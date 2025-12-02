Il token METTI (MTT) è un token multiuso all'interno dell'ecosistema OMET/ONFA, utilizzato per pagamenti, trading, staking e per sbloccare vantaggi esclusivi come la partecipazione a programmi FOMO, Mini Races e l'acquisto di pacchetti NFT Mining. MTT funge anche da token di governance, consentendo alla community di votare sulle decisioni chiave, mentre la sua capacità multi-chain consente uno scambio senza soluzione di continuità tra le piattaforme DEX e CEX. Con un modello di economia del token deflazionistico, trasparenza on-chain, applicazioni scalabili e un approccio che mette al primo posto la community, MTT si impegna a costruire un valore sostenibile strettamente legato a prodotti e servizi pratici e reali.