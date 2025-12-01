Maggiori informazioni su BARD
Economia del token di Lombard (BARD)
Economia del token e analisi del prezzo di Lombard (BARD)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Lombard (BARD), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Lombard BARD
Lombard sta sviluppando mercati di capitali Bitcoin on-chain per liberare il pieno potenziale dell'asset simbolo di questa generazione. Fondata nel 2024, l'azienda ha aperto la strada all'integrazione di Bitcoin nella DeFi con LBTC, il principale Bitcoin con rendimento garantito da un consorzio decentralizzato di 14 istituzioni di asset digitali, che oggi rappresenta il più grande Bitcoin LST. Lombard sta sviluppando un'infrastruttura full-stack per accelerare l'adozione di BTC on-chain da parte di possessori, protocolli e piattaforme, che comprende asset BTC, un SDK per lo staking e servizi di supporto. L'azienda è fondata e supportata da leader nel settore degli asset digitali, tra cui i principali protocolli, istituzioni ed exchange DeFi.
Economia del token di Lombard (BARD): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Lombard (BARD) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token BARD che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token BARD possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di BARD, esplora il prezzo in tempo reale del token BARD!
Come acquistare BARD
Vuoi aggiungere Lombard (BARD) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di BARD, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Lombard (BARD)
L'analisi della cronologia dei prezzi di BARD aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di BARD
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi BARD? La nostra pagina di previsione dei prezzi di BARD combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
