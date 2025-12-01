Lombard sta sviluppando mercati di capitali Bitcoin on-chain per liberare il pieno potenziale dell'asset simbolo di questa generazione. Fondata nel 2024, l'azienda ha aperto la strada all'integrazione di Bitcoin nella DeFi con LBTC, il principale Bitcoin con rendimento garantito da un consorzio decentralizzato di 14 istituzioni di asset digitali, che oggi rappresenta il più grande Bitcoin LST. Lombard sta sviluppando un'infrastruttura full-stack per accelerare l'adozione di BTC on-chain da parte di possessori, protocolli e piattaforme, che comprende asset BTC, un SDK per lo staking e servizi di supporto. L'azienda è fondata e supportata da leader nel settore degli asset digitali, tra cui i principali protocolli, istituzioni ed exchange DeFi.