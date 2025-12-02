Economia del token di NetX (NETX)

Economia del token di NetX (NETX)

Scopri informazioni chiave su NetX (NETX), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-12-02 00:20:37 (UTC+8)
USD

Economia del token e analisi del prezzo di NetX (NETX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per NetX (NETX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
$ 11.91M
$ 11.91M$ 11.91M
Fornitura totale:
$ 20.00M
$ 20.00M$ 20.00M
Fornitura circolante:
$ 17.02M
$ 17.02M$ 17.02M
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 13.99M
$ 13.99M$ 13.99M
Massimo storico:
$ 1.99
$ 1.99$ 1.99
Minimo storico:
$ 0.658241367627642
$ 0.658241367627642$ 0.658241367627642
Prezzo attuale:
$ 0.6996
$ 0.6996$ 0.6996

Informazioni su NetX NETX

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

Sito web ufficiale:
https://www.netx.world/
Whitepaper:
https://netx.gitbook.io/netx-docs
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x4c32964715e9a42F8d119bFA8917d57822d3aDF1

Economia del token di NetX (NETX): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di NetX (NETX) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token NETX che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token NETX possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di NETX, esplora il prezzo in tempo reale del token NETX!

Come acquistare NETX

Vuoi aggiungere NetX (NETX) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di NETX, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.

Cronologia dei prezzi di NetX (NETX)

L'analisi della cronologia dei prezzi di NETX aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.

Previsione prezzi di NETX

Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi NETX? La nostra pagina di previsione dei prezzi di NETX combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.

Perché dovresti scegliere MEXC?

MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.

Oltre 4,000 coppie di trading nei mercati Spot e Futures
I listing di token più rapidi tra i CEX
#1 in liquidità nel settore
Le commissioni più basse, supportate da un servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Trasparenza della riserva di token oltre il 100% per i fondi degli utenti
Barriere d'ingresso bassissime: acquista criptovalute con solo 1 USDT
mc_how_why_title
Acquista criptovalute con solo 1 USDT: la tua strada più semplice per le crypto!

Disclaimer

I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.

Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy