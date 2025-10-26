Il prezzo in tempo reale di Treehouse oggi è 0.1946 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TREE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TREE su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Treehouse oggi è 0.1946 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TREE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TREE su MEXC ora.

Valore Treehouse (TREE)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in TREE:

$0.1945
$0.1945$0.1945
+0.56%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Treehouse (TREE)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:16:18 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Treehouse (TREE) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.1803
$ 0.1803$ 0.1803
Min sulle 24h
$ 0.2168
$ 0.2168$ 0.2168
Max sulle 24h

$ 0.1803
$ 0.1803$ 0.1803

$ 0.2168
$ 0.2168$ 0.2168

--
----

--
----

+0.41%

+0.56%

+18.80%

+18.80%

Il prezzo in tempo reale di Treehouse (TREE) è $ 0.1946. Nelle ultime 24 ore, TREE ha oscillato tra un minimo di $ 0.1803 e un massimo di $ 0.2168, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di TREE è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, TREE è variato del +0.41% nell'ultima ora, del +0.56% nelle 24 ore e del +18.80% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Treehouse (TREE)

--
----

$ 175.91K
$ 175.91K$ 175.91K

$ 194.60M
$ 194.60M$ 194.60M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Treehouse è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 175.91K. La fornitura circolante di TREE è --, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 194.60M.

Cronologia dei prezzi di Treehouse (TREE) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Treehouse per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.001083+0.56%
30 giorni$ -0.067-25.62%
60 giorni$ -0.1031-34.64%
90 giorni$ +0.0946+94.60%
Variazione del prezzo di Treehouse di oggi

Oggi, TREE ha registrato una variazione di $ +0.001083 (+0.56%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Treehouse in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.067 (-25.62%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Treehouse in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, TREE ha registrato una variazione di $ -0.1031 (-34.64%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Treehouse in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.0946 (+94.60%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Treehouse (TREE)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Treehouse.

Che cos'è Treehouse (TREE)

Il Treehouse Protocol introduce delle primitive innovative nel mondo dei titoli a reddito fisso, a partire dal primo tAsset di Treehouse, tETH, un token di staking liquido che permette agli utenti di partecipare alla convergenza dei tassi di interesse Ethereum on-chain, mantenendo la flessibilità di partecipare alle attività DeFi. Il Treehouse Protocol è anche all'avanguardia nel meccanismo di consenso Decentralized Offered Rates (DOR) per la definizione decentralizzata dei tassi di riferimento, consentendo l'introduzione di una gamma di prodotti a reddito fisso negli asset digitali.

Treehouse è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Treehouse in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di TREE per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Treehouse sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Treehouse fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Treehouse (USD)

Quanto varrà Treehouse (TREE) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Treehouse (TREE) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Treehouse.

Controlla subito la previsione del prezzo di Treehouse!

Economia del token di Treehouse (TREE)

Comprendere l'economia del token di Treehouse (TREE) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token TREE!

Come acquistare Treehouse (TREE)

Stai cercando come acquistare Treehouse? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Treehouse su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

TREE in valute locali

1 Treehouse (TREE) in VND
5,120.899
1 Treehouse (TREE) in AUD
A$0.297738
1 Treehouse (TREE) in GBP
0.14595
1 Treehouse (TREE) in EUR
0.167356
1 Treehouse (TREE) in USD
$0.1946
1 Treehouse (TREE) in MYR
RM0.821212
1 Treehouse (TREE) in TRY
8.161524
1 Treehouse (TREE) in JPY
¥29.5792
1 Treehouse (TREE) in ARS
ARS$290.014326
1 Treehouse (TREE) in RUB
15.492106
1 Treehouse (TREE) in INR
17.087826
1 Treehouse (TREE) in IDR
Rp3,243.332036
1 Treehouse (TREE) in PHP
11.43275
1 Treehouse (TREE) in EGP
￡E.9.264906
1 Treehouse (TREE) in BRL
R$1.046948
1 Treehouse (TREE) in CAD
C$0.27244
1 Treehouse (TREE) in BDT
23.78012
1 Treehouse (TREE) in NGN
284.08681
1 Treehouse (TREE) in COP
$754.261816
1 Treehouse (TREE) in ZAR
R.3.358796
1 Treehouse (TREE) in UAH
8.132334
1 Treehouse (TREE) in TZS
T.Sh.484.079176
1 Treehouse (TREE) in VES
Bs41.2552
1 Treehouse (TREE) in CLP
$183.1186
1 Treehouse (TREE) in PKR
Rs54.676762
1 Treehouse (TREE) in KZT
104.7921
1 Treehouse (TREE) in THB
฿6.35369
1 Treehouse (TREE) in TWD
NT$6.001464
1 Treehouse (TREE) in AED
د.إ0.714182
1 Treehouse (TREE) in CHF
Fr0.153734
1 Treehouse (TREE) in HKD
HK$1.510096
1 Treehouse (TREE) in AMD
֏74.529854
1 Treehouse (TREE) in MAD
.د.م1.794212
1 Treehouse (TREE) in MXN
$3.59037
1 Treehouse (TREE) in SAR
ريال0.72975
1 Treehouse (TREE) in ETB
Br29.386546
1 Treehouse (TREE) in KES
KSh25.140374
1 Treehouse (TREE) in JOD
د.أ0.1379714
1 Treehouse (TREE) in PLN
0.71029
1 Treehouse (TREE) in RON
лв0.850402
1 Treehouse (TREE) in SEK
kr1.82924
1 Treehouse (TREE) in BGN
лв0.326928
1 Treehouse (TREE) in HUF
Ft65.27857
1 Treehouse (TREE) in CZK
4.069086
1 Treehouse (TREE) in KWD
د.ك0.0595476
1 Treehouse (TREE) in ILS
0.638288
1 Treehouse (TREE) in BOB
Bs1.34274
1 Treehouse (TREE) in AZN
0.33082
1 Treehouse (TREE) in TJS
SM1.796158
1 Treehouse (TREE) in GEL
0.527366
1 Treehouse (TREE) in AOA
Kz178.531878
1 Treehouse (TREE) in BHD
.د.ب0.0731696
1 Treehouse (TREE) in BMD
$0.1946
1 Treehouse (TREE) in DKK
kr1.249332
1 Treehouse (TREE) in HNL
L5.086844
1 Treehouse (TREE) in MUR
8.860138
1 Treehouse (TREE) in NAD
$3.358796
1 Treehouse (TREE) in NOK
kr1.947946
1 Treehouse (TREE) in NZD
$0.336658
1 Treehouse (TREE) in PAB
B/.0.1946
1 Treehouse (TREE) in PGK
K0.819266
1 Treehouse (TREE) in QAR
ر.ق0.708344
1 Treehouse (TREE) in RSD
дин.19.642924
1 Treehouse (TREE) in UZS
soʻm2,373.170352
1 Treehouse (TREE) in ALL
L16.1518
1 Treehouse (TREE) in ANG
ƒ0.348334
1 Treehouse (TREE) in AWG
ƒ0.348334
1 Treehouse (TREE) in BBD
$0.3892
1 Treehouse (TREE) in BAM
KM0.326928
1 Treehouse (TREE) in BIF
Fr573.8754
1 Treehouse (TREE) in BND
$0.251034
1 Treehouse (TREE) in BSD
$0.1946
1 Treehouse (TREE) in JMD
$31.20411
1 Treehouse (TREE) in KHR
784.67585
1 Treehouse (TREE) in KMF
Fr82.5104
1 Treehouse (TREE) in LAK
4,230.434698
1 Treehouse (TREE) in LKR
රු59.094182
1 Treehouse (TREE) in MDL
L3.306254
1 Treehouse (TREE) in MGA
Ar880.541648
1 Treehouse (TREE) in MOP
P1.5568
1 Treehouse (TREE) in MVR
2.97738
1 Treehouse (TREE) in MWK
MK337.847006
1 Treehouse (TREE) in MZN
MT12.43494
1 Treehouse (TREE) in NPR
रु27.319894
1 Treehouse (TREE) in PYG
1,380.1032
1 Treehouse (TREE) in RWF
Fr281.9754
1 Treehouse (TREE) in SBD
$1.599612
1 Treehouse (TREE) in SCR
2.720508
1 Treehouse (TREE) in SRD
$7.723674
1 Treehouse (TREE) in SVC
$1.700804
1 Treehouse (TREE) in SZL
L3.364634
1 Treehouse (TREE) in TMT
m0.683046
1 Treehouse (TREE) in TND
د.ت0.5703726
1 Treehouse (TREE) in TTD
$1.319388
1 Treehouse (TREE) in UGX
Sh677.9864
1 Treehouse (TREE) in XAF
Fr109.7544
1 Treehouse (TREE) in XCD
$0.52542
1 Treehouse (TREE) in XOF
Fr109.7544
1 Treehouse (TREE) in XPF
Fr19.8492
1 Treehouse (TREE) in BWP
P2.776942
1 Treehouse (TREE) in BZD
$0.391146
1 Treehouse (TREE) in CVE
$18.533704
1 Treehouse (TREE) in DJF
Fr34.4442
1 Treehouse (TREE) in DOP
$12.392128
1 Treehouse (TREE) in DZD
د.ج25.331082
1 Treehouse (TREE) in FJD
$0.441742
1 Treehouse (TREE) in GNF
Fr1,692.047
1 Treehouse (TREE) in GTQ
Q1.48869
1 Treehouse (TREE) in GYD
$40.71032
1 Treehouse (TREE) in ISK
kr23.9358

Risorsa Treehouse

Per una comprensione più approfondita di Treehouse, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Treehouse
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Treehouse

Quanto vale oggi Treehouse (TREE)?
Il prezzo in tempo reale di TREE in USD è 0.1946 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da TREE in USD?
Il prezzo attuale di TREE in USD è $ 0.1946. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Treehouse?
La capitalizzazione di mercato per TREE è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di TREE?
La fornitura circolante di TREE è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di TREE?
TREE ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di TREE?
TREE ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di TREE?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per TREE è $ 175.91K USD.
TREE salirà quest'anno?
TREE potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di TREE per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:16:18 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

