Che cos'è Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin introduce un'innovativa infrastruttura cross-chain non-custodial, progettata per consentire trading sicuri, efficienti e con la massima fiducia tra Bitcoin e altre blockchain come Ethereum e Solana. Il cuore dell'infrastruttura di PortalToBitcoin è la tecnologia proprietaria BitScaler, un framework avanzato sviluppato specificamente per scalare le transazioni Bitcoin in modo efficace e sostenibile, migliorando così la sua capacità di supportare la finanza decentralizzata (DeFi) e applicazioni blockchain più ampie. PortalToBitcoin introduce un'innovativa infrastruttura cross-chain non-custodial, progettata per consentire trading sicuri, efficienti e con la massima fiducia tra Bitcoin e altre blockchain come Ethereum e Solana. Il cuore dell'infrastruttura di PortalToBitcoin è la tecnologia proprietaria BitScaler, un framework avanzato sviluppato specificamente per scalare le transazioni Bitcoin in modo efficace e sostenibile, migliorando così la sua capacità di supportare la finanza decentralizzata (DeFi) e applicazioni blockchain più ampie.

Portal To Bitcoin è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Portal To Bitcoin in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di PTB per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su Portal To Bitcoin sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Portal To Bitcoin fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Portal To Bitcoin (USD)

Quanto varrà Portal To Bitcoin (PTB) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Portal To Bitcoin (PTB) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Portal To Bitcoin.

Controlla subito la previsione del prezzo di Portal To Bitcoin!

Economia del token di Portal To Bitcoin (PTB)

Comprendere l'economia del token di Portal To Bitcoin (PTB) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token PTB!

Come acquistare Portal To Bitcoin (PTB)

Stai cercando come acquistare Portal To Bitcoin? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Portal To Bitcoin su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

PTB in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa Portal To Bitcoin

Per una comprensione più approfondita di Portal To Bitcoin, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Portal To Bitcoin Quanto vale oggi Portal To Bitcoin (PTB)? Il prezzo in tempo reale di PTB in USD è 0.03094 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da PTB in USD? $ 0.03094 . Consulta Il prezzo attuale di PTB in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di Portal To Bitcoin? La capitalizzazione di mercato per PTB è $ 55.91M USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di PTB? La fornitura circolante di PTB è 1.81B USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di PTB? PTB ha raggiunto un prezzo ATH di 0.08213221598557312 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di PTB? PTB ha visto un prezzo ATL di 0.023917348960866256 USD . Qual è il volume di trading di PTB? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per PTB è $ 776.47K USD . PTB salirà quest'anno? PTB potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di PTB per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di Portal To Bitcoin (PTB)

Orario (UTC+8) Tipo Informazioni 10-25 15:47:08 Aggiornamenti del settore Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana 10-25 13:34:16 Aggiornamenti del settore Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana 10-25 06:10:28 Aggiornamenti del settore Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno 10-24 21:49:00 Aggiornamenti del settore Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione 10-23 22:32:48 Aggiornamenti del settore L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura" 10-23 15:34:02 Aggiornamenti del settore I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025