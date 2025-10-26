Il prezzo in tempo reale di Trading Payment oggi è 0.102 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TPTU a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TPTU su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Trading Payment oggi è 0.102 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TPTU a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TPTU su MEXC ora.

Maggiori informazioni su TPTU

Informazioni sul prezzo di TPTU

Sito web ufficiale di TPTU

Economia del token di TPTU

Previsioni del prezzo di TPTU

Cronologia di TPTU

Guida all'acquisto di TPTU

Convertitore di TPTU in valuta fiat

Spot TPTU

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Trading Payment

Valore Trading Payment (TPTU)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in TPTU:

$0.102
$0.102$0.102
-1.92%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Trading Payment (TPTU)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:03:29 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Trading Payment (TPTU) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.099
$ 0.099$ 0.099
Min sulle 24h
$ 0.107
$ 0.107$ 0.107
Max sulle 24h

$ 0.099
$ 0.099$ 0.099

$ 0.107
$ 0.107$ 0.107

--
----

--
----

-1.93%

-1.92%

-6.43%

-6.43%

Il prezzo in tempo reale di Trading Payment (TPTU) è $ 0.102. Nelle ultime 24 ore, TPTU ha oscillato tra un minimo di $ 0.099 e un massimo di $ 0.107, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di TPTU è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, TPTU è variato del -1.93% nell'ultima ora, del -1.92% nelle 24 ore e del -6.43% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Trading Payment (TPTU)

--
----

$ 1.96K
$ 1.96K$ 1.96K

$ 612.00K
$ 612.00K$ 612.00K

--
----

6,000,000
6,000,000 6,000,000

SMART

L'attuale capitalizzazione di mercato di Trading Payment è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 1.96K. La fornitura circolante di TPTU è --, con una fornitura totale di 6000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 612.00K.

Cronologia dei prezzi di Trading Payment (TPTU) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Trading Payment per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.002-1.92%
30 giorni$ -1.082-91.39%
60 giorni$ -1.03-90.99%
90 giorni$ -0.97-90.49%
Variazione del prezzo di Trading Payment di oggi

Oggi, TPTU ha registrato una variazione di $ -0.002 (-1.92%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Trading Payment in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -1.082 (-91.39%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Trading Payment in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, TPTU ha registrato una variazione di $ -1.03 (-90.99%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Trading Payment in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.97 (-90.49%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Trading Payment (TPTU)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Trading Payment.

Che cos'è Trading Payment (TPTU)

Trading and Payment Token (TPT). TPT è il token di scambio e pagamento della rete Ultima Chain. Ti permette di attivare il trading automatico, partecipare all'ecosistema dei prodotti e ricevere Energy Token per lavorare con la blockchain. I token TPT possono essere congelati e, in cambio, ricevi una transazione di ritorno con token UENERGY. I token UENERGY servono per pagare le commissioni di rete invece delle risorse ENERGY nella blockchain ULTIMA.

Trading Payment è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Trading Payment in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di TPTU per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Trading Payment sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Trading Payment fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Trading Payment (USD)

Quanto varrà Trading Payment (TPTU) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Trading Payment (TPTU) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Trading Payment.

Controlla subito la previsione del prezzo di Trading Payment!

Economia del token di Trading Payment (TPTU)

Comprendere l'economia del token di Trading Payment (TPTU) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token TPTU!

Come acquistare Trading Payment (TPTU)

Stai cercando come acquistare Trading Payment? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Trading Payment su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

TPTU in valute locali

1 Trading Payment (TPTU) in VND
2,684.13
1 Trading Payment (TPTU) in AUD
A$0.15606
1 Trading Payment (TPTU) in GBP
0.0765
1 Trading Payment (TPTU) in EUR
0.08772
1 Trading Payment (TPTU) in USD
$0.102
1 Trading Payment (TPTU) in MYR
RM0.43044
1 Trading Payment (TPTU) in TRY
4.27788
1 Trading Payment (TPTU) in JPY
¥15.504
1 Trading Payment (TPTU) in ARS
ARS$152.01162
1 Trading Payment (TPTU) in RUB
8.12022
1 Trading Payment (TPTU) in INR
8.95662
1 Trading Payment (TPTU) in IDR
Rp1,699.99932
1 Trading Payment (TPTU) in PHP
5.9925
1 Trading Payment (TPTU) in EGP
￡E.4.85622
1 Trading Payment (TPTU) in BRL
R$0.54876
1 Trading Payment (TPTU) in CAD
C$0.1428
1 Trading Payment (TPTU) in BDT
12.4644
1 Trading Payment (TPTU) in NGN
148.9047
1 Trading Payment (TPTU) in COP
$395.34792
1 Trading Payment (TPTU) in ZAR
R.1.76052
1 Trading Payment (TPTU) in UAH
4.26258
1 Trading Payment (TPTU) in TZS
T.Sh.253.73112
1 Trading Payment (TPTU) in VES
Bs21.624
1 Trading Payment (TPTU) in CLP
$95.982
1 Trading Payment (TPTU) in PKR
Rs28.65894
1 Trading Payment (TPTU) in KZT
54.927
1 Trading Payment (TPTU) in THB
฿3.3303
1 Trading Payment (TPTU) in TWD
NT$3.14568
1 Trading Payment (TPTU) in AED
د.إ0.37434
1 Trading Payment (TPTU) in CHF
Fr0.08058
1 Trading Payment (TPTU) in HKD
HK$0.79152
1 Trading Payment (TPTU) in AMD
֏39.06498
1 Trading Payment (TPTU) in MAD
.د.م0.94044
1 Trading Payment (TPTU) in MXN
$1.8819
1 Trading Payment (TPTU) in SAR
ريال0.3825
1 Trading Payment (TPTU) in ETB
Br15.40302
1 Trading Payment (TPTU) in KES
KSh13.17738
1 Trading Payment (TPTU) in JOD
د.أ0.072318
1 Trading Payment (TPTU) in PLN
0.3723
1 Trading Payment (TPTU) in RON
лв0.44574
1 Trading Payment (TPTU) in SEK
kr0.9588
1 Trading Payment (TPTU) in BGN
лв0.17136
1 Trading Payment (TPTU) in HUF
Ft34.2159
1 Trading Payment (TPTU) in CZK
2.13282
1 Trading Payment (TPTU) in KWD
د.ك0.031212
1 Trading Payment (TPTU) in ILS
0.33456
1 Trading Payment (TPTU) in BOB
Bs0.7038
1 Trading Payment (TPTU) in AZN
0.1734
1 Trading Payment (TPTU) in TJS
SM0.94146
1 Trading Payment (TPTU) in GEL
0.27642
1 Trading Payment (TPTU) in AOA
Kz93.57786
1 Trading Payment (TPTU) in BHD
.د.ب0.038352
1 Trading Payment (TPTU) in BMD
$0.102
1 Trading Payment (TPTU) in DKK
kr0.65484
1 Trading Payment (TPTU) in HNL
L2.66628
1 Trading Payment (TPTU) in MUR
4.64406
1 Trading Payment (TPTU) in NAD
$1.76052
1 Trading Payment (TPTU) in NOK
kr1.02102
1 Trading Payment (TPTU) in NZD
$0.17646
1 Trading Payment (TPTU) in PAB
B/.0.102
1 Trading Payment (TPTU) in PGK
K0.42942
1 Trading Payment (TPTU) in QAR
ر.ق0.37128
1 Trading Payment (TPTU) in RSD
дин.10.29588
1 Trading Payment (TPTU) in UZS
soʻm1,243.90224
1 Trading Payment (TPTU) in ALL
L8.466
1 Trading Payment (TPTU) in ANG
ƒ0.18258
1 Trading Payment (TPTU) in AWG
ƒ0.18258
1 Trading Payment (TPTU) in BBD
$0.204
1 Trading Payment (TPTU) in BAM
KM0.17136
1 Trading Payment (TPTU) in BIF
Fr300.798
1 Trading Payment (TPTU) in BND
$0.13158
1 Trading Payment (TPTU) in BSD
$0.102
1 Trading Payment (TPTU) in JMD
$16.3557
1 Trading Payment (TPTU) in KHR
411.2895
1 Trading Payment (TPTU) in KMF
Fr43.248
1 Trading Payment (TPTU) in LAK
2,217.39126
1 Trading Payment (TPTU) in LKR
රු30.97434
1 Trading Payment (TPTU) in MDL
L1.73298
1 Trading Payment (TPTU) in MGA
Ar461.53776
1 Trading Payment (TPTU) in MOP
P0.816
1 Trading Payment (TPTU) in MVR
1.5606
1 Trading Payment (TPTU) in MWK
MK177.08322
1 Trading Payment (TPTU) in MZN
MT6.5178
1 Trading Payment (TPTU) in NPR
रु14.31978
1 Trading Payment (TPTU) in PYG
723.384
1 Trading Payment (TPTU) in RWF
Fr147.798
1 Trading Payment (TPTU) in SBD
$0.83844
1 Trading Payment (TPTU) in SCR
1.42596
1 Trading Payment (TPTU) in SRD
$4.04838
1 Trading Payment (TPTU) in SVC
$0.89148
1 Trading Payment (TPTU) in SZL
L1.76358
1 Trading Payment (TPTU) in TMT
m0.35802
1 Trading Payment (TPTU) in TND
د.ت0.298962
1 Trading Payment (TPTU) in TTD
$0.69156
1 Trading Payment (TPTU) in UGX
Sh355.368
1 Trading Payment (TPTU) in XAF
Fr57.528
1 Trading Payment (TPTU) in XCD
$0.2754
1 Trading Payment (TPTU) in XOF
Fr57.528
1 Trading Payment (TPTU) in XPF
Fr10.404
1 Trading Payment (TPTU) in BWP
P1.45554
1 Trading Payment (TPTU) in BZD
$0.20502
1 Trading Payment (TPTU) in CVE
$9.71448
1 Trading Payment (TPTU) in DJF
Fr18.054
1 Trading Payment (TPTU) in DOP
$6.49536
1 Trading Payment (TPTU) in DZD
د.ج13.27734
1 Trading Payment (TPTU) in FJD
$0.23154
1 Trading Payment (TPTU) in GNF
Fr886.89
1 Trading Payment (TPTU) in GTQ
Q0.7803
1 Trading Payment (TPTU) in GYD
$21.3384
1 Trading Payment (TPTU) in ISK
kr12.546

