OPENPAD AI è uno stack IA decentralizzato e verticalizzato (deAI) che dà una marcia in più alla prossima generazione di app autonome e super dApp. La nostra piattaforma mette insieme i pezzi essenziali per creare innovazioni decentralizzate basate sull'intelligenza artificiale, con prestazioni elevate e un ottimo rapporto costo-efficacia.