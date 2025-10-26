Il prezzo in tempo reale di Smart Pocket oggi è 0.013185 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SP su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Smart Pocket oggi è 0.013185 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SP su MEXC ora.

Logo Smart Pocket

Valore Smart Pocket (SP)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in SP:

$0.013184
$0.013184
-0.07%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Smart Pocket (SP)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:14:51 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Smart Pocket (SP) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.012642
$ 0.012642
Min sulle 24h
$ 0.013581
$ 0.013581
Max sulle 24h

$ 0.012642
$ 0.012642

$ 0.013581
$ 0.013581

$ 0.023315600067172444
$ 0.023315600067172444

$ 0.002919119255657682
$ 0.002919119255657682

+0.29%

-0.06%

+10.12%

+10.12%

Il prezzo in tempo reale di Smart Pocket (SP) è $ 0.013185. Nelle ultime 24 ore, SP ha oscillato tra un minimo di $ 0.012642 e un massimo di $ 0.013581, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di SP è $ 0.023315600067172444, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.002919119255657682.

In termini di performance a breve termine, SP è variato del +0.29% nell'ultima ora, del -0.06% nelle 24 ore e del +10.12% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Smart Pocket (SP)

No.1034

$ 13.72M
$ 13.72M

$ 151.44K
$ 151.44K

$ 1.32B
$ 1.32B

1.04B
1.04B

100,000,000,000
100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000

1.04%

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di Smart Pocket è $ 13.72M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 151.44K. La fornitura circolante di SP è 1.04B, con una fornitura totale di 100000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.32B.

Cronologia dei prezzi di Smart Pocket (SP) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Smart Pocket per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.00000924-0.06%
30 giorni$ +0.012935+5,174.00%
60 giorni$ +0.012935+5,174.00%
90 giorni$ +0.012935+5,174.00%
Variazione del prezzo di Smart Pocket di oggi

Oggi, SP ha registrato una variazione di $ -0.00000924 (-0.06%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Smart Pocket in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.012935 (+5,174.00%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Smart Pocket in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, SP ha registrato una variazione di $ +0.012935 (+5,174.00%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Smart Pocket in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.012935 (+5,174.00%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Smart Pocket (SP)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Smart Pocket.

Che cos'è Smart Pocket (SP)

Il token SP è la valuta base dei token IP. Funge da linguaggio economico universale che collega ogni personaggio, storia e opera d'arte. Da qui inizia una nuova era in cui creator e fan di tutto il mondo condividono i propri sogni attraverso un'unica valuta, lasciando che il valore circoli liberamente tra loro.

Smart Pocket è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Smart Pocket in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di SP per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Smart Pocket sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Smart Pocket fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Smart Pocket (USD)

Quanto varrà Smart Pocket (SP) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Smart Pocket (SP) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Smart Pocket.

Controlla subito la previsione del prezzo di Smart Pocket!

Economia del token di Smart Pocket (SP)

Comprendere l'economia del token di Smart Pocket (SP) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SP!

Come acquistare Smart Pocket (SP)

Stai cercando come acquistare Smart Pocket? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Smart Pocket su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

SP in valute locali

1 Smart Pocket (SP) in VND
346.963275
1 Smart Pocket (SP) in AUD
A$0.02017305
1 Smart Pocket (SP) in GBP
0.00988875
1 Smart Pocket (SP) in EUR
0.0113391
1 Smart Pocket (SP) in USD
$0.013185
1 Smart Pocket (SP) in MYR
RM0.0556407
1 Smart Pocket (SP) in TRY
0.5529789
1 Smart Pocket (SP) in JPY
¥2.00412
1 Smart Pocket (SP) in ARS
ARS$19.64973735
1 Smart Pocket (SP) in RUB
1.04965785
1 Smart Pocket (SP) in INR
1.15777485
1 Smart Pocket (SP) in IDR
Rp219.7499121
1 Smart Pocket (SP) in PHP
0.77461875
1 Smart Pocket (SP) in EGP
￡E.0.62773785
1 Smart Pocket (SP) in BRL
R$0.0709353
1 Smart Pocket (SP) in CAD
C$0.018459
1 Smart Pocket (SP) in BDT
1.611207
1 Smart Pocket (SP) in NGN
19.24812225
1 Smart Pocket (SP) in COP
$51.1045326
1 Smart Pocket (SP) in ZAR
R.0.2275731
1 Smart Pocket (SP) in UAH
0.55100115
1 Smart Pocket (SP) in TZS
T.Sh.32.7984786
1 Smart Pocket (SP) in VES
Bs2.79522
1 Smart Pocket (SP) in CLP
$12.407085
1 Smart Pocket (SP) in PKR
Rs3.70458945
1 Smart Pocket (SP) in KZT
7.1001225
1 Smart Pocket (SP) in THB
฿0.43049025
1 Smart Pocket (SP) in TWD
NT$0.4066254
1 Smart Pocket (SP) in AED
د.إ0.04838895
1 Smart Pocket (SP) in CHF
Fr0.01041615
1 Smart Pocket (SP) in HKD
HK$0.1023156
1 Smart Pocket (SP) in AMD
֏5.04972315
1 Smart Pocket (SP) in MAD
.د.م0.1215657
1 Smart Pocket (SP) in MXN
$0.24326325
1 Smart Pocket (SP) in SAR
ريال0.04944375
1 Smart Pocket (SP) in ETB
Br1.99106685
1 Smart Pocket (SP) in KES
KSh1.70337015
1 Smart Pocket (SP) in JOD
د.أ0.009348165
1 Smart Pocket (SP) in PLN
0.04812525
1 Smart Pocket (SP) in RON
лв0.05761845
1 Smart Pocket (SP) in SEK
kr0.123939
1 Smart Pocket (SP) in BGN
лв0.0221508
1 Smart Pocket (SP) in HUF
Ft4.42290825
1 Smart Pocket (SP) in CZK
0.27569835
1 Smart Pocket (SP) in KWD
د.ك0.00403461
1 Smart Pocket (SP) in ILS
0.0432468
1 Smart Pocket (SP) in BOB
Bs0.0909765
1 Smart Pocket (SP) in AZN
0.0224145
1 Smart Pocket (SP) in TJS
SM0.12169755
1 Smart Pocket (SP) in GEL
0.03573135
1 Smart Pocket (SP) in AOA
Kz12.09631455
1 Smart Pocket (SP) in BHD
.د.ب0.00495756
1 Smart Pocket (SP) in BMD
$0.013185
1 Smart Pocket (SP) in DKK
kr0.0846477
1 Smart Pocket (SP) in HNL
L0.3446559
1 Smart Pocket (SP) in MUR
0.60031305
1 Smart Pocket (SP) in NAD
$0.2275731
1 Smart Pocket (SP) in NOK
kr0.13198185
1 Smart Pocket (SP) in NZD
$0.02281005
1 Smart Pocket (SP) in PAB
B/.0.013185
1 Smart Pocket (SP) in PGK
K0.05550885
1 Smart Pocket (SP) in QAR
ر.ق0.0479934
1 Smart Pocket (SP) in RSD
дин.1.3308939
1 Smart Pocket (SP) in UZS
soʻm160.7926572
1 Smart Pocket (SP) in ALL
L1.094355
1 Smart Pocket (SP) in ANG
ƒ0.02360115
1 Smart Pocket (SP) in AWG
ƒ0.02360115
1 Smart Pocket (SP) in BBD
$0.02637
1 Smart Pocket (SP) in BAM
KM0.0221508
1 Smart Pocket (SP) in BIF
Fr38.882565
1 Smart Pocket (SP) in BND
$0.01700865
1 Smart Pocket (SP) in BSD
$0.013185
1 Smart Pocket (SP) in JMD
$2.11421475
1 Smart Pocket (SP) in KHR
53.16521625
1 Smart Pocket (SP) in KMF
Fr5.59044
1 Smart Pocket (SP) in LAK
286.63042905
1 Smart Pocket (SP) in LKR
රු4.00388895
1 Smart Pocket (SP) in MDL
L0.22401315
1 Smart Pocket (SP) in MGA
Ar59.6605428
1 Smart Pocket (SP) in MOP
P0.10548
1 Smart Pocket (SP) in MVR
0.2017305
1 Smart Pocket (SP) in MWK
MK22.89061035
1 Smart Pocket (SP) in MZN
MT0.8425215
1 Smart Pocket (SP) in NPR
रु1.85104215
1 Smart Pocket (SP) in PYG
93.50802
1 Smart Pocket (SP) in RWF
Fr19.105065
1 Smart Pocket (SP) in SBD
$0.1083807
1 Smart Pocket (SP) in SCR
0.1843263
1 Smart Pocket (SP) in SRD
$0.52331265
1 Smart Pocket (SP) in SVC
$0.1152369
1 Smart Pocket (SP) in SZL
L0.22796865
1 Smart Pocket (SP) in TMT
m0.04627935
1 Smart Pocket (SP) in TND
د.ت0.038645235
1 Smart Pocket (SP) in TTD
$0.0893943
1 Smart Pocket (SP) in UGX
Sh45.93654
1 Smart Pocket (SP) in XAF
Fr7.43634
1 Smart Pocket (SP) in XCD
$0.0355995
1 Smart Pocket (SP) in XOF
Fr7.43634
1 Smart Pocket (SP) in XPF
Fr1.34487
1 Smart Pocket (SP) in BWP
P0.18814995
1 Smart Pocket (SP) in BZD
$0.02650185
1 Smart Pocket (SP) in CVE
$1.2557394
1 Smart Pocket (SP) in DJF
Fr2.333745
1 Smart Pocket (SP) in DOP
$0.8396208
1 Smart Pocket (SP) in DZD
د.ج1.71629145
1 Smart Pocket (SP) in FJD
$0.02992995
1 Smart Pocket (SP) in GNF
Fr114.643575
1 Smart Pocket (SP) in GTQ
Q0.10086525
1 Smart Pocket (SP) in GYD
$2.758302
1 Smart Pocket (SP) in ISK
kr1.621755

Risorsa Smart Pocket

Per una comprensione più approfondita di Smart Pocket, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Smart Pocket
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Smart Pocket

Quanto vale oggi Smart Pocket (SP)?
Il prezzo in tempo reale di SP in USD è 0.013185 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da SP in USD?
Il prezzo attuale di SP in USD è $ 0.013185. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Smart Pocket?
La capitalizzazione di mercato per SP è $ 13.72M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di SP?
La fornitura circolante di SP è 1.04B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SP?
SP ha raggiunto un prezzo ATH di 0.023315600067172444 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SP?
SP ha visto un prezzo ATL di 0.002919119255657682 USD.
Qual è il volume di trading di SP?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SP è $ 151.44K USD.
SP salirà quest'anno?
SP potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SP per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:14:51 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Smart Pocket (SP)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore SP in USD

Importo

SP
SP
USD
USD

1 SP = 0.013185 USD

Fai trading di SP

SP/USDT
$0.013184
$0.013184
-0.06%

$111,605.48

$3,952.91

$0.05673

$7.3504

$194.04

$111,605.48

$3,952.91

$2.6352

$194.04

$0.19738

$0.00000

$0.00000

$0.000000000000119

$0.165441

$0.4585

$0.4585

$0.00012200

$0.051790

$0.0000000000000000000151

$0.0000000000650

