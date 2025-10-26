Il prezzo in tempo reale di Portal To Bitcoin oggi è 0.03094 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi PTB a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di PTB su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Portal To Bitcoin oggi è 0.03094 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi PTB a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di PTB su MEXC ora.

Logo Portal To Bitcoin

Valore Portal To Bitcoin (PTB)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in PTB:

$0.03093
$0.03093$0.03093
-0.19%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Portal To Bitcoin (PTB)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:12:57 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Portal To Bitcoin (PTB) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.03036
$ 0.03036$ 0.03036
Min sulle 24h
$ 0.03315
$ 0.03315$ 0.03315
Max sulle 24h

$ 0.03036
$ 0.03036$ 0.03036

$ 0.03315
$ 0.03315$ 0.03315

$ 0.08213221598557312
$ 0.08213221598557312$ 0.08213221598557312

$ 0.023917348960866256
$ 0.023917348960866256$ 0.023917348960866256

-0.74%

-0.19%

-5.99%

-5.99%

Il prezzo in tempo reale di Portal To Bitcoin (PTB) è $ 0.03094. Nelle ultime 24 ore, PTB ha oscillato tra un minimo di $ 0.03036 e un massimo di $ 0.03315, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di PTB è $ 0.08213221598557312, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.023917348960866256.

In termini di performance a breve termine, PTB è variato del -0.74% nell'ultima ora, del -0.19% nelle 24 ore e del -5.99% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Portal To Bitcoin (PTB)

No.468

$ 55.91M
$ 55.91M$ 55.91M

$ 776.47K
$ 776.47K$ 776.47K

$ 259.90M
$ 259.90M$ 259.90M

1.81B
1.81B 1.81B

8,400,000,000
8,400,000,000 8,400,000,000

5,258,400,000
5,258,400,000 5,258,400,000

21.51%

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Portal To Bitcoin è $ 55.91M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 776.47K. La fornitura circolante di PTB è 1.81B, con una fornitura totale di 5258400000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 259.90M.

Cronologia dei prezzi di Portal To Bitcoin (PTB) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Portal To Bitcoin per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0000589-0.19%
30 giorni$ -0.02119-40.65%
60 giorni$ +0.02094+209.40%
90 giorni$ +0.02094+209.40%
Variazione del prezzo di Portal To Bitcoin di oggi

Oggi, PTB ha registrato una variazione di $ -0.0000589 (-0.19%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Portal To Bitcoin in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.02119 (-40.65%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Portal To Bitcoin in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, PTB ha registrato una variazione di $ +0.02094 (+209.40%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Portal To Bitcoin in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.02094 (+209.40%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Portal To Bitcoin (PTB)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Portal To Bitcoin.

Che cos'è Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin introduce un'innovativa infrastruttura cross-chain non-custodial, progettata per consentire trading sicuri, efficienti e con la massima fiducia tra Bitcoin e altre blockchain come Ethereum e Solana. Il cuore dell'infrastruttura di PortalToBitcoin è la tecnologia proprietaria BitScaler, un framework avanzato sviluppato specificamente per scalare le transazioni Bitcoin in modo efficace e sostenibile, migliorando così la sua capacità di supportare la finanza decentralizzata (DeFi) e applicazioni blockchain più ampie.

Portal To Bitcoin è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Portal To Bitcoin in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di PTB per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Portal To Bitcoin sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Portal To Bitcoin fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Portal To Bitcoin (USD)

Quanto varrà Portal To Bitcoin (PTB) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Portal To Bitcoin (PTB) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Portal To Bitcoin.

Controlla subito la previsione del prezzo di Portal To Bitcoin!

Economia del token di Portal To Bitcoin (PTB)

Comprendere l'economia del token di Portal To Bitcoin (PTB) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token PTB!

Come acquistare Portal To Bitcoin (PTB)

Stai cercando come acquistare Portal To Bitcoin? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Portal To Bitcoin su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

PTB in valute locali

1 Portal To Bitcoin (PTB) in VND
814.1861
1 Portal To Bitcoin (PTB) in AUD
A$0.0473382
1 Portal To Bitcoin (PTB) in GBP
0.023205
1 Portal To Bitcoin (PTB) in EUR
0.0266084
1 Portal To Bitcoin (PTB) in USD
$0.03094
1 Portal To Bitcoin (PTB) in MYR
RM0.1305668
1 Portal To Bitcoin (PTB) in TRY
1.2976236
1 Portal To Bitcoin (PTB) in JPY
¥4.70288
1 Portal To Bitcoin (PTB) in ARS
ARS$46.1101914
1 Portal To Bitcoin (PTB) in RUB
2.4631334
1 Portal To Bitcoin (PTB) in INR
2.7168414
1 Portal To Bitcoin (PTB) in IDR
Rp515.6664604
1 Portal To Bitcoin (PTB) in PHP
1.817725
1 Portal To Bitcoin (PTB) in EGP
￡E.1.4730534
1 Portal To Bitcoin (PTB) in BRL
R$0.1664572
1 Portal To Bitcoin (PTB) in CAD
C$0.043316
1 Portal To Bitcoin (PTB) in BDT
3.780868
1 Portal To Bitcoin (PTB) in NGN
45.167759
1 Portal To Bitcoin (PTB) in COP
$119.9222024
1 Portal To Bitcoin (PTB) in ZAR
R.0.5340244
1 Portal To Bitcoin (PTB) in UAH
1.2929826
1 Portal To Bitcoin (PTB) in TZS
T.Sh.76.9651064
1 Portal To Bitcoin (PTB) in VES
Bs6.55928
1 Portal To Bitcoin (PTB) in CLP
$29.11454
1 Portal To Bitcoin (PTB) in PKR
Rs8.6932118
1 Portal To Bitcoin (PTB) in KZT
16.66119
1 Portal To Bitcoin (PTB) in THB
฿1.010191
1 Portal To Bitcoin (PTB) in TWD
NT$0.9541896
1 Portal To Bitcoin (PTB) in AED
د.إ0.1135498
1 Portal To Bitcoin (PTB) in CHF
Fr0.0244426
1 Portal To Bitcoin (PTB) in HKD
HK$0.2400944
1 Portal To Bitcoin (PTB) in AMD
֏11.8497106
1 Portal To Bitcoin (PTB) in MAD
.د.م0.2852668
1 Portal To Bitcoin (PTB) in MXN
$0.570843
1 Portal To Bitcoin (PTB) in SAR
ريال0.116025
1 Portal To Bitcoin (PTB) in ETB
Br4.6722494
1 Portal To Bitcoin (PTB) in KES
KSh3.9971386
1 Portal To Bitcoin (PTB) in JOD
د.أ0.02193646
1 Portal To Bitcoin (PTB) in PLN
0.112931
1 Portal To Bitcoin (PTB) in RON
лв0.1352078
1 Portal To Bitcoin (PTB) in SEK
kr0.290836
1 Portal To Bitcoin (PTB) in BGN
лв0.0519792
1 Portal To Bitcoin (PTB) in HUF
Ft10.378823
1 Portal To Bitcoin (PTB) in CZK
0.6469554
1 Portal To Bitcoin (PTB) in KWD
د.ك0.00946764
1 Portal To Bitcoin (PTB) in ILS
0.1014832
1 Portal To Bitcoin (PTB) in BOB
Bs0.213486
1 Portal To Bitcoin (PTB) in AZN
0.052598
1 Portal To Bitcoin (PTB) in TJS
SM0.2855762
1 Portal To Bitcoin (PTB) in GEL
0.0838474
1 Portal To Bitcoin (PTB) in AOA
Kz28.3852842
1 Portal To Bitcoin (PTB) in BHD
.د.ب0.01163344
1 Portal To Bitcoin (PTB) in BMD
$0.03094
1 Portal To Bitcoin (PTB) in DKK
kr0.1986348
1 Portal To Bitcoin (PTB) in HNL
L0.8087716
1 Portal To Bitcoin (PTB) in MUR
1.4086982
1 Portal To Bitcoin (PTB) in NAD
$0.5340244
1 Portal To Bitcoin (PTB) in NOK
kr0.3097094
1 Portal To Bitcoin (PTB) in NZD
$0.0535262
1 Portal To Bitcoin (PTB) in PAB
B/.0.03094
1 Portal To Bitcoin (PTB) in PGK
K0.1302574
1 Portal To Bitcoin (PTB) in QAR
ر.ق0.1126216
1 Portal To Bitcoin (PTB) in RSD
дин.3.1230836
1 Portal To Bitcoin (PTB) in UZS
soʻm377.3170128
1 Portal To Bitcoin (PTB) in ALL
L2.56802
1 Portal To Bitcoin (PTB) in ANG
ƒ0.0553826
1 Portal To Bitcoin (PTB) in AWG
ƒ0.0553826
1 Portal To Bitcoin (PTB) in BBD
$0.06188
1 Portal To Bitcoin (PTB) in BAM
KM0.0519792
1 Portal To Bitcoin (PTB) in BIF
Fr91.24206
1 Portal To Bitcoin (PTB) in BND
$0.0399126
1 Portal To Bitcoin (PTB) in BSD
$0.03094
1 Portal To Bitcoin (PTB) in JMD
$4.961229
1 Portal To Bitcoin (PTB) in KHR
124.757815
1 Portal To Bitcoin (PTB) in KMF
Fr13.11856
1 Portal To Bitcoin (PTB) in LAK
672.6086822
1 Portal To Bitcoin (PTB) in LKR
රු9.3955498
1 Portal To Bitcoin (PTB) in MDL
L0.5256706
1 Portal To Bitcoin (PTB) in MGA
Ar139.9997872
1 Portal To Bitcoin (PTB) in MOP
P0.24752
1 Portal To Bitcoin (PTB) in MVR
0.473382
1 Portal To Bitcoin (PTB) in MWK
MK53.7152434
1 Portal To Bitcoin (PTB) in MZN
MT1.977066
1 Portal To Bitcoin (PTB) in NPR
रु4.3436666
1 Portal To Bitcoin (PTB) in PYG
219.42648
1 Portal To Bitcoin (PTB) in RWF
Fr44.83206
1 Portal To Bitcoin (PTB) in SBD
$0.2543268
1 Portal To Bitcoin (PTB) in SCR
0.4325412
1 Portal To Bitcoin (PTB) in SRD
$1.2280086
1 Portal To Bitcoin (PTB) in SVC
$0.2704156
1 Portal To Bitcoin (PTB) in SZL
L0.5349526
1 Portal To Bitcoin (PTB) in TMT
m0.1085994
1 Portal To Bitcoin (PTB) in TND
د.ت0.09068514
1 Portal To Bitcoin (PTB) in TTD
$0.2097732
1 Portal To Bitcoin (PTB) in UGX
Sh107.79496
1 Portal To Bitcoin (PTB) in XAF
Fr17.45016
1 Portal To Bitcoin (PTB) in XCD
$0.083538
1 Portal To Bitcoin (PTB) in XOF
Fr17.45016
1 Portal To Bitcoin (PTB) in XPF
Fr3.15588
1 Portal To Bitcoin (PTB) in BWP
P0.4415138
1 Portal To Bitcoin (PTB) in BZD
$0.0621894
1 Portal To Bitcoin (PTB) in CVE
$2.9467256
1 Portal To Bitcoin (PTB) in DJF
Fr5.47638
1 Portal To Bitcoin (PTB) in DOP
$1.9702592
1 Portal To Bitcoin (PTB) in DZD
د.ج4.0274598
1 Portal To Bitcoin (PTB) in FJD
$0.0702338
1 Portal To Bitcoin (PTB) in GNF
Fr269.0233
1 Portal To Bitcoin (PTB) in GTQ
Q0.236691
1 Portal To Bitcoin (PTB) in GYD
$6.472648
1 Portal To Bitcoin (PTB) in ISK
kr3.80562

Per una comprensione più approfondita di Portal To Bitcoin, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Portal To Bitcoin
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Portal To Bitcoin

Quanto vale oggi Portal To Bitcoin (PTB)?
Il prezzo in tempo reale di PTB in USD è 0.03094 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da PTB in USD?
Il prezzo attuale di PTB in USD è $ 0.03094. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Portal To Bitcoin?
La capitalizzazione di mercato per PTB è $ 55.91M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di PTB?
La fornitura circolante di PTB è 1.81B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di PTB?
PTB ha raggiunto un prezzo ATH di 0.08213221598557312 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di PTB?
PTB ha visto un prezzo ATL di 0.023917348960866256 USD.
Qual è il volume di trading di PTB?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per PTB è $ 776.47K USD.
PTB salirà quest'anno?
PTB potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di PTB per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:12:57 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Portal To Bitcoin (PTB)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

