Economia del token di Treehouse (TREE)
Economia del token e analisi del prezzo di Treehouse (TREE)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Treehouse (TREE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Treehouse TREE
Il Treehouse Protocol introduce delle primitive innovative nel mondo dei titoli a reddito fisso, a partire dal primo tAsset di Treehouse, tETH, un token di staking liquido che permette agli utenti di partecipare alla convergenza dei tassi di interesse Ethereum on-chain, mantenendo la flessibilità di partecipare alle attività DeFi. Il Treehouse Protocol è anche all'avanguardia nel meccanismo di consenso Decentralized Offered Rates (DOR) per la definizione decentralizzata dei tassi di riferimento, consentendo l'introduzione di una gamma di prodotti a reddito fisso negli asset digitali.
Economia del token di Treehouse (TREE): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Treehouse (TREE) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token TREE che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token TREE possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di TREE, esplora il prezzo in tempo reale del token TREE!
Come acquistare TREE
Vuoi aggiungere Treehouse (TREE) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di TREE, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Treehouse (TREE)
L'analisi della cronologia dei prezzi di TREE aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di TREE
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi TREE? La nostra pagina di previsione dei prezzi di TREE combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
