Il prezzo in tempo reale di NetX oggi è 0.8406 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi NETX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di NETX su MEXC ora.

Logo NetX

Valore NetX (NETX)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in NETX:

$0.8409
$0.8409$0.8409
-3.26%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di NetX (NETX)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:48:59 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di NetX (NETX) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.839
$ 0.839$ 0.839
Min sulle 24h
$ 0.94
$ 0.94$ 0.94
Max sulle 24h

$ 0.839
$ 0.839$ 0.839

$ 0.94
$ 0.94$ 0.94

$ 1.9687184275031666
$ 1.9687184275031666$ 1.9687184275031666

$ 0.8106785229017937
$ 0.8106785229017937$ 0.8106785229017937

-0.74%

-3.26%

-16.00%

-16.00%

Il prezzo in tempo reale di NetX (NETX) è $ 0.8406. Nelle ultime 24 ore, NETX ha oscillato tra un minimo di $ 0.839 e un massimo di $ 0.94, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di NETX è $ 1.9687184275031666, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.8106785229017937.

In termini di performance a breve termine, NETX è variato del -0.74% nell'ultima ora, del -3.26% nelle 24 ore e del -16.00% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di NetX (NETX)

No.1014

$ 13.43M
$ 13.43M$ 13.43M

$ 307.94K
$ 307.94K$ 307.94K

$ 16.81M
$ 16.81M$ 16.81M

15.98M
15.98M 15.98M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

79.89%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di NetX è $ 13.43M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 307.94K. La fornitura circolante di NETX è 15.98M, con una fornitura totale di 20000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 16.81M.

Cronologia dei prezzi di NetX (NETX) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di NetX per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.028337-3.26%
30 giorni$ -0.1896-18.41%
60 giorni$ +0.3406+68.12%
90 giorni$ +0.3406+68.12%
Variazione del prezzo di NetX di oggi

Oggi, NETX ha registrato una variazione di $ -0.028337 (-3.26%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di NetX in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.1896 (-18.41%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di NetX in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, NETX ha registrato una variazione di $ +0.3406 (+68.12%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di NetX in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.3406 (+68.12%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di NetX (NETX)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di NetX.

Che cos'è NetX (NETX)

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

NetX è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di NetX in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di NETX per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su NetX sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di NetX fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di NetX (USD)

Quanto varrà NetX (NETX) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset NetX (NETX) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per NetX.

Controlla subito la previsione del prezzo di NetX!

Economia del token di NetX (NETX)

Comprendere l'economia del token di NetX (NETX) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token NETX!

Come acquistare NetX (NETX)

Stai cercando come acquistare NetX? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente NetX su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

NETX in valute locali

1 NetX (NETX) in VND
22,120.389
1 NetX (NETX) in AUD
A$1.286118
1 NetX (NETX) in GBP
0.63045
1 NetX (NETX) in EUR
0.722916
1 NetX (NETX) in USD
$0.8406
1 NetX (NETX) in MYR
RM3.547332
1 NetX (NETX) in TRY
35.254764
1 NetX (NETX) in JPY
¥127.7712
1 NetX (NETX) in ARS
ARS$1,252.754586
1 NetX (NETX) in RUB
66.920166
1 NetX (NETX) in INR
73.813086
1 NetX (NETX) in IDR
Rp14,009.994396
1 NetX (NETX) in PHP
49.38525
1 NetX (NETX) in EGP
￡E.40.020966
1 NetX (NETX) in BRL
R$4.522428
1 NetX (NETX) in CAD
C$1.17684
1 NetX (NETX) in BDT
102.72132
1 NetX (NETX) in NGN
1,227.14991
1 NetX (NETX) in COP
$3,258.131976
1 NetX (NETX) in ZAR
R.14.508756
1 NetX (NETX) in UAH
35.128674
1 NetX (NETX) in TZS
T.Sh.2,091.042936
1 NetX (NETX) in VES
Bs178.2072
1 NetX (NETX) in CLP
$791.0046
1 NetX (NETX) in PKR
Rs236.183382
1 NetX (NETX) in KZT
452.6631
1 NetX (NETX) in THB
฿27.44559
1 NetX (NETX) in TWD
NT$25.924104
1 NetX (NETX) in AED
د.إ3.085002
1 NetX (NETX) in CHF
Fr0.664074
1 NetX (NETX) in HKD
HK$6.523056
1 NetX (NETX) in AMD
֏321.941394
1 NetX (NETX) in MAD
.د.م7.750332
1 NetX (NETX) in MXN
$15.50907
1 NetX (NETX) in SAR
ريال3.15225
1 NetX (NETX) in ETB
Br126.939006
1 NetX (NETX) in KES
KSh108.597114
1 NetX (NETX) in JOD
د.أ0.5959854
1 NetX (NETX) in PLN
3.06819
1 NetX (NETX) in RON
лв3.673422
1 NetX (NETX) in SEK
kr7.90164
1 NetX (NETX) in BGN
лв1.412208
1 NetX (NETX) in HUF
Ft281.97927
1 NetX (NETX) in CZK
17.576946
1 NetX (NETX) in KWD
د.ك0.2572236
1 NetX (NETX) in ILS
2.757168
1 NetX (NETX) in BOB
Bs5.80014
1 NetX (NETX) in AZN
1.42902
1 NetX (NETX) in TJS
SM7.758738
1 NetX (NETX) in GEL
2.278026
1 NetX (NETX) in AOA
Kz771.191658
1 NetX (NETX) in BHD
.د.ب0.3160656
1 NetX (NETX) in BMD
$0.8406
1 NetX (NETX) in DKK
kr5.396652
1 NetX (NETX) in HNL
L21.973284
1 NetX (NETX) in MUR
38.272518
1 NetX (NETX) in NAD
$14.508756
1 NetX (NETX) in NOK
kr8.414406
1 NetX (NETX) in NZD
$1.454238
1 NetX (NETX) in PAB
B/.0.8406
1 NetX (NETX) in PGK
K3.538926
1 NetX (NETX) in QAR
ر.ق3.059784
1 NetX (NETX) in RSD
дин.84.850164
1 NetX (NETX) in UZS
soʻm10,251.217872
1 NetX (NETX) in ALL
L69.7698
1 NetX (NETX) in ANG
ƒ1.504674
1 NetX (NETX) in AWG
ƒ1.504674
1 NetX (NETX) in BBD
$1.6812
1 NetX (NETX) in BAM
KM1.412208
1 NetX (NETX) in BIF
Fr2,478.9294
1 NetX (NETX) in BND
$1.084374
1 NetX (NETX) in BSD
$0.8406
1 NetX (NETX) in JMD
$134.79021
1 NetX (NETX) in KHR
3,389.50935
1 NetX (NETX) in KMF
Fr356.4144
1 NetX (NETX) in LAK
18,273.912678
1 NetX (NETX) in LKR
රු255.265002
1 NetX (NETX) in MDL
L14.281794
1 NetX (NETX) in MGA
Ar3,803.614128
1 NetX (NETX) in MOP
P6.7248
1 NetX (NETX) in MVR
12.86118
1 NetX (NETX) in MWK
MK1,459.374066
1 NetX (NETX) in MZN
MT53.71434
1 NetX (NETX) in NPR
रु118.011834
1 NetX (NETX) in PYG
5,961.5352
1 NetX (NETX) in RWF
Fr1,218.0294
1 NetX (NETX) in SBD
$6.909732
1 NetX (NETX) in SCR
11.751588
1 NetX (NETX) in SRD
$33.363414
1 NetX (NETX) in SVC
$7.346844
1 NetX (NETX) in SZL
L14.533974
1 NetX (NETX) in TMT
m2.950506
1 NetX (NETX) in TND
د.ت2.4637986
1 NetX (NETX) in TTD
$5.699268
1 NetX (NETX) in UGX
Sh2,928.6504
1 NetX (NETX) in XAF
Fr474.0984
1 NetX (NETX) in XCD
$2.26962
1 NetX (NETX) in XOF
Fr474.0984
1 NetX (NETX) in XPF
Fr85.7412
1 NetX (NETX) in BWP
P11.995362
1 NetX (NETX) in BZD
$1.689606
1 NetX (NETX) in CVE
$80.058744
1 NetX (NETX) in DJF
Fr148.7862
1 NetX (NETX) in DOP
$53.529408
1 NetX (NETX) in DZD
د.ج109.420902
1 NetX (NETX) in FJD
$1.908162
1 NetX (NETX) in GNF
Fr7,309.017
1 NetX (NETX) in GTQ
Q6.43059
1 NetX (NETX) in GYD
$175.85352
1 NetX (NETX) in ISK
kr103.3938

Per una comprensione più approfondita di NetX, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale NetX
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo NetX

Quanto vale oggi NetX (NETX)?
Il prezzo in tempo reale di NETX in USD è 0.8406 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da NETX in USD?
Il prezzo attuale di NETX in USD è $ 0.8406. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di NetX?
La capitalizzazione di mercato per NETX è $ 13.43M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di NETX?
La fornitura circolante di NETX è 15.98M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di NETX?
NETX ha raggiunto un prezzo ATH di 1.9687184275031666 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di NETX?
NETX ha visto un prezzo ATL di 0.8106785229017937 USD.
Qual è il volume di trading di NETX?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per NETX è $ 307.94K USD.
NETX salirà quest'anno?
NETX potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di NETX per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:48:59 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

