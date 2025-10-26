Il prezzo in tempo reale di STBL oggi è 0.10906 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi STBL a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di STBL su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di STBL oggi è 0.10906 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi STBL a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di STBL su MEXC ora.

Maggiori informazioni su STBL

Informazioni sul prezzo di STBL

Whitepaper di STBL

Sito web ufficiale di STBL

Economia del token di STBL

Previsioni del prezzo di STBL

Cronologia di STBL

Guida all'acquisto di STBL

Convertitore di STBL in valuta fiat

Spot STBL

Futures USDT-M STBL

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo STBL

Valore STBL (STBL)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in STBL:

$0.10896
$0.10896$0.10896
+1.32%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di STBL (STBL)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:00:15 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di STBL (STBL) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.10593
$ 0.10593$ 0.10593
Min sulle 24h
$ 0.12062
$ 0.12062$ 0.12062
Max sulle 24h

$ 0.10593
$ 0.10593$ 0.10593

$ 0.12062
$ 0.12062$ 0.12062

$ 0.6107798696411226
$ 0.6107798696411226$ 0.6107798696411226

$ 0.05027366108223707
$ 0.05027366108223707$ 0.05027366108223707

-0.04%

+1.32%

+30.36%

+30.36%

Il prezzo in tempo reale di STBL (STBL) è $ 0.10906. Nelle ultime 24 ore, STBL ha oscillato tra un minimo di $ 0.10593 e un massimo di $ 0.12062, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di STBL è $ 0.6107798696411226, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.05027366108223707.

In termini di performance a breve termine, STBL è variato del -0.04% nell'ultima ora, del +1.32% nelle 24 ore e del +30.36% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di STBL (STBL)

No.485

$ 54.53M
$ 54.53M$ 54.53M

$ 2.60M
$ 2.60M$ 2.60M

$ 1.09B
$ 1.09B$ 1.09B

500.00M
500.00M 500.00M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

5.00%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di STBL è $ 54.53M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 2.60M. La fornitura circolante di STBL è 500.00M, con una fornitura totale di 10000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.09B.

Cronologia dei prezzi di STBL (STBL) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di STBL per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0014195+1.32%
30 giorni$ -0.36364-76.93%
60 giorni$ +0.10406+2,081.20%
90 giorni$ +0.10406+2,081.20%
Variazione del prezzo di STBL di oggi

Oggi, STBL ha registrato una variazione di $ +0.0014195 (+1.32%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di STBL in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.36364 (-76.93%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di STBL in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, STBL ha registrato una variazione di $ +0.10406 (+2,081.20%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di STBL in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.10406 (+2,081.20%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di STBL (STBL)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di STBL.

Che cos'è STBL (STBL)

STBL è una piattaforma decentralizzata e non-custodial, creata per ridefinire l'utilità delle stablecoin combinando rendimento, trasparenza e supporto di asset reali (RWA). In sostanza, STBL è un meccanismo per coniare stablecoin, ovvero USST e YLD, con vantaggi unici che si distinguono nell'ecosistema DeFi: rendimento senza staking, nessun lockup e crescita alimentata da RWA.

STBL è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di STBL in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di STBL per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su STBL sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di STBL fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di STBL (USD)

Quanto varrà STBL (STBL) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset STBL (STBL) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per STBL.

Controlla subito la previsione del prezzo di STBL!

Economia del token di STBL (STBL)

Comprendere l'economia del token di STBL (STBL) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token STBL!

Come acquistare STBL (STBL)

Stai cercando come acquistare STBL? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente STBL su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

STBL in valute locali

1 STBL (STBL) in VND
2,869.9139
1 STBL (STBL) in AUD
A$0.1668618
1 STBL (STBL) in GBP
0.081795
1 STBL (STBL) in EUR
0.0937916
1 STBL (STBL) in USD
$0.10906
1 STBL (STBL) in MYR
RM0.4602332
1 STBL (STBL) in TRY
4.5739764
1 STBL (STBL) in JPY
¥16.57712
1 STBL (STBL) in ARS
ARS$162.5332086
1 STBL (STBL) in RUB
8.6822666
1 STBL (STBL) in INR
9.5765586
1 STBL (STBL) in IDR
Rp1,817.6659396
1 STBL (STBL) in PHP
6.407275
1 STBL (STBL) in EGP
￡E.5.1923466
1 STBL (STBL) in BRL
R$0.5867428
1 STBL (STBL) in CAD
C$0.152684
1 STBL (STBL) in BDT
13.327132
1 STBL (STBL) in NGN
159.211241
1 STBL (STBL) in COP
$422.7121976
1 STBL (STBL) in ZAR
R.1.8823756
1 STBL (STBL) in UAH
4.5576174
1 STBL (STBL) in TZS
T.Sh.271.2932936
1 STBL (STBL) in VES
Bs23.12072
1 STBL (STBL) in CLP
$102.62546
1 STBL (STBL) in PKR
Rs30.6425882
1 STBL (STBL) in KZT
58.72881
1 STBL (STBL) in THB
฿3.560809
1 STBL (STBL) in TWD
NT$3.3634104
1 STBL (STBL) in AED
د.إ0.4002502
1 STBL (STBL) in CHF
Fr0.0861574
1 STBL (STBL) in HKD
HK$0.8463056
1 STBL (STBL) in AMD
֏41.7688894
1 STBL (STBL) in MAD
.د.م1.0055332
1 STBL (STBL) in MXN
$2.012157
1 STBL (STBL) in SAR
ريال0.408975
1 STBL (STBL) in ETB
Br16.4691506
1 STBL (STBL) in KES
KSh14.0894614
1 STBL (STBL) in JOD
د.أ0.07732354
1 STBL (STBL) in PLN
0.398069
1 STBL (STBL) in RON
лв0.4765922
1 STBL (STBL) in SEK
kr1.025164
1 STBL (STBL) in BGN
лв0.1832208
1 STBL (STBL) in HUF
Ft36.584177
1 STBL (STBL) in CZK
2.2804446
1 STBL (STBL) in KWD
د.ك0.03337236
1 STBL (STBL) in ILS
0.3577168
1 STBL (STBL) in BOB
Bs0.752514
1 STBL (STBL) in AZN
0.185402
1 STBL (STBL) in TJS
SM1.0066238
1 STBL (STBL) in GEL
0.2955526
1 STBL (STBL) in AOA
Kz100.0549158
1 STBL (STBL) in BHD
.د.ب0.04100656
1 STBL (STBL) in BMD
$0.10906
1 STBL (STBL) in DKK
kr0.7001652
1 STBL (STBL) in HNL
L2.8508284
1 STBL (STBL) in MUR
4.9655018
1 STBL (STBL) in NAD
$1.8823756
1 STBL (STBL) in NOK
kr1.0916906
1 STBL (STBL) in NZD
$0.1886738
1 STBL (STBL) in PAB
B/.0.10906
1 STBL (STBL) in PGK
K0.4591426
1 STBL (STBL) in QAR
ر.ق0.3969784
1 STBL (STBL) in RSD
дин.11.0085164
1 STBL (STBL) in UZS
soʻm1,329.9997872
1 STBL (STBL) in ALL
L9.05198
1 STBL (STBL) in ANG
ƒ0.1952174
1 STBL (STBL) in AWG
ƒ0.1952174
1 STBL (STBL) in BBD
$0.21812
1 STBL (STBL) in BAM
KM0.1832208
1 STBL (STBL) in BIF
Fr321.61794
1 STBL (STBL) in BND
$0.1406874
1 STBL (STBL) in BSD
$0.10906
1 STBL (STBL) in JMD
$17.487771
1 STBL (STBL) in KHR
439.757185
1 STBL (STBL) in KMF
Fr46.24144
1 STBL (STBL) in LAK
2,370.8695178
1 STBL (STBL) in LKR
රු33.1182502
1 STBL (STBL) in MDL
L1.8529294
1 STBL (STBL) in MGA
Ar493.4834128
1 STBL (STBL) in MOP
P0.87248
1 STBL (STBL) in MVR
1.668618
1 STBL (STBL) in MWK
MK189.3401566
1 STBL (STBL) in MZN
MT6.968934
1 STBL (STBL) in NPR
रु15.3109334
1 STBL (STBL) in PYG
773.45352
1 STBL (STBL) in RWF
Fr158.02794
1 STBL (STBL) in SBD
$0.8964732
1 STBL (STBL) in SCR
1.5246588
1 STBL (STBL) in SRD
$4.3285914
1 STBL (STBL) in SVC
$0.9531844
1 STBL (STBL) in SZL
L1.8856474
1 STBL (STBL) in TMT
m0.3828006
1 STBL (STBL) in TND
د.ت0.31965486
1 STBL (STBL) in TTD
$0.7394268
1 STBL (STBL) in UGX
Sh379.96504
1 STBL (STBL) in XAF
Fr61.50984
1 STBL (STBL) in XCD
$0.294462
1 STBL (STBL) in XOF
Fr61.50984
1 STBL (STBL) in XPF
Fr11.12412
1 STBL (STBL) in BWP
P1.5562862
1 STBL (STBL) in BZD
$0.2192106
1 STBL (STBL) in CVE
$10.3868744
1 STBL (STBL) in DJF
Fr19.30362
1 STBL (STBL) in DOP
$6.9449408
1 STBL (STBL) in DZD
د.ج14.1963402
1 STBL (STBL) in FJD
$0.2475662
1 STBL (STBL) in GNF
Fr948.2767
1 STBL (STBL) in GTQ
Q0.834309
1 STBL (STBL) in GYD
$22.815352
1 STBL (STBL) in ISK
kr13.41438

