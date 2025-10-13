Economia del token di Trading Payment (TPTU)
Economia del token e analisi del prezzo di Trading Payment (TPTU)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Trading Payment (TPTU), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Trading Payment TPTU
Trading and Payment Token (TPT). TPT è il token di scambio e pagamento della rete Ultima Chain. Ti permette di attivare il trading automatico, partecipare all'ecosistema dei prodotti e ricevere Energy Token per lavorare con la blockchain. I token TPT possono essere congelati e, in cambio, ricevi una transazione di ritorno con token UENERGY. I token UENERGY servono per pagare le commissioni di rete invece delle risorse ENERGY nella blockchain ULTIMA.
Economia del token di Trading Payment (TPTU): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Trading Payment (TPTU) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token TPTU che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token TPTU possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di TPTU, esplora il prezzo in tempo reale del token TPTU!
Cronologia dei prezzi di Trading Payment (TPTU)
L'analisi della cronologia dei prezzi di TPTU aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di TPTU
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi TPTU? La nostra pagina di previsione dei prezzi di TPTU combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
