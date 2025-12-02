STBL è una piattaforma decentralizzata e non-custodial, creata per ridefinire l'utilità delle stablecoin combinando rendimento, trasparenza e supporto di asset reali (RWA). In sostanza, STBL è un meccanismo per coniare stablecoin, ovvero USST e YLD, con vantaggi unici che si distinguono nell'ecosistema DeFi: rendimento senza staking, nessun lockup e crescita alimentata da RWA.