Risorsa STBL

Per una comprensione più approfondita di STBL, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale STBL
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo STBL

Quanto vale oggi STBL (STBL)?
Il prezzo in tempo reale di STBL in USD è 0.10906 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da STBL in USD?
Il prezzo attuale di STBL in USD è $ 0.10906. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di STBL?
La capitalizzazione di mercato per STBL è $ 54.53M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di STBL?
La fornitura circolante di STBL è 500.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di STBL?
STBL ha raggiunto un prezzo ATH di 0.6107798696411226 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di STBL?
STBL ha visto un prezzo ATL di 0.05027366108223707 USD.
Qual è il volume di trading di STBL?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per STBL è $ 2.60M USD.
STBL salirà quest'anno?
STBL potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di STBL per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:00:15 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di STBL (STBL)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore STBL in USD

Importo

STBL
STBL
USD
USD

1 STBL = 0.10906 USD

Fai trading di STBL

STBL/USDT
$0.10896
$0.10896$0.10896
+1.32%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,623.45
$111,623.45$111,623.45

+0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,957.43
$3,957.43$3,957.43

+0.62%

Logo Ping

Ping

PING

$0.06187
$0.06187$0.06187

-9.81%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.4451
$7.4451$7.4451

+1.41%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.49
$194.49$194.49

+1.35%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,623.45
$111,623.45$111,623.45

+0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,957.43
$3,957.43$3,957.43

+0.62%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6045
$2.6045$2.6045

+0.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.49
$194.49$194.49

+1.35%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19738
$0.19738$0.19738

+0.58%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000116
$0.000000000000116$0.000000000000116

+16.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.160939
$0.160939$0.160939

+21,358.53%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.6037
$0.6037$0.6037

+2,314.80%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.6037
$0.6037$0.6037

+2,314.80%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.051351
$0.051351$0.051351

+104.08%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000176
$0.0000000000000000000176$0.0000000000000000000176

+60.00%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000740
$0.0000000000740$0.0000000000740

+60.52%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00006000
$0.00006000$0.00006000

+57.89%