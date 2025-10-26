Che cos'è Simon the Gator (SIMON)

Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe. Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.

Simon the Gator è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Simon the Gator in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di SIMON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su Simon the Gator sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Simon the Gator fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Simon the Gator (USD)

Quanto varrà Simon the Gator (SIMON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Simon the Gator (SIMON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Simon the Gator.

Controlla subito la previsione del prezzo di Simon the Gator!

Economia del token di Simon the Gator (SIMON)

Comprendere l'economia del token di Simon the Gator (SIMON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SIMON!

Come acquistare Simon the Gator (SIMON)

Stai cercando come acquistare Simon the Gator? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Simon the Gator su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

SIMON in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa Simon the Gator

Per una comprensione più approfondita di Simon the Gator, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Simon the Gator Quanto vale oggi Simon the Gator (SIMON)? Il prezzo in tempo reale di SIMON in USD è 0.0001212 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da SIMON in USD? $ 0.0001212 . Consulta Il prezzo attuale di SIMON in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di Simon the Gator? La capitalizzazione di mercato per SIMON è $ 78.39K USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di SIMON? La fornitura circolante di SIMON è 646.75M USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SIMON? SIMON ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00509385059964004 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SIMON? SIMON ha visto un prezzo ATL di 0.000098669640871021 USD . Qual è il volume di trading di SIMON? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SIMON è $ 7.88K USD . SIMON salirà quest'anno? SIMON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SIMON per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di Simon the Gator (SIMON)

Orario (UTC+8) Tipo Informazioni 10-25 15:47:08 Aggiornamenti del settore Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana 10-25 13:34:16 Aggiornamenti del settore Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana 10-25 06:10:28 Aggiornamenti del settore Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno 10-24 21:49:00 Aggiornamenti del settore Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione 10-23 22:32:48 Aggiornamenti del settore L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura" 10-23 15:34:02 Aggiornamenti del settore I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025