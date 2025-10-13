Trading and Payment Token (TPT). TPT è il token di scambio e pagamento della rete Ultima Chain. Ti permette di attivare il trading automatico, partecipare all'ecosistema dei prodotti e ricevere Energy Token per lavorare con la blockchain. I token TPT possono essere congelati e, in cambio, ricevi una transazione di ritorno con token UENERGY. I token UENERGY servono per pagare le commissioni di rete invece delle risorse ENERGY nella blockchain ULTIMA.

