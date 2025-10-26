Il prezzo in tempo reale di Bitlight Labs oggi è 2.2912 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi LIGHT a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di LIGHT su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Bitlight Labs oggi è 2.2912 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi LIGHT a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di LIGHT su MEXC ora.

Logo Bitlight Labs

Valore Bitlight Labs (LIGHT)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in LIGHT:

+0.76%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Bitlight Labs (LIGHT)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:43:07 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Bitlight Labs (LIGHT) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
Min sulle 24h
Max sulle 24h

-0.60%

+0.76%

+102.67%

+102.67%

Il prezzo in tempo reale di Bitlight Labs (LIGHT) è $ 2.2912. Nelle ultime 24 ore, LIGHT ha oscillato tra un minimo di $ 2.0616 e un massimo di $ 2.6368, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di LIGHT è $ 2.619557835411834, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.5392876430024418.

In termini di performance a breve termine, LIGHT è variato del -0.60% nell'ultima ora, del +0.76% nelle 24 ore e del +102.67% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Bitlight Labs (LIGHT)

No.303

10.25%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di Bitlight Labs è $ 98.65M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 760.98K. La fornitura circolante di LIGHT è 43.06M, con una fornitura totale di 420000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 962.30M.

Cronologia dei prezzi di Bitlight Labs (LIGHT) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Bitlight Labs per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.017332+0.76%
30 giorni$ +2.1912+2,191.20%
60 giorni$ +2.1912+2,191.20%
90 giorni$ +2.1912+2,191.20%
Variazione del prezzo di Bitlight Labs di oggi

Oggi, LIGHT ha registrato una variazione di $ +0.017332 (+0.76%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Bitlight Labs in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +2.1912 (+2,191.20%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Bitlight Labs in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, LIGHT ha registrato una variazione di $ +2.1912 (+2,191.20%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Bitlight Labs in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +2.1912 (+2,191.20%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Bitlight Labs (LIGHT)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Bitlight Labs.

Che cos'è Bitlight Labs (LIGHT)

Bitlight Labs, il principale contributore e il più grande team di sviluppo dietro il protocollo RGB, sta sviluppando protocolli nativi per contratti smart e fiat tokenizzate su Lightning Network.

Bitlight Labs è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Bitlight Labs in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di LIGHT per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Bitlight Labs sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Bitlight Labs fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Bitlight Labs (USD)

Quanto varrà Bitlight Labs (LIGHT) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Bitlight Labs (LIGHT) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Bitlight Labs.

Controlla subito la previsione del prezzo di Bitlight Labs!

Economia del token di Bitlight Labs (LIGHT)

Comprendere l'economia del token di Bitlight Labs (LIGHT) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token LIGHT!

Come acquistare Bitlight Labs (LIGHT)

Stai cercando come acquistare Bitlight Labs? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Bitlight Labs su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

LIGHT in valute locali

Risorsa Bitlight Labs

Per una comprensione più approfondita di Bitlight Labs, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Bitlight Labs
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Bitlight Labs

Quanto vale oggi Bitlight Labs (LIGHT)?
Il prezzo in tempo reale di LIGHT in USD è 2.2912 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da LIGHT in USD?
Il prezzo attuale di LIGHT in USD è $ 2.2912. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Bitlight Labs?
La capitalizzazione di mercato per LIGHT è $ 98.65M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di LIGHT?
La fornitura circolante di LIGHT è 43.06M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di LIGHT?
LIGHT ha raggiunto un prezzo ATH di 2.619557835411834 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di LIGHT?
LIGHT ha visto un prezzo ATL di 0.5392876430024418 USD.
Qual è il volume di trading di LIGHT?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per LIGHT è $ 760.98K USD.
LIGHT salirà quest'anno?
LIGHT potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di LIGHT per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:43:07 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

