Il prezzo in tempo reale di Everlyn AI oggi è 0.1742 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi LYN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di LYN su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Everlyn AI oggi è 0.1742 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi LYN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di LYN su MEXC ora.

Logo Everlyn AI

Valore Everlyn AI (LYN)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in LYN:

$0.1738
$0.1738$0.1738
+4.76%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Everlyn AI (LYN)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:44:52 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Everlyn AI (LYN) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.1502
$ 0.1502$ 0.1502
Min sulle 24h
$ 0.1775
$ 0.1775$ 0.1775
Max sulle 24h

$ 0.1502
$ 0.1502$ 0.1502

$ 0.1775
$ 0.1775$ 0.1775

$ 1.0104430541406704
$ 1.0104430541406704$ 1.0104430541406704

$ 0.11034281556094892
$ 0.11034281556094892$ 0.11034281556094892

+3.32%

+4.76%

+31.47%

+31.47%

Il prezzo in tempo reale di Everlyn AI (LYN) è $ 0.1742. Nelle ultime 24 ore, LYN ha oscillato tra un minimo di $ 0.1502 e un massimo di $ 0.1775, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di LYN è $ 1.0104430541406704, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.11034281556094892.

In termini di performance a breve termine, LYN è variato del +3.32% nell'ultima ora, del +4.76% nelle 24 ore e del +31.47% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Everlyn AI (LYN)

No.606

$ 44.53M
$ 44.53M$ 44.53M

$ 576.85K
$ 576.85K$ 576.85K

$ 174.20M
$ 174.20M$ 174.20M

255.64M
255.64M 255.64M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.56%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di Everlyn AI è $ 44.53M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 576.85K. La fornitura circolante di LYN è 255.64M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 174.20M.

Cronologia dei prezzi di Everlyn AI (LYN) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Everlyn AI per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.007897+4.76%
30 giorni$ +0.0742+74.20%
60 giorni$ +0.0742+74.20%
90 giorni$ +0.0742+74.20%
Variazione del prezzo di Everlyn AI di oggi

Oggi, LYN ha registrato una variazione di $ +0.007897 (+4.76%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Everlyn AI in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.0742 (+74.20%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Everlyn AI in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, LYN ha registrato una variazione di $ +0.0742 (+74.20%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Everlyn AI in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.0742 (+74.20%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Everlyn AI (LYN)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Everlyn AI.

Che cos'è Everlyn AI (LYN)

Everlyn AI è il primo protocollo video IA nativo Web3, che genera video di qualità cinematografica in soli 25 secondi tramite il suo modello fondamentale proprietario, Everlyn-1.

Everlyn AI è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Everlyn AI in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di LYN per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Everlyn AI sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Everlyn AI fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Everlyn AI (USD)

Quanto varrà Everlyn AI (LYN) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Everlyn AI (LYN) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Everlyn AI.

Controlla subito la previsione del prezzo di Everlyn AI!

Economia del token di Everlyn AI (LYN)

Comprendere l'economia del token di Everlyn AI (LYN) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token LYN!

Come acquistare Everlyn AI (LYN)

Stai cercando come acquistare Everlyn AI? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Everlyn AI su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

LYN in valute locali

1 Everlyn AI (LYN) in VND
4,584.073
1 Everlyn AI (LYN) in AUD
A$0.266526
1 Everlyn AI (LYN) in GBP
0.13065
1 Everlyn AI (LYN) in EUR
0.149812
1 Everlyn AI (LYN) in USD
$0.1742
1 Everlyn AI (LYN) in MYR
RM0.735124
1 Everlyn AI (LYN) in TRY
7.305948
1 Everlyn AI (LYN) in JPY
¥26.4784
1 Everlyn AI (LYN) in ARS
ARS$259.612002
1 Everlyn AI (LYN) in RUB
13.868062
1 Everlyn AI (LYN) in INR
15.296502
1 Everlyn AI (LYN) in IDR
Rp2,903.332172
1 Everlyn AI (LYN) in PHP
10.23425
1 Everlyn AI (LYN) in EGP
￡E.8.293662
1 Everlyn AI (LYN) in BRL
R$0.937196
1 Everlyn AI (LYN) in CAD
C$0.24388
1 Everlyn AI (LYN) in BDT
21.28724
1 Everlyn AI (LYN) in NGN
254.30587
1 Everlyn AI (LYN) in COP
$675.192232
1 Everlyn AI (LYN) in ZAR
R.3.006692
1 Everlyn AI (LYN) in UAH
7.279818
1 Everlyn AI (LYN) in TZS
T.Sh.433.332952
1 Everlyn AI (LYN) in VES
Bs36.9304
1 Everlyn AI (LYN) in CLP
$163.9222
1 Everlyn AI (LYN) in PKR
Rs48.944974
1 Everlyn AI (LYN) in KZT
93.8067
1 Everlyn AI (LYN) in THB
฿5.68763
1 Everlyn AI (LYN) in TWD
NT$5.372328
1 Everlyn AI (LYN) in AED
د.إ0.639314
1 Everlyn AI (LYN) in CHF
Fr0.137618
1 Everlyn AI (LYN) in HKD
HK$1.351792
1 Everlyn AI (LYN) in AMD
֏66.716858
1 Everlyn AI (LYN) in MAD
.د.م1.606124
1 Everlyn AI (LYN) in MXN
$3.21399
1 Everlyn AI (LYN) in SAR
ريال0.65325
1 Everlyn AI (LYN) in ETB
Br26.305942
1 Everlyn AI (LYN) in KES
KSh22.504898
1 Everlyn AI (LYN) in JOD
د.أ0.1235078
1 Everlyn AI (LYN) in PLN
0.63583
1 Everlyn AI (LYN) in RON
лв0.761254
1 Everlyn AI (LYN) in SEK
kr1.63748
1 Everlyn AI (LYN) in BGN
лв0.292656
1 Everlyn AI (LYN) in HUF
Ft58.43539
1 Everlyn AI (LYN) in CZK
3.642522
1 Everlyn AI (LYN) in KWD
د.ك0.0533052
1 Everlyn AI (LYN) in ILS
0.571376
1 Everlyn AI (LYN) in BOB
Bs1.20198
1 Everlyn AI (LYN) in AZN
0.29614
1 Everlyn AI (LYN) in TJS
SM1.607866
1 Everlyn AI (LYN) in GEL
0.472082
1 Everlyn AI (LYN) in AOA
Kz159.816306
1 Everlyn AI (LYN) in BHD
.د.ب0.0654992
1 Everlyn AI (LYN) in BMD
$0.1742
1 Everlyn AI (LYN) in DKK
kr1.118364
1 Everlyn AI (LYN) in HNL
L4.553588
1 Everlyn AI (LYN) in MUR
7.931326
1 Everlyn AI (LYN) in NAD
$3.006692
1 Everlyn AI (LYN) in NOK
kr1.743742
1 Everlyn AI (LYN) in NZD
$0.301366
1 Everlyn AI (LYN) in PAB
B/.0.1742
1 Everlyn AI (LYN) in PGK
K0.733382
1 Everlyn AI (LYN) in QAR
ر.ق0.634088
1 Everlyn AI (LYN) in RSD
дин.17.583748
1 Everlyn AI (LYN) in UZS
soʻm2,124.389904
1 Everlyn AI (LYN) in ALL
L14.4586
1 Everlyn AI (LYN) in ANG
ƒ0.311818
1 Everlyn AI (LYN) in AWG
ƒ0.311818
1 Everlyn AI (LYN) in BBD
$0.3484
1 Everlyn AI (LYN) in BAM
KM0.292656
1 Everlyn AI (LYN) in BIF
Fr513.7158
1 Everlyn AI (LYN) in BND
$0.224718
1 Everlyn AI (LYN) in BSD
$0.1742
1 Everlyn AI (LYN) in JMD
$27.93297
1 Everlyn AI (LYN) in KHR
702.41795
1 Everlyn AI (LYN) in KMF
Fr73.8608
1 Everlyn AI (LYN) in LAK
3,786.956446
1 Everlyn AI (LYN) in LKR
රු52.899314
1 Everlyn AI (LYN) in MDL
L2.959658
1 Everlyn AI (LYN) in MGA
Ar788.234096
1 Everlyn AI (LYN) in MOP
P1.3936
1 Everlyn AI (LYN) in MVR
2.66526
1 Everlyn AI (LYN) in MWK
MK302.430362
1 Everlyn AI (LYN) in MZN
MT11.13138
1 Everlyn AI (LYN) in NPR
रु24.455938
1 Everlyn AI (LYN) in PYG
1,235.4264
1 Everlyn AI (LYN) in RWF
Fr252.4158
1 Everlyn AI (LYN) in SBD
$1.431924
1 Everlyn AI (LYN) in SCR
2.435316
1 Everlyn AI (LYN) in SRD
$6.913998
1 Everlyn AI (LYN) in SVC
$1.522508
1 Everlyn AI (LYN) in SZL
L3.011918
1 Everlyn AI (LYN) in TMT
m0.611442
1 Everlyn AI (LYN) in TND
د.ت0.5105802
1 Everlyn AI (LYN) in TTD
$1.181076
1 Everlyn AI (LYN) in UGX
Sh606.9128
1 Everlyn AI (LYN) in XAF
Fr98.2488
1 Everlyn AI (LYN) in XCD
$0.47034
1 Everlyn AI (LYN) in XOF
Fr98.2488
1 Everlyn AI (LYN) in XPF
Fr17.7684
1 Everlyn AI (LYN) in BWP
P2.485834
1 Everlyn AI (LYN) in BZD
$0.350142
1 Everlyn AI (LYN) in CVE
$16.590808
1 Everlyn AI (LYN) in DJF
Fr30.8334
1 Everlyn AI (LYN) in DOP
$11.093056
1 Everlyn AI (LYN) in DZD
د.ج22.675614
1 Everlyn AI (LYN) in FJD
$0.395434
1 Everlyn AI (LYN) in GNF
Fr1,514.669
1 Everlyn AI (LYN) in GTQ
Q1.33263
1 Everlyn AI (LYN) in GYD
$36.44264
1 Everlyn AI (LYN) in ISK
kr21.4266

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Everlyn AI

Quanto vale oggi Everlyn AI (LYN)?
Il prezzo in tempo reale di LYN in USD è 0.1742 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da LYN in USD?
Il prezzo attuale di LYN in USD è $ 0.1742. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Everlyn AI?
La capitalizzazione di mercato per LYN è $ 44.53M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di LYN?
La fornitura circolante di LYN è 255.64M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di LYN?
LYN ha raggiunto un prezzo ATH di 1.0104430541406704 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di LYN?
LYN ha visto un prezzo ATL di 0.11034281556094892 USD.
Qual è il volume di trading di LYN?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per LYN è $ 576.85K USD.
LYN salirà quest'anno?
LYN potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di LYN per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:44:52 (UTC+8)

