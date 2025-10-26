Il prezzo in tempo reale di Simon the Gator oggi è 0.0001212 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SIMON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SIMON su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Simon the Gator oggi è 0.0001212 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SIMON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SIMON su MEXC ora.

Logo Simon the Gator

Valore Simon the Gator (SIMON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in SIMON:

$0.000121
$0.000121$0.000121
-0.98%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Simon the Gator (SIMON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:58:22 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Simon the Gator (SIMON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.0001161
$ 0.0001161$ 0.0001161
Min sulle 24h
$ 0.0001272
$ 0.0001272$ 0.0001272
Max sulle 24h

$ 0.0001161
$ 0.0001161$ 0.0001161

$ 0.0001272
$ 0.0001272$ 0.0001272

$ 0.00509385059964004
$ 0.00509385059964004$ 0.00509385059964004

$ 0.000098669640871021
$ 0.000098669640871021$ 0.000098669640871021

-0.66%

-0.98%

+22.05%

+22.05%

Il prezzo in tempo reale di Simon the Gator (SIMON) è $ 0.0001212. Nelle ultime 24 ore, SIMON ha oscillato tra un minimo di $ 0.0001161 e un massimo di $ 0.0001272, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di SIMON è $ 0.00509385059964004, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.000098669640871021.

In termini di performance a breve termine, SIMON è variato del -0.66% nell'ultima ora, del -0.98% nelle 24 ore e del +22.05% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Simon the Gator (SIMON)

No.3190

$ 78.39K
$ 78.39K$ 78.39K

$ 7.88K
$ 7.88K$ 7.88K

$ 83.63K
$ 83.63K$ 83.63K

646.75M
646.75M 646.75M

690,000,000
690,000,000 690,000,000

690,000,000
690,000,000 690,000,000

93.73%

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Simon the Gator è $ 78.39K, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 7.88K. La fornitura circolante di SIMON è 646.75M, con una fornitura totale di 690000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 83.63K.

Cronologia dei prezzi di Simon the Gator (SIMON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Simon the Gator per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.000001198-0.98%
30 giorni$ -0.0002018-62.48%
60 giorni$ -0.0008788-87.88%
90 giorni$ -0.0008788-87.88%
Variazione del prezzo di Simon the Gator di oggi

Oggi, SIMON ha registrato una variazione di $ -0.000001198 (-0.98%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Simon the Gator in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0002018 (-62.48%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Simon the Gator in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, SIMON ha registrato una variazione di $ -0.0008788 (-87.88%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Simon the Gator in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.0008788 (-87.88%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Simon the Gator (SIMON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Simon the Gator.

Che cos'è Simon the Gator (SIMON)

Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.

Simon the Gator è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Simon the Gator in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di SIMON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Simon the Gator sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Simon the Gator fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Simon the Gator (USD)

Quanto varrà Simon the Gator (SIMON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Simon the Gator (SIMON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Simon the Gator.

Controlla subito la previsione del prezzo di Simon the Gator!

Economia del token di Simon the Gator (SIMON)

Comprendere l'economia del token di Simon the Gator (SIMON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SIMON!

Come acquistare Simon the Gator (SIMON)

Stai cercando come acquistare Simon the Gator? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Simon the Gator su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

SIMON in valute locali

1 Simon the Gator (SIMON) in VND
3.189378
1 Simon the Gator (SIMON) in AUD
A$0.000185436
1 Simon the Gator (SIMON) in GBP
0.0000909
1 Simon the Gator (SIMON) in EUR
0.000104232
1 Simon the Gator (SIMON) in USD
$0.0001212
1 Simon the Gator (SIMON) in MYR
RM0.000511464
1 Simon the Gator (SIMON) in TRY
0.005083128
1 Simon the Gator (SIMON) in JPY
¥0.0184224
1 Simon the Gator (SIMON) in ARS
ARS$0.180625572
1 Simon the Gator (SIMON) in RUB
0.009648732
1 Simon the Gator (SIMON) in INR
0.010642572
1 Simon the Gator (SIMON) in IDR
Rp2.019999192
1 Simon the Gator (SIMON) in PHP
0.0071205
1 Simon the Gator (SIMON) in EGP
￡E.0.005770332
1 Simon the Gator (SIMON) in BRL
R$0.000652056
1 Simon the Gator (SIMON) in CAD
C$0.00016968
1 Simon the Gator (SIMON) in BDT
0.01481064
1 Simon the Gator (SIMON) in NGN
0.17693382
1 Simon the Gator (SIMON) in COP
$0.469766352
1 Simon the Gator (SIMON) in ZAR
R.0.002091912
1 Simon the Gator (SIMON) in UAH
0.005064948
1 Simon the Gator (SIMON) in TZS
T.Sh.0.301492272
1 Simon the Gator (SIMON) in VES
Bs0.0256944
1 Simon the Gator (SIMON) in CLP
$0.1140492
1 Simon the Gator (SIMON) in PKR
Rs0.034053564
1 Simon the Gator (SIMON) in KZT
0.0652662
1 Simon the Gator (SIMON) in THB
฿0.00395718
1 Simon the Gator (SIMON) in TWD
NT$0.003737808
1 Simon the Gator (SIMON) in AED
د.إ0.000444804
1 Simon the Gator (SIMON) in CHF
Fr0.000095748
1 Simon the Gator (SIMON) in HKD
HK$0.000940512
1 Simon the Gator (SIMON) in AMD
֏0.046418388
1 Simon the Gator (SIMON) in MAD
.د.م0.001117464
1 Simon the Gator (SIMON) in MXN
$0.00223614
1 Simon the Gator (SIMON) in SAR
ريال0.0004545
1 Simon the Gator (SIMON) in ETB
Br0.018302412
1 Simon the Gator (SIMON) in KES
KSh0.015657828
1 Simon the Gator (SIMON) in JOD
د.أ0.0000859308
1 Simon the Gator (SIMON) in PLN
0.00044238
1 Simon the Gator (SIMON) in RON
лв0.000529644
1 Simon the Gator (SIMON) in SEK
kr0.00113928
1 Simon the Gator (SIMON) in BGN
лв0.000203616
1 Simon the Gator (SIMON) in HUF
Ft0.04065654
1 Simon the Gator (SIMON) in CZK
0.002534292
1 Simon the Gator (SIMON) in KWD
د.ك0.0000370872
1 Simon the Gator (SIMON) in ILS
0.000397536
1 Simon the Gator (SIMON) in BOB
Bs0.00083628
1 Simon the Gator (SIMON) in AZN
0.00020604
1 Simon the Gator (SIMON) in TJS
SM0.001118676
1 Simon the Gator (SIMON) in GEL
0.000328452
1 Simon the Gator (SIMON) in AOA
Kz0.111192516
1 Simon the Gator (SIMON) in BHD
.د.ب0.0000455712
1 Simon the Gator (SIMON) in BMD
$0.0001212
1 Simon the Gator (SIMON) in DKK
kr0.000778104
1 Simon the Gator (SIMON) in HNL
L0.003168168
1 Simon the Gator (SIMON) in MUR
0.005518236
1 Simon the Gator (SIMON) in NAD
$0.002091912
1 Simon the Gator (SIMON) in NOK
kr0.001213212
1 Simon the Gator (SIMON) in NZD
$0.000209676
1 Simon the Gator (SIMON) in PAB
B/.0.0001212
1 Simon the Gator (SIMON) in PGK
K0.000510252
1 Simon the Gator (SIMON) in QAR
ر.ق0.000441168
1 Simon the Gator (SIMON) in RSD
дин.0.012233928
1 Simon the Gator (SIMON) in UZS
soʻm1.478048544
1 Simon the Gator (SIMON) in ALL
L0.0100596
1 Simon the Gator (SIMON) in ANG
ƒ0.000216948
1 Simon the Gator (SIMON) in AWG
ƒ0.000216948
1 Simon the Gator (SIMON) in BBD
$0.0002424
1 Simon the Gator (SIMON) in BAM
KM0.000203616
1 Simon the Gator (SIMON) in BIF
Fr0.3574188
1 Simon the Gator (SIMON) in BND
$0.000156348
1 Simon the Gator (SIMON) in BSD
$0.0001212
1 Simon the Gator (SIMON) in JMD
$0.01943442
1 Simon the Gator (SIMON) in KHR
0.4887087
1 Simon the Gator (SIMON) in KMF
Fr0.0513888
1 Simon the Gator (SIMON) in LAK
2.634782556
1 Simon the Gator (SIMON) in LKR
රු0.036804804
1 Simon the Gator (SIMON) in MDL
L0.002059188
1 Simon the Gator (SIMON) in MGA
Ar0.548415456
1 Simon the Gator (SIMON) in MOP
P0.0009696
1 Simon the Gator (SIMON) in MVR
0.00185436
1 Simon the Gator (SIMON) in MWK
MK0.210416532
1 Simon the Gator (SIMON) in MZN
MT0.00774468
1 Simon the Gator (SIMON) in NPR
रु0.017015268
1 Simon the Gator (SIMON) in PYG
0.8595504
1 Simon the Gator (SIMON) in RWF
Fr0.1756188
1 Simon the Gator (SIMON) in SBD
$0.000996264
1 Simon the Gator (SIMON) in SCR
0.001694376
1 Simon the Gator (SIMON) in SRD
$0.004810428
1 Simon the Gator (SIMON) in SVC
$0.001059288
1 Simon the Gator (SIMON) in SZL
L0.002095548
1 Simon the Gator (SIMON) in TMT
m0.000425412
1 Simon the Gator (SIMON) in TND
د.ت0.0003552372
1 Simon the Gator (SIMON) in TTD
$0.000821736
1 Simon the Gator (SIMON) in UGX
Sh0.4222608
1 Simon the Gator (SIMON) in XAF
Fr0.0683568
1 Simon the Gator (SIMON) in XCD
$0.00032724
1 Simon the Gator (SIMON) in XOF
Fr0.0683568
1 Simon the Gator (SIMON) in XPF
Fr0.0123624
1 Simon the Gator (SIMON) in BWP
P0.001729524
1 Simon the Gator (SIMON) in BZD
$0.000243612
1 Simon the Gator (SIMON) in CVE
$0.011543088
1 Simon the Gator (SIMON) in DJF
Fr0.0214524
1 Simon the Gator (SIMON) in DOP
$0.007718016
1 Simon the Gator (SIMON) in DZD
د.ج0.015776604
1 Simon the Gator (SIMON) in FJD
$0.000275124
1 Simon the Gator (SIMON) in GNF
Fr1.053834
1 Simon the Gator (SIMON) in GTQ
Q0.00092718
1 Simon the Gator (SIMON) in GYD
$0.02535504
1 Simon the Gator (SIMON) in ISK
kr0.0149076

Per una comprensione più approfondita di Simon the Gator, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Simon the Gator
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Simon the Gator

Quanto vale oggi Simon the Gator (SIMON)?
Il prezzo in tempo reale di SIMON in USD è 0.0001212 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da SIMON in USD?
Il prezzo attuale di SIMON in USD è $ 0.0001212. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Simon the Gator?
La capitalizzazione di mercato per SIMON è $ 78.39K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di SIMON?
La fornitura circolante di SIMON è 646.75M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SIMON?
SIMON ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00509385059964004 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SIMON?
SIMON ha visto un prezzo ATL di 0.000098669640871021 USD.
Qual è il volume di trading di SIMON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SIMON è $ 7.88K USD.
SIMON salirà quest'anno?
SIMON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SIMON per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di Simon the Gator (SIMON)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
