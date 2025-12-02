Maggiori informazioni su PTB
Economia del token di Portal To Bitcoin (PTB)
Economia del token e analisi del prezzo di Portal To Bitcoin (PTB)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Portal To Bitcoin (PTB), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Portal To Bitcoin PTB
PortalToBitcoin introduce un'innovativa infrastruttura cross-chain non-custodial, progettata per consentire trading sicuri, efficienti e con la massima fiducia tra Bitcoin e altre blockchain come Ethereum e Solana. Il cuore dell'infrastruttura di PortalToBitcoin è la tecnologia proprietaria BitScaler, un framework avanzato sviluppato specificamente per scalare le transazioni Bitcoin in modo efficace e sostenibile, migliorando così la sua capacità di supportare la finanza decentralizzata (DeFi) e applicazioni blockchain più ampie.
Economia del token di Portal To Bitcoin (PTB): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Portal To Bitcoin (PTB) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token PTB che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token PTB possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di PTB, esplora il prezzo in tempo reale del token PTB!
Come acquistare PTB
Vuoi aggiungere Portal To Bitcoin (PTB) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di PTB, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Portal To Bitcoin (PTB)
L'analisi della cronologia dei prezzi di PTB aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di PTB
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi PTB? La nostra pagina di previsione dei prezzi di PTB combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
