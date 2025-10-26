Il prezzo in tempo reale di Metti Token oggi è 37.53 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MTT a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MTT su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Metti Token oggi è 37.53 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MTT a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MTT su MEXC ora.

Valore Metti Token (MTT)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in MTT:

$37.53
$37.53$37.53
+0.21%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Metti Token (MTT)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:10:49 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Metti Token (MTT) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 36
$ 36$ 36
Min sulle 24h
$ 39
$ 39$ 39
Max sulle 24h

$ 36
$ 36$ 36

$ 39
$ 39$ 39

$ 159.13148291639322
$ 159.13148291639322$ 159.13148291639322

$ 3.009680156954041
$ 3.009680156954041$ 3.009680156954041

-0.06%

+0.21%

-1.78%

-1.78%

Il prezzo in tempo reale di Metti Token (MTT) è $ 37.53. Nelle ultime 24 ore, MTT ha oscillato tra un minimo di $ 36 e un massimo di $ 39, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di MTT è $ 159.13148291639322, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 3.009680156954041.

In termini di performance a breve termine, MTT è variato del -0.06% nell'ultima ora, del +0.21% nelle 24 ore e del -1.78% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Metti Token (MTT)

No.3731

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 369.14K
$ 369.14K$ 369.14K

$ 187.65M
$ 187.65M$ 187.65M

0.00
0.00 0.00

5,000,000
5,000,000 5,000,000

4,998,730
4,998,730 4,998,730

0.00%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di Metti Token è $ 0.00, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 369.14K. La fornitura circolante di MTT è 0.00, con una fornitura totale di 4998730. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 187.65M.

Cronologia dei prezzi di Metti Token (MTT) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Metti Token per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0786+0.21%
30 giorni$ -19.78-34.52%
60 giorni$ -0.89-2.32%
90 giorni$ -27.47-42.27%
Variazione del prezzo di Metti Token di oggi

Oggi, MTT ha registrato una variazione di $ +0.0786 (+0.21%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Metti Token in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -19.78 (-34.52%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Metti Token in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, MTT ha registrato una variazione di $ -0.89 (-2.32%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Metti Token in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -27.47 (-42.27%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Metti Token (MTT)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Metti Token.

Che cos'è Metti Token (MTT)

Il token METTI (MTT) è un token multiuso all'interno dell'ecosistema OMET/ONFA, utilizzato per pagamenti, trading, staking e per sbloccare vantaggi esclusivi come la partecipazione a programmi FOMO, Mini Races e l'acquisto di pacchetti NFT Mining. MTT funge anche da token di governance, consentendo alla community di votare sulle decisioni chiave, mentre la sua capacità multi-chain consente uno scambio senza soluzione di continuità tra le piattaforme DEX e CEX. Con un modello di economia del token deflazionistico, trasparenza on-chain, applicazioni scalabili e un approccio che mette al primo posto la community, MTT si impegna a costruire un valore sostenibile strettamente legato a prodotti e servizi pratici e reali.

Metti Token è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Metti Token in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di MTT per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Metti Token sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Metti Token fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Metti Token (USD)

Quanto varrà Metti Token (MTT) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Metti Token (MTT) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Metti Token.

Controlla subito la previsione del prezzo di Metti Token!

Economia del token di Metti Token (MTT)

Comprendere l'economia del token di Metti Token (MTT) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token MTT!

Come acquistare Metti Token (MTT)

Stai cercando come acquistare Metti Token? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Metti Token su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

