui per aiutarti a compiere il primo passo verso la crypto-alfabetizzazione. Esplora la nostra guida su come acquistare World3 (WAI) su exchange centralizzati come MEXC.
$0.0609
$0.0609$0.0609
+0.18%
Ottieni il quadro completo! Dai un'occhiata ai prezzi e ai grafici per WAI.

Come acquistare World3?

Scopri come acquistare World3 (WAI) su MEXC con facilità. Questa guida spiega come acquistare World3 su MEXC e iniziare a fare trading World3 su una piattaforma di criptovalute affidabile per milioni di utenti.

Passaggio 1

Crea un account e completa la verifica KYC

Per prima cosa, crea un account e completa la verifica KYC su MEXC. Puoi farlo sul sito web ufficiale di MEXC o sull'app MEXC utilizzando il tuo numero di telefono o indirizzo e-mail.
Passaggio 2

Aggiungi USDT, USDC o USDE al tuo portafoglio

USDT, USDC e USDE facilitano il trading su MEXC. Puoi acquistare USDT, USDC e USDE tramite bonifico bancario, OTC o trading P2P.

Passaggio 3

Vai alla pagina di trading spot

Sul sito web MEXC, clicca su Spot nella barra in alto e cerca i tuoi token preferiti.
Passaggio 4

Scegli i tuoi token

Con oltre 2696 token disponibili, puoi acquistare facilmente Bitcoin, Ethereum e token di tendenza.
Passaggio 5

Completa il tuo acquisto

Inserisci l'importo dei token o l'equivalente nella tua valuta locale. Clicca su Acquista e World3 verrà immediatamente accreditato sul tuo portafoglio.
Come acquistare World3 (WAI) Guida

Perché acquistare World3 con MEXC?

MEXC è nota per la sua affidabilità, la sua elevata liquidità e la sua ampia selezione di token, il che la rende una delle migliori piattaforme crypto per acquistare World3.

Accedi a oltre 2,800 token, una delle selezioni più ampie disponibili
Listing di token più rapidi tra gli exchange centralizzati
100+ metodi di pagamento tra cui scegliere
Le commissioni più basse nel settore crypto
Perché acquistare World3 con MEXC?

Unisciti a milioni di utenti e acquista World3 con MEXC oggi stesso.

Acquista World3 con oltre 100 metodi di pagamento

MEXC supporta oltre 100 opzioni di pagamento, rendendo facile acquistare World3 (WAI) da qualsiasi parte del mondo. Che tu preferisca metodi di pagamento tradizionali o canali di pagamento locali, troverai un metodo adatto alle tue esigenze. Esplora subito i diversi metodi di pagamento su come acquistare crypto su MEXC!

I 3 migliori metodi di pagamento per acquistare World3

Carte di credito/debito

Carte di credito/debito

Acquista World3 all'istante tramite Visa o Mastercard. Questa è l'opzione più veloce e sicura per i trader di criptovalute. Richiede solo il completamento della verifica KYC.

Bonifici bancari

Bonifici bancari

È ideale acquistare criptovalute tramite bonifico bancario per acquisti di World3 più consistenti! Offre pagamenti affidabili tramite circuiti globali come SEPA, SWIFT e reti locali, a seconda della regione.

Peer-to-Peer (P2P)

Peer-to-Peer (P2P)

Utilizza il marketplace P2P di MEXC per acquistare World3 direttamente da altri utenti con la tua valuta locale preferita. I fondi vengono conservati in modo sicuro in un conto di deposito a garanzia e sbloccati solo alla conferma del pagamento, solitamente entro 30 minuti.

Altre opzioni di pagamento locali

Altre opzioni di pagamento locali

MEXC supporta anche metodi di pagamento regionali come PIX, PayNow, GCash e altri, a seconda del tuo Paese. Acquista crypto all'istante in 3 semplici passaggi!

Altri 3 metodi per acquisire World3 facilmente

Pre-mercato MEXC

Pre-mercato MEXC

Acquista o vendi World3 prima del suo listing ufficiale con il trading pre-mercato di MEXC. Questa opzione ti consente di acquisire token in anticipo, dandoti un vantaggio prima che vengano lanciati sul mercato spot. Inoltre, tutti i trading sono protetti e regolati automaticamente dopo il listing.

MEXC Launchpad

MEXC Launchpad

Ottieni l'accesso anticipato a nuovi progetti token tramite MEXC Launchpad. Lo staking di MX o USDT ti consente di acquisire allocazioni di token prima che vengano immessi sul mercato, spesso a prezzi altamente competitivi!

MEXC Airdrop+

MEXC Airdrop+

Completa semplici attività sulla piattaforma per ottenere airdrop gratuiti di World3 con MEXC Airdrop+. Partecipa alle attività e alle sfide quotidiane per qualificarti. È un modo semplice e gratuito per far crescere il tuo portafoglio di criptovalute e scoprire nuovi token.

Indipendentemente dal metodo utilizzato, i tuoi trading sono protetti da protocolli di sicurezza multilivello e blocco del tasso di cambio in tempo reale. MEXC garantisce che l'acquisto World3 sia sicuro, veloce e accessibile.

Dove acquistare World3 (WAI)

Potresti chiederti dove puoi acquistare facilmente World3 (WAI). Beh, la risposta dipende dalle tue preferenze di pagamento e dalla tua esperienza di trading. Puoi acquistare WAI su una piattaforma di criptovalute utilizzando metodi come carta di credito, Apple Pay o bonifico bancario. In alternativa, puoi anche acquistare WAI on-chain tramite DEX o P2P!

Exchange centralizzati (CEX): dove i principianti iniziano il loro viaggio nel mondo delle criptovalute
Exchange decentralizzati (DEX): utenti avanzati che danno priorità al controllo
Piattaforme peer-to-peer (P2P): utenti flessibili con gestione del rischio

Exchange centralizzati (CEX): dove i principianti iniziano il loro viaggio nel mondo delle criptovalute

Gli exchange centralizzati come MEXC sono spesso la soluzione più adatta ai principianti. Puoi acquistare WAI direttamente tramite carte di credito, Apple Pay, bonifici bancari o stablecoin. I CEX offrono anche prezzi trasparenti, sicurezza avanzata e accesso a strumenti come grafici dei prezzi World3 in tempo reale e cronologia di trading.

Come acquistare tramite CEX:

  1. Passaggio 1
    Unisciti a MEXC

    Creare un account e completare la verifica dell'identità (KYC).

  2. Passaggio 2
    Deposita

    Deposita fondi utilizzando valute fiat o criptovalute.

  3. Passaggio 3
    Cerca

    Cerca WAI nella sezione trading.

  4. Passaggio 4
    Fai trading

    Effettua un ordine di acquisto al prezzo di mercato o al prezzo limite.

Exchange decentralizzati (DEX): utenti avanzati che danno priorità al controllo

Puoi anche acquistare WAI su exchange decentralizzati, se disponibile on-chain. DEX come DEX+ di MEXC, Uniswap e PancakeSwap consentono il trading diretto da portafoglio a portafoglio senza intermediari, anche se dovrai gestire aspetti come le commissioni gas e slippage.

Come acquistare tramite DEX:

  1. Passaggio 1
    Configura il portafoglio

    Installa un portafoglio Web3 come MetaMask e finanzialo con il token di base supportato (ad esempio, ETH o BNB).

  2. Passaggio 2
    Collega

    Visita una piattaforma DEX e collega il tuo portafoglio.

  3. Passaggio 3
    Scambia

    Cerca WAI e conferma il contratto token.

  4. Passaggio 4
    Conferma il trading

    Inserisci l'importo, controlla lo slippage e approva la transazione on-chain.

Piattaforme peer-to-peer (P2P): utenti flessibili con gestione del rischio

Se desideri acquistare WAI utilizzando metodi di pagamento locali, le piattaforme P2P sono un'ottima opzione. Il marketplace P2P di MEXC ti consente di acquistare criptovalute direttamente da utenti verificati, supportando bonifici bancari, portafogli elettronici o persino contanti.

Come acquistare tramite P2P:

  1. Passaggio 1
    Ottieni MEXC

    Crea un account MEXC gratuito e completa la verifica KYC.

  2. Passaggio 2
    Vai a P2P

    Visita la sezione P2P e seleziona la tua valuta locale.

  3. Passaggio 3
    Scegli il venditore

    Scegli un venditore verificato che supporti il tuo metodo di pagamento.

  4. Passaggio 4
    Completa il pagamento

    Paga direttamente e la criptovaluta verrà rilasciata sul tuo portafoglio MEXC al momento della conferma.

Se stai cercando il posto migliore per acquistare World3 (WAI), piattaforme centralizzate come MEXC offrono la soluzione più semplice e sicura, soprattutto se utilizzi una carta di credito, Apple Pay o una valuta fiat. I DEX offrono flessibilità per gli utenti on-chain, mentre il P2P è adatto a chi necessita del supporto per la valuta locale.
Qualunque sia la tua scelta, crea subito il tuo account gratuito per iniziare a utilizzare MEXC in tutta sicurezza.

Informazioni su World3 WAI

WORLD3 è una piattaforma decentralizzata che consente agli utenti di creare e implementare AI Agent in grado di eseguire l'automazione delle attività e operazioni strategiche sia nell'ecosistema Web2 che in quello Web3. Grazie alla tecnologia all'avanguardia Agent VM e al protocollo WORLD3 AI, la nostra piattaforma consente agli utenti di creare agenti di livello esperto dotati di pianificazione gerarchica, esecuzione continua, connettività multi-chain e automazione multipiattaforma.

Sito web ufficiale:https://world3.ai/
Whitepaper:https://docs.world3.ai/world3
Block Explorer:https://bscscan.com/token/0x1E3dbC0aad9671FDD31E58b2fcc6cF1Ca9947994

Quali token stanno acquistando i trader questa settimana?

Questi sono i token di tendenza più hot della settimana, che stanno riscuotendo un'attenzione enorme! Esplora questi token e molti altri su MEXC. Fai trading con commissioni ultra basse e accedi alla liquidità più completa.

Video guide su come acquistare World3

Imparare ad acquistare criptovalute è più facile quando puoi vedere ogni passaggio. I nostri tutorial video, adatti ai principianti, ti guidano attraverso l'intero processo di acquisto World3 tramite carta, bonifico bancario o P2P. Ogni video è chiaro, sicuro e facile da seguire, perfetto per chi impara visivamente.
Guarda ora e inizia a investire in World3 su MEXC.

  • Video guida: Come acquistare World3 con una carta di debito/credito

    Cerchi il modo più veloce per acquistare World3? Scopri come acquistare WAI all'istante usando la tua carta di debito o di credito su MEXC. Questo metodo è ideale per i principianti che cercano un'esperienza rapida e senza problemi.

  • Video guida: Come acquistare World3 con fiat tramite trading P2P

    Preferisci acquistare World3 direttamente da altri utenti? La nostra piattaforma di trading P2P ti consente di scambiare fiat con WAI in modo sicuro utilizzando più metodi di pagamento. Guarda questa guida per scoprire come acquistare criptovalute in modo sicuro con MEXC P2P.

  • Video guida: Come acquistare WAI con trading spot

    Vuoi il controllo completo sui tuoi acquisti World3? Il trading spot ti consente di acquistare WAI al prezzo di mercato o di impostare ordini limite per affari migliori. Questo video spiega tutto ciò che devi sapere sul trading di BTC su MEXC Spot.

Acquista World3 con commissioni estremamente basse su MEXC

Acquistare World3 (WAI) su MEXC significa ottenere il massimo dal tuo investimento. Essendo una delle piattaforme di criptovalute con le commissioni più basse sul mercato, MEXC ti aiuta a ridurre i costi fin dal tuo primo trading.

Commissioni di trading spot:
--
Maker
--
Taker
Commissioni di trading futures:
--
Maker
--
Taker

Scopri le competitive commissioni di trading

Inoltre, puoi fare trading token spot selezionati senza alcuna commissione tramite Zero Fee Fest di MEXC.

Le 5 migliori coppie di trading a zero commissioni da acquistare

Futures
Coppia di tradingPrezzoVariazione
No Data
Spot
Coppia di tradingPrezzoVariazione
No Data

Inizia ad acquistare World3 oggi stesso e goditi più criptovalute con meno commissioni.

World3World3 Price
$0.0609
$0.0609$0.0609
+0.18%
Nelle ultime 24 ore, gli utenti MEXC hanno acquistato 0.000 WAI, per un totale 0.000 USDT.

Completa liquidità

    Fonte dati: dati pubblici ufficiali provenienti da vari exchange |
    Analisi della liquidità di terze parti:
    TokenInsight
    Simplicity Group

    Le 3 migliori strategie per acquistare World3 (WAI)

    Investire in modo intelligente inizia con un piano solido. Adottare una strategia chiara può aiutare a ridurre le decisioni emotive, gestire il rischio di mercato e costruire fiducia nel tempo.

    Ecco tre strategie popolari su come acquistare World3:

    1.Media del costo del dollaro (DCA)

    Investi un importo fisso in WAI a intervalli regolari, indipendentemente dal prezzo di mercato. Questo aiuta a mitigare la volatilità dei prezzi nel tempo.

    2.Entrata basata sulle tendenze

    Entra nel mercato quando WAI mostra segnali di slancio rialzista o di rottura di livelli di resistenza chiave. Questo approccio si concentra sulla conferma piuttosto che sulla determinazione del minimo esatto.

    3.Acquisto su scala

    Effettua più ordini di acquisto a prezzi diversi. Questo distribuisce il rischio di ingresso e ti consente di operare su diversi livelli di mercato.

    Ogni strategia si adatta a diversi profili di rischio e condizioni di mercato. Fai sempre le tue ricerche (DYOR) prima di investire in World3 o in qualsiasi criptovaluta.

    Come conservare in modo sicuro i tuoi World3

    Dopo aver acquistato World3 (WAI), il passo successivo importante è proteggere i tuoi asset. Fortunatamente, conservare un token è piuttosto semplice.

    Opzioni di conservazione su MEXC:

    Portafoglio MEXC

    I tuoi WAI vengono automaticamente conservatinel portafoglio del tuo account MEXC. I fondi sono protetti tramite autenticazione a due fattori (2FA), crittografia avanzata e infrastruttura di cold storage.

    Portafogli esterni

    Puoi anche trasferire WAI su un portafoglio personale per un controllo completo. Questo include portafogli software (ad esempio MetaMask, Trust Wallet) per l'accesso quotidiano o cold wallet (ad esempio Ledger, Trezor) per l'archiviazione offline a lungo termine con la massima sicurezza.

    Conservare le criptovalute in un cold wallet mantiene le chiavi private offline, riducendo il rischio di attacchi hacker o phishing. È un'opzione preferibile per gli utenti che intendono conservarle a lungo termine.

    Scegli il metodo più adatto ai tuoi obiettivi. MEXC ti offre praticità e controllo.

    Come vendere World3 (WAI)

    MEXC fornisce molteplici opzioni sicure e flessibili per vendere World3, sia che tu voglia incassare, cambiare token o reagire alle tendenze del mercato.

    Mercato spot
    Mercato spot

    Vendi WAI all'istante al prezzo di mercato o imposta il tuo ordine limite. Ideale per trading rapidi o per convertire in stablecoin come USDT.

    Trading P2P
    Trading P2P

    Vendi WAI direttamente ad altri utenti e ricevi valuta locale tramite il tuo metodo di pagamento preferito. La protezione escrow di MEXC garantisce che ogni transazione sia sicura e verificata.

    Pre-mercato
    Pre-mercato

    Per token selezionati, MEXC offre il trading pre-mercato, consentendo di vendere prima del listing ufficiale. Questo offre ai primi possessori un vantaggio unico in termini di determinazione del prezzo e liquidità.

    Convertitore MEXC
    Convertitore MEXC

    Converti WAI all'istante in USDT, BTC o altri token principali utilizzando lo strumento di conversione di MEXC. È perfetto per conversioni rapide, con un solo clic, con tassi trasparenti e zero slippage.

    Ogni metodo è supportato dai sistemi di sicurezza avanzati di MEXC, dal motore di esecuzione in tempo reale e dal servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, così puoi vendere World3 in tutta sicurezza.

    Cosa puoi fare dopo aver acquistato i token WAI?

    Una volta acquistata la tua criptovaluta, le opportunità su MEXC sono infinite. Che tu voglia fare trading sul mercato spot, esplorare il trading di futures o guadagnare premi esclusivi, MEXC offre un'ampia gamma di funzionalità per migliorare la tua esperienza con le criptovalute.

    Tutte le funzionalità MEXC di cui hai bisogno sono supportate da una sicurezza di prim'ordine e da un supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Scopri l'ultimo prezzo di World3 (WAI), controlla le prossime previsioni sui prezzi di World3 o immergiti subito nelle sue performance storiche di WAI!

    Rischi sulle criptovalute che dovresti conoscere prima di investire

    Investire in asset crypto può offrire alti potenziali rendimenti, ma comporta anche rischi significativi. È importante comprendere questi rischi prima di acquistare World3 o qualsiasi altra criptovaluta.

    Principali rischi di trading da considerare:

    Volatilità
    I prezzi delle criptovalute possono subire forti fluttuazioni in brevi periodi, incidendo sul valore del tuo investimento.
    Incertezza normativa
    Le modifiche alle normative governative o la mancanza di tutela degli investitori possono influire sull'accesso e sulla legalità.
    Rischio di liquidità
    Alcuni token potrebbero avere un volume di trading basso, rendendoli più difficili da acquistare o vendere a prezzi stabili.
    Complessità
    I sistemi crypto possono essere difficili da comprendere, soprattutto per i principianti, il che può portare a decisioni sbagliate.
    Truffe e reclami irrealistici
    Fai sempre attenzione alle garanzie, ai falsi giveaway o alle offerte che sembrano troppo belle per essere vere.
    Rischio di centralizzazione
    Affidarsi troppo a un singolo asset o a una singola categoria può esporre a perdite più elevate.

    Prima di investire in World3, assicurati di effettuare le tue ricerche (DYOR) e di comprendere sia il progetto che le condizioni di mercato. Decisioni informate portano a risultati migliori. Scopri di più ora su Crypto Pulse di MEXC e controlla il prezzo di World3 (WAI) oggi stesso!

    Notizie principali

    Tagli dei tassi di Powell e ATH di ETH: cosa sta guidando il rialzo del mercato?

    22 agosto 2025 — Il presidente della Federal Reserve statunitense Jerome Powell ha lanciato quello che i mercati hanno ampiamente interpretato come un forte segnale di futuri tagli dei tassi durante il suo discorso programmatico al simposio annuale delle banche centrali di Jackson Hole. Powell ha fa
    August 30, 2025

    Stagione delle altcoin in arrivo nel 2025? Cicli, indicatori e dinamiche macroeconomiche

    Fin dall'inizio del mercato delle criptovalute, i modelli ciclici sono sempre stati una delle sue caratteristiche più importanti. Bitcoin, in quanto "ancora" del mercato, spesso detta il ritmo dei cicli rialzisti e ribassisti, seguiti dalla rotazione della stagione delle altcoin. Nel 2025, con la di
    August 26, 2025

    Approvato il GENIUS Act: potrebbe segnare una svolta per il sorpasso di USDC su USDT?

    Di recente, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato ufficialmente il GENIUS Act alla Casa Bianca. Questo storico provvedimento legislativo non solo sancisce l'inclusione formale del settore delle stablecoin nel quadro normativo federale, ma getta anche le basi istituzionali per la pr
    July 24, 2025
    Vedi altro

    Domande frequenti (FAQ)

      1. Come posso acquistare World3 adesso?

    • Per acquistare WAI adesso, basta registrarsi per un account MEXC gratuito, depositare USDT o fiat, quindi andare al mercato Spot ed effettuare un ordine di acquisto utilizzando i prezzi di mercato o quelli limite.

