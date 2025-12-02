Economia del token di Treehouse (TREE)

Economia del token di Treehouse (TREE)

Scopri informazioni chiave su Treehouse (TREE), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Economia del token e analisi del prezzo di Treehouse (TREE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Treehouse (TREE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Informazioni su Treehouse TREE

Il Treehouse Protocol introduce delle primitive innovative nel mondo dei titoli a reddito fisso, a partire dal primo tAsset di Treehouse, tETH, un token di staking liquido che permette agli utenti di partecipare alla convergenza dei tassi di interesse Ethereum on-chain, mantenendo la flessibilità di partecipare alle attività DeFi. Il Treehouse Protocol è anche all'avanguardia nel meccanismo di consenso Decentralized Offered Rates (DOR) per la definizione decentralizzata dei tassi di riferimento, consentendo l'introduzione di una gamma di prodotti a reddito fisso negli asset digitali.

Sito web ufficiale:
https://www.treehouse.finance/
Whitepaper:
https://docs.treehouse.finance/protocol
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x77146784315Ba81904d654466968e3a7c196d1f3

Economia del token di Treehouse (TREE): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di Treehouse (TREE) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token TREE che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token TREE possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di TREE, esplora il prezzo in tempo reale del token TREE!

Acquista criptovalute con solo 1 USDT: la tua strada più semplice per le crypto!