MTT in valute locali

1 Metti Token (MTT) in VND
987,601.95
1 Metti Token (MTT) in AUD
A$57.4209
1 Metti Token (MTT) in GBP
28.1475
1 Metti Token (MTT) in EUR
32.2758
1 Metti Token (MTT) in USD
$37.53
1 Metti Token (MTT) in MYR
RM158.3766
1 Metti Token (MTT) in TRY
1,574.0082
1 Metti Token (MTT) in JPY
¥5,704.56
1 Metti Token (MTT) in ARS
ARS$55,931.3343
1 Metti Token (MTT) in RUB
2,987.7633
1 Metti Token (MTT) in INR
3,295.5093
1 Metti Token (MTT) in IDR
Rp625,499.7498
1 Metti Token (MTT) in PHP
2,204.8875
1 Metti Token (MTT) in EGP
￡E.1,786.8033
1 Metti Token (MTT) in BRL
R$201.9114
1 Metti Token (MTT) in CAD
C$52.542
1 Metti Token (MTT) in BDT
4,586.166
1 Metti Token (MTT) in NGN
54,788.1705
1 Metti Token (MTT) in COP
$145,464.7788
1 Metti Token (MTT) in ZAR
R.647.7678
1 Metti Token (MTT) in UAH
1,568.3787
1 Metti Token (MTT) in TZS
T.Sh.93,358.1268
1 Metti Token (MTT) in VES
Bs7,956.36
1 Metti Token (MTT) in CLP
$35,315.73
1 Metti Token (MTT) in PKR
Rs10,544.8041
1 Metti Token (MTT) in KZT
20,209.905
1 Metti Token (MTT) in THB
฿1,225.3545
1 Metti Token (MTT) in TWD
NT$1,157.4252
1 Metti Token (MTT) in AED
د.إ137.7351
1 Metti Token (MTT) in CHF
Fr29.6487
1 Metti Token (MTT) in HKD
HK$291.2328
1 Metti Token (MTT) in AMD
֏14,373.6147
1 Metti Token (MTT) in MAD
.د.م346.0266
1 Metti Token (MTT) in MXN
$692.4285
1 Metti Token (MTT) in SAR
ريال140.7375
1 Metti Token (MTT) in ETB
Br5,667.4053
1 Metti Token (MTT) in KES
KSh4,848.5007
1 Metti Token (MTT) in JOD
د.أ26.60877
1 Metti Token (MTT) in PLN
136.9845
1 Metti Token (MTT) in RON
лв164.0061
1 Metti Token (MTT) in SEK
kr352.782
1 Metti Token (MTT) in BGN
лв63.0504
1 Metti Token (MTT) in HUF
Ft12,589.4385
1 Metti Token (MTT) in CZK
784.7523
1 Metti Token (MTT) in KWD
د.ك11.48418
1 Metti Token (MTT) in ILS
123.0984
1 Metti Token (MTT) in BOB
Bs258.957
1 Metti Token (MTT) in AZN
63.801
1 Metti Token (MTT) in TJS
SM346.4019
1 Metti Token (MTT) in GEL
101.7063
1 Metti Token (MTT) in AOA
Kz34,431.1479
1 Metti Token (MTT) in BHD
.د.ب14.11128
1 Metti Token (MTT) in BMD
$37.53
1 Metti Token (MTT) in DKK
kr240.9426
1 Metti Token (MTT) in HNL
L981.0342
1 Metti Token (MTT) in MUR
1,708.7409
1 Metti Token (MTT) in NAD
$647.7678
1 Metti Token (MTT) in NOK
kr375.6753
1 Metti Token (MTT) in NZD
$64.9269
1 Metti Token (MTT) in PAB
B/.37.53
1 Metti Token (MTT) in PGK
K158.0013
1 Metti Token (MTT) in QAR
ر.ق136.6092
1 Metti Token (MTT) in RSD
дин.3,788.2782
1 Metti Token (MTT) in UZS
soʻm457,682.8536
1 Metti Token (MTT) in ALL
L3,114.99
1 Metti Token (MTT) in ANG
ƒ67.1787
1 Metti Token (MTT) in AWG
ƒ67.1787
1 Metti Token (MTT) in BBD
$75.06
1 Metti Token (MTT) in BAM
KM63.0504
1 Metti Token (MTT) in BIF
Fr110,675.97
1 Metti Token (MTT) in BND
$48.4137
1 Metti Token (MTT) in BSD
$37.53
1 Metti Token (MTT) in JMD
$6,017.9355
1 Metti Token (MTT) in KHR
151,330.3425
1 Metti Token (MTT) in KMF
Fr15,912.72
1 Metti Token (MTT) in LAK
815,869.5489
1 Metti Token (MTT) in LKR
රු11,396.7351
1 Metti Token (MTT) in MDL
L637.6347
1 Metti Token (MTT) in MGA
Ar169,818.7464
1 Metti Token (MTT) in MOP
P300.24
1 Metti Token (MTT) in MVR
574.209
1 Metti Token (MTT) in MWK
MK65,156.2083
1 Metti Token (MTT) in MZN
MT2,398.167
1 Metti Token (MTT) in NPR
रु5,268.8367
1 Metti Token (MTT) in PYG
266,162.76
1 Metti Token (MTT) in RWF
Fr54,380.97
1 Metti Token (MTT) in SBD
$308.4966
1 Metti Token (MTT) in SCR
524.6694
1 Metti Token (MTT) in SRD
$1,489.5657
1 Metti Token (MTT) in SVC
$328.0122
1 Metti Token (MTT) in SZL
L648.8937
1 Metti Token (MTT) in TMT
m131.7303
1 Metti Token (MTT) in TND
د.ت110.00043
1 Metti Token (MTT) in TTD
$254.4534
1 Metti Token (MTT) in UGX
Sh130,754.52
1 Metti Token (MTT) in XAF
Fr21,166.92
1 Metti Token (MTT) in XCD
$101.331
1 Metti Token (MTT) in XOF
Fr21,166.92
1 Metti Token (MTT) in XPF
Fr3,828.06
1 Metti Token (MTT) in BWP
P535.5531
1 Metti Token (MTT) in BZD
$75.4353
1 Metti Token (MTT) in CVE
$3,574.3572
1 Metti Token (MTT) in DJF
Fr6,642.81
1 Metti Token (MTT) in DOP
$2,389.9104
1 Metti Token (MTT) in DZD
د.ج4,885.2801
1 Metti Token (MTT) in FJD
$85.1931
1 Metti Token (MTT) in GNF
Fr326,323.35
1 Metti Token (MTT) in GTQ
Q287.1045
1 Metti Token (MTT) in GYD
$7,851.276
1 Metti Token (MTT) in ISK
kr4,616.19

Risorsa Metti Token

Per una comprensione più approfondita di Metti Token, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Metti Token
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Metti Token

Quanto vale oggi Metti Token (MTT)?
Il prezzo in tempo reale di MTT in USD è 37.53 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da MTT in USD?
Il prezzo attuale di MTT in USD è $ 37.53. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Metti Token?
La capitalizzazione di mercato per MTT è $ 0.00 USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di MTT?
La fornitura circolante di MTT è 0.00 USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di MTT?
MTT ha raggiunto un prezzo ATH di 159.13148291639322 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di MTT?
MTT ha visto un prezzo ