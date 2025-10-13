Economia del token di TOWER Ecosystem (TOWER)

Economia del token di TOWER Ecosystem (TOWER)

Scopri informazioni chiave su TOWER Ecosystem (TOWER), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Economia del token e analisi del prezzo di TOWER Ecosystem (TOWER)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per TOWER Ecosystem (TOWER), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
--
----
Fornitura totale:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Fornitura circolante:
--
----
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 9.47M
$ 9.47M$ 9.47M
Massimo storico:
$ 0.0027
$ 0.0027$ 0.0027
Minimo storico:
--
----
Prezzo attuale:
$ 0.0009474
$ 0.0009474$ 0.0009474

Informazioni su TOWER Ecosystem TOWER

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

Sito web ufficiale:
https://towerecosystem.com/
Whitepaper:
https://lightpaper.crazydefenseheroes.com/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xf7c1cefcf7e1dd8161e00099facd3e1db9e528ee

Economia del token di TOWER Ecosystem (TOWER): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di TOWER Ecosystem (TOWER) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token TOWER che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token TOWER possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di TOWER, esplora il prezzo in tempo reale del token TOWER!

Cronologia dei prezzi di TOWER Ecosystem (TOWER)

L'analisi della cronologia dei prezzi di TOWER aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.

Previsione prezzi di TOWER

Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi TOWER? La nostra pagina di previsione dei prezzi di TOWER combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.