      • 2. Dove posso acquistare World3?

    • Puoi acquistare World3 su piattaforme di criptovalute come MEXC, che offre elevata liquidità, commissioni bassissime, esecuzione rapida e passaggi da fiat a crypto senza interruzioni, il tutto supportato da un sistema di archiviazione sicuro degli asset.

      • 3. Quanto valgono $1,000 in Bitcoin adesso?

    • Il valore di $1,000 in Bitcoin cambia costantemente in base al prezzo di BTC in tempo reale. Controlla il prezzo di Bitcoin in tempo reale per ottenere la conversione attuale e vedere quanti BTC si potrebbero acquistare con $1,000.

      • 4. Posso investire in World3 con $10?

    • Sì, puoi investire in WAI con un minimo di $10! MEXC accetta piccoli depositi in USDT o in valute fiat, consentendo ai principianti di iniziare anche senza grandi capitali.

      • 5. Quanto vale 1 WAI in USDT?

    • Il prezzo di 1 WAI in USDT oscilla con il mercato. Visita la pagina Prezzo di WAI su MEXC per visualizzare tassi aggiornati, grafici e informazioni di mercato in tempo reale.

      • 6. È sicuro acquistare World3?

    • Acquistare World3 su MEXC è sicuro: la piattaforma utilizza l'autenticazione a due fattori, l'archiviazione crittografata, la verifica KYC e la custodia cold wallet.

      • 7. Perché il prezzo di World3 cambia così spesso?

    • Gli asset crypto come World3 sono altamente volatili a causa della domanda e dell'offerta del mercato, delle notizie, del volume di trading e del sentiment degli investitori. La volatilità è normale, quindi prendi in considerazione strategie come DCA per gestire il rischio.

      • 8. Quali metodi di pagamento posso utilizzare per acquistare World3?

    • Su MEXC, puoi acquistare WAI utilizzando carte di credito/debito, Apple Pay, bonifici bancari, P2P o depositi in stablecoin. Questa flessibilità rende l'acquisto di World3 con carta di credito o Apple Pay molto semplice.

      • 9. Ho bisogno della KYC per acquistare World3?

    • Sì, MEXC richiede la verifica KYC (verifica dell'identità) per sbloccare le opzioni di accesso fiat come carte di credito o depositi bancari. Migliora inoltre la sicurezza della piattaforma e ne supporta la conformità.

      • 10. Qual è l'importo minimo per acquistare WAI?

    • Sul mercato spot di MEXC, spesso è possibile iniziare ad acquistare WAI con un minimo di soli 10 USDT, il che lo rende adatto anche ai nuovi investitori.

      • 11. Quanto tempo ci vuole per acquistare World3 con una carta di credito?

    • Gli acquisti con carte di credito o Apple Pay su MEXC sono in genere quasi istantanei: i fondi arrivano sul tuo conto immediatamente o entro pochi minuti, così puoi fare trading World3 subito.

      • 12. Ci sono costi aggiuntivi per l'acquisto di World3?

    • Il trading di World3 sui mercati spot di MEXC può comportare commissioni maker/taker basse o addirittura pari allo 0%. Gli acquisti con carta o le transazioni P2P possono comportare commissioni di rete o di servizio. Consulta il programma commissioni di MEXC.

      • 13. Posso conservare WAI su MEXC dopo l'acquisto?

    • Sì! Una volta acquistato WAI, rimarrà nel tuo portafoglio MEXC, protetto da crittografia multilivello, 2FA, whitelist di prelievo e backup cold storage.

      • 14. Come posso trasferire WAI su un portafoglio esterno?

    • Per spostare WAI da MEXC, vai su "Preleva", inserisci l'indirizzo del tuo portafoglio esterno (ad esempio, hardware o software) e conferma. Controlla sempre attentamente il tuo indirizzo per evitare perdite.

      • 15. Posso acquistare WAI tramite trading P2P?

    • Sì, il marketplace P2P di MEXC ti consente di acquistare WAI direttamente dagli utenti. Scegli la tua valuta locale, il metodo di pagamento e completa l'acquisto con la protezione del deposito a garanzia.

