Il prezzo in tempo reale di OpenPad AI oggi è 0.001501 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi OPAD a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di OPAD su MEXC ora.

Logo OpenPad AI

Valore OpenPad AI (OPAD)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in OPAD:

$0.001501
$0.001501$0.001501
+0.60%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di OpenPad AI (OPAD)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:51:23 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di OpenPad AI (OPAD) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.001481
$ 0.001481$ 0.001481
Min sulle 24h
$ 0.001508
$ 0.001508$ 0.001508
Max sulle 24h

$ 0.001481
$ 0.001481$ 0.001481

$ 0.001508
$ 0.001508$ 0.001508

--
----

--
----

0.00%

+0.60%

+0.26%

+0.26%

Il prezzo in tempo reale di OpenPad AI (OPAD) è $ 0.001501. Nelle ultime 24 ore, OPAD ha oscillato tra un minimo di $ 0.001481 e un massimo di $ 0.001508, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di OPAD è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, OPAD è variato del 0.00% nell'ultima ora, del +0.60% nelle 24 ore e del +0.26% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di OpenPad AI (OPAD)

--
----

$ 22.70K
$ 22.70K$ 22.70K

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di OpenPad AI è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 22.70K. La fornitura circolante di OPAD è --, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.50M.

Cronologia dei prezzi di OpenPad AI (OPAD) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di OpenPad AI per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00000895+0.60%
30 giorni$ -0.003599-70.57%
60 giorni$ -0.070849-97.93%
90 giorni$ -0.018499-92.50%
Variazione del prezzo di OpenPad AI di oggi

Oggi, OPAD ha registrato una variazione di $ +0.00000895 (+0.60%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di OpenPad AI in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.003599 (-70.57%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di OpenPad AI in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, OPAD ha registrato una variazione di $ -0.070849 (-97.93%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di OpenPad AI in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.018499 (-92.50%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di OpenPad AI (OPAD)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di OpenPad AI.

Che cos'è OpenPad AI (OPAD)

OPENPAD AI è uno stack IA decentralizzato e verticalizzato (deAI) che dà una marcia in più alla prossima generazione di app autonome e super dApp. La nostra piattaforma mette insieme i pezzi essenziali per creare innovazioni decentralizzate basate sull'intelligenza artificiale, con prestazioni elevate e un ottimo rapporto costo-efficacia.

OpenPad AI è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di OpenPad AI in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di OPAD per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su OpenPad AI sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di OpenPad AI fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di OpenPad AI (USD)

Quanto varrà OpenPad AI (OPAD) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset OpenPad AI (OPAD) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per OpenPad AI.

Controlla subito la previsione del prezzo di OpenPad AI!

Economia del token di OpenPad AI (OPAD)

Comprendere l'economia del token di OpenPad AI (OPAD) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token OPAD!

Come acquistare OpenPad AI (OPAD)

Stai cercando come acquistare OpenPad AI? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente OpenPad AI su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

Risorsa OpenPad AI

Per una comprensione più approfondita di OpenPad AI, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale OpenPad AI
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo OpenPad AI

Quanto vale oggi OpenPad AI (OPAD)?
Il prezzo in tempo reale di OPAD in USD è 0.001501 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da OPAD in USD?
Il prezzo attuale di OPAD in USD è $ 0.001501. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di OpenPad AI?
La capitalizzazione di mercato per OPAD è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di OPAD?
La fornitura circolante di OPAD è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di OPAD?
OPAD ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di OPAD?
OPAD ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di OPAD?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per OPAD è $ 22.70K USD.
OPAD salirà quest'anno?
OPAD potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di OPAD per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:51:23 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore OPAD in USD

Importo

OPAD
OPAD
USD
USD

1 OPAD = 0.001501 USD

Fai trading di OPAD

OPAD/USDT
$0.001501
$0.001501$0.001501
+0.60%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

