Il prezzo in tempo reale di UCN oggi è 1402.05 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi UCN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di UCN su MEXC ora.

Grafico dei prezzi in tempo reale di UCN (UCN)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:16:54 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di UCN (UCN) (USD)

Il prezzo in tempo reale di UCN (UCN) è $ 1,402.05. Nelle ultime 24 ore, UCN ha oscillato tra un minimo di $ 1,389 e un massimo di $ 1,403.99, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di UCN è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, UCN è variato del -0.11% nell'ultima ora, del -0.02% nelle 24 ore e del +2.52% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di UCN (UCN)

--
----

$ 7.62M
$ 7.62M$ 7.62M

$ 140.21M
$ 140.21M$ 140.21M

--
----

100,000
100,000 100,000

UCHAIN

L'attuale capitalizzazione di mercato di UCN è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 7.62M. La fornitura circolante di UCN è --, con una fornitura totale di 100000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 140.21M.

Cronologia dei prezzi di UCN (UCN) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di UCN per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.2805-0.02%
30 giorni$ +802.05+133.67%
60 giorni$ +802.05+133.67%
90 giorni$ +802.05+133.67%
Variazione del prezzo di UCN di oggi

Oggi, UCN ha registrato una variazione di $ -0.2805 (-0.02%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di UCN in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +802.05 (+133.67%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di UCN in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, UCN ha registrato una variazione di $ +802.05 (+133.67%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di UCN in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +802.05 (+133.67%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di UCN (UCN)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di UCN.

Che cos'è UCN (UCN)

UCHAIN è un potente ecosistema di criptovalute incentrato sulla moneta UCN. Il nostro ecosistema riunisce una gamma di prodotti innovativi: moderni portafogli crittografici, un'esclusiva carta di debito crittografica, mercati propri e altro ancora. La missione di Uchain è quella di creare un prodotto di criptovaluta impeccabile per trasformare il modo in cui le persone interagiscono con le criptovalute in tutto il mondo e fornire loro pagamenti transfrontalieri istantanei in criptovaluta.

UCN è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di UCN in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di UCN per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su UCN sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di UCN fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di UCN (USD)

Quanto varrà UCN (UCN) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset UCN (UCN) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per UCN.

Controlla subito la previsione del prezzo di UCN!

Economia del token di UCN (UCN)

Comprendere l'economia del token di UCN (UCN) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token UCN!

Come acquistare UCN (UCN)

Stai cercando come acquistare UCN? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente UCN su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

UCN in valute locali

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo UCN

Quanto vale oggi UCN (UCN)?
Il prezzo in tempo reale di UCN in USD è 1,402.05 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da UCN in USD?
Il prezzo attuale di UCN in USD è $ 1,402.05. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di UCN?
La capitalizzazione di mercato per UCN è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di UCN?
La fornitura circolante di UCN è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di UCN?
UCN ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di UCN?
UCN ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di UCN?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per UCN è $ 7.62M USD.
UCN salirà quest'anno?
UCN potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di UCN per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:16:54 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