      • 16. Cos'è il pre-mercato per WAI?

    • Se WAI è appena listato, MEXC potrebbe offrire eventi di trading pre-mercato. Queste finestre di trading anticipate consentono ai detentori di acquistare/vendere prima dell'inizio dei listing spot pubblici.

      • 17. WAI è disponibile su DEX come Uniswap?

    • Se WAI è basato su Ethereum o su altre blockchain supportate, potrebbe essere oggetto di trading su DEX come Uniswap o PancakeSwap. Ciò richiede la gestione di portafogli, commissioni gas e slippage.

      • 18. Come posso controllare i grafici dei prezzi WAI in tempo reale?

    • MEXC fornisce grafici del prezzo in tempo reale di WAI. Utilizzali per monitorare l'andamento dei prezzi e pianificare i punti di entrata o di uscita.

      • 19. Posso impostare un ordine stop-limit o take-profit quando acquisto WAI?

    • Sì, MEXC supporta tipi di ordine avanzati come stop-limit, take-profit e OCO. Questi ti aiutano ad automatizzare la tua strategia quando acquisti o vendi WAI.

      • 20. World3 è un buon investimento a lungo termine?

    • Se World3 sia adatto a un investimento a lungo termine dipende dai suoi principi fondamentali e dai tuoi obiettivi. Fai ricerche sul progetto, sull'utilizzo dei token, sul team di sviluppo e sulla roadmap prima di impegnarti.

      • 21. Come funzionano le tasse quando acquisto o vendo WAI?

    • Le normative fiscali variano a seconda del Paese. In molte giurisdizioni, l'acquisto World3 non è soggetto a tassazione, ma la vendita o la permuta possono generare plusvalenze. Consulta sempre un commercialista locale.

      • 22. Posso utilizzare Apple Pay per acquistare WAI?

    • Sì, se supportato nel tuo Paese/regione, MEXC consente di acquistare World3 tramite Apple Pay. È un modo veloce, sicuro e comodo per finanziare il tuo conto tramite il tuo dispositivo mobile.

      • 23. Perché i prezzi sono diversi tra CEX, DEX e P2P?

    • I prezzi variano in base a liquidità, commissioni, spread e domanda degli utenti. I CEX come MEXC offrono solitamente spread ridotti, mentre i DEX e i P2P possono prevedere costi aggiuntivi o slippage.

      • 24. Cosa devo fare se riscontro problemi durante l'acquisto di World3 su MEXC?

    • Se riscontri problemi durante l'acquisto di World3, contatta immediatamente il servizio clienti MEXC. Fornisci i dettagli sul problema e ti aiuteranno a verificarlo e risolverlo.

    10,000 USDT ti aspettano in MEXC

    Invita i tuoi amici, partecipa alle attività giornaliere e gareggia nella classifica Futures per vincere una quota di 10,000 USDT!

    Register Bonus Icon

    Registrati e richiedi un bonus di 10,000 USDT

    Low Fee Icon

    Prova il trading con le commissioni più basse

    Invite Friends Icon

    Invita i tuoi amici, guadagna 20 USDT

    Airdrop Icon

    Guadagna Airdrop giornalieri con MEXC Airdrop+

    Convertitore MEXC

    Acquista crypto con oltre 160 valute fiat

    Calcolatore da crypto a fiat

    Dati di trading di World3 (WAI)

    0.000
    WAI negoziato oggi su MEXC
    $0.000
    WAI in USD negoziati oggi su MEXC

    La tua guida all'acquisto delle criptovalute più scambiate su MEXC

    In MEXC, puoi esplorare oltre 2696 token e iniziare a fare trading oggi stesso. Scopri come acquistare le tue criptovalute preferite, memecoin e altro ancora con le nostre guide complete all'acquisto di criptovalute.

    Diversi modi per fare trading di World3 in spot e futures

    Dopo esserti registrato su MEXC e aver acquistato con successo il tuo primo token USDT o WAI, puoi iniziare a fare trading di World3 in spot o in futures per ottenere rendimenti più elevati.

    WAI/USDT
    $ --
    $ --$ --
    0.00%