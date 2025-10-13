Maggiori informazioni su STRIKE
Economia del token di StrikeBit AI (STRIKE)
Economia del token e analisi del prezzo di StrikeBit AI (STRIKE)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per StrikeBit AI (STRIKE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su StrikeBit AI STRIKE
StrikeBit sta ridefinendo il trading di criptovalute con la potenza degli agenti di intelligenza artificiale. La piattaforma consente agli utenti di lanciare agenti personalizzabili basati sull'intelligenza artificiale che eseguono strategie di mercato, analizzano i trend e sbloccano opportunità redditizie. Dalle opzioni e dagli insight sul trading perpetuo a un mercato di previsione progettato per le scommesse strategiche, StrikeBit offre un ecosistema completo per i trader. Che tu utilizzi i tuoi agenti per strategie avanzate o per fare trading di valore, StrikeBit mette il futuro del trading basato sull'intelligenza artificiale nelle tue mani.
Economia del token di StrikeBit AI (STRIKE): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di StrikeBit AI (STRIKE) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token STRIKE che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token STRIKE possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di STRIKE, esplora il prezzo in tempo reale del token STRIKE!
Come acquistare STRIKE
Vuoi aggiungere StrikeBit AI (STRIKE) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di STRIKE, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di StrikeBit AI (STRIKE)
L'analisi della cronologia dei prezzi di STRIKE aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di STRIKE
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi STRIKE? La nostra pagina di previsione dei prezzi di STRIKE combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
