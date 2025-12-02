PortalToBitcoin introduce un'innovativa infrastruttura cross-chain non-custodial, progettata per consentire trading sicuri, efficienti e con la massima fiducia tra Bitcoin e altre blockchain come Ethereum e Solana. Il cuore dell'infrastruttura di PortalToBitcoin è la tecnologia proprietaria BitScaler, un framework avanzato sviluppato specificamente per scalare le transazioni Bitcoin in modo efficace e sostenibile, migliorando così la sua capacità di supportare la finanza decentralizzata (DeFi) e applicazioni blockchain più ampie.