Risorsa Trading Payment

Per una comprensione più approfondita di Trading Payment, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Trading Payment
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Trading Payment

Quanto vale oggi Trading Payment (TPTU)?
Il prezzo in tempo reale di TPTU in USD è 0.102 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da TPTU in USD?
Il prezzo attuale di TPTU in USD è $ 0.102. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Trading Payment?
La capitalizzazione di mercato per TPTU è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di TPTU?
La fornitura circolante di TPTU è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di TPTU?
TPTU ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di TPTU?
TPTU ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di TPTU?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per TPTU è $ 1.96K USD.
TPTU salirà quest'anno?
TPTU potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di TPTU per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:03:29 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Trading Payment (TPTU)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore TPTU in USD

Importo

TPTU
TPTU
USD
USD

1 TPTU = 0.102 USD

Fai trading di TPTU

TPTU/USDT
$0.102
$0.102$0.102
-1.92%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,638.39
$111,638.39$111,638.39

+0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,958.38
$3,958.38$3,958.38

+0.65%

Logo Ping

Ping

PING

$0.06111
$0.06111$0.06111

-10.91%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.4453
$7.4453$7.4453

+1.41%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.51
$194.51$194.51

+1.36%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,638.39
$111,638.39$111,638.39

+0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,958.38
$3,958.38$3,958.38

+0.65%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6124
$2.6124$2.6124

+0.55%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.51
$194.51$194.51

+1.36%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19737
$0.19737$0.19737

+0.58%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000116
$0.000000000000116$0.000000000000116

+16.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.150800
$0.150800$0.150800

+20,006.66%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5313
$0.5313$0.5313

+2,025.20%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5313
$0.5313$0.5313

+2,025.20%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.051819
$0.051819$0.051819

+105.94%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00006750
$0.00006750$0.00006750

+77.63%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000714
$0.0000000000714$0.0000000000714

+54.88%

Logo Truvia

Truvia

TRUVIA

$0.00004745
$0.00004745$0.00004745

+49.82%