Che cos'è TOWNS (TOWNS)

Towns Protocol è un progetto di infrastruttura di comunicazione progettato per consentire agli sviluppatori di creare applicazioni di messaggistica in tempo reale. È composto da una blockchain Layer 2 compatibile con EVM, nodi di streaming decentralizzati per la consegna dei messaggi e contratti smart distribuiti su Base, un Layer 2 di Ethereum.

Previsione del prezzo di TOWNS (USD)

Quanto varrà TOWNS (TOWNS) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset TOWNS (TOWNS) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per TOWNS.

Controlla subito la previsione del prezzo di TOWNS!

Economia del token di TOWNS (TOWNS)

Comprendere l'economia del token di TOWNS (TOWNS) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token TOWNS!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo TOWNS Quanto vale oggi TOWNS (TOWNS)? Il prezzo in tempo reale di TOWNS in USD è 0.01169 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da TOWNS in USD? $ 0.01169 . Consulta Il prezzo attuale di TOWNS in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di TOWNS? La capitalizzazione di mercato per TOWNS è $ 24.66M USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di TOWNS? La fornitura circolante di TOWNS è 2.11B USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di TOWNS? TOWNS ha raggiunto un prezzo ATH di 0.08393456874511798 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di TOWNS? TOWNS ha visto un prezzo ATL di 0.00247547300739468 USD . Qual è il volume di trading di TOWNS? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per TOWNS è $ 413.31K USD . TOWNS salirà quest'anno? TOWNS potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di TOWNS per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di TOWNS (TOWNS)

