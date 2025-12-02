Economia del token di Metti Token (MTT)

Economia del token di Metti Token (MTT)

Scopri informazioni chiave su Metti Token (MTT), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-12-02 00:01:56 (UTC+8)
Economia del token e analisi del prezzo di Metti Token (MTT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Metti Token (MTT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
$ 0.00
$ 0.00
Fornitura totale:
$ 5.00M
$ 5.00M
Fornitura circolante:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 232.30M
$ 232.30M
Massimo storico:
$ 210.26
$ 210.26
Minimo storico:
$ 3.009680156954041
$ 3.009680156954041
Prezzo attuale:
$ 46.46
$ 46.46

Informazioni su Metti Token MTT

Il token METTI (MTT) è un token multiuso all'interno dell'ecosistema OMET/ONFA, utilizzato per pagamenti, trading, staking e per sbloccare vantaggi esclusivi come la partecipazione a programmi FOMO, Mini Races e l'acquisto di pacchetti NFT Mining. MTT funge anche da token di governance, consentendo alla community di votare sulle decisioni chiave, mentre la sua capacità multi-chain consente uno scambio senza soluzione di continuità tra le piattaforme DEX e CEX. Con un modello di economia del token deflazionistico, trasparenza on-chain, applicazioni scalabili e un approccio che mette al primo posto la community, MTT si impegna a costruire un valore sostenibile strettamente legato a prodotti e servizi pratici e reali.

Sito web ufficiale:
https://onfa.io/
Whitepaper:
https://wiki.onfa.io/introduction-omet-and-mtt
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x166c52d0633484c9ac0203dcbdc97bc32aaef720

Economia del token di Metti Token (MTT): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di Metti Token (MTT) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token MTT che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token MTT possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di MTT, esplora il prezzo in tempo reale del token MTT!

Come acquistare MTT

Vuoi aggiungere Metti Token (MTT) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di MTT, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.

Cronologia dei prezzi di Metti Token (MTT)

L'analisi della cronologia dei prezzi di MTT aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.

Previsione prezzi di MTT

Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi MTT? La nostra pagina di previsione dei prezzi di MTT combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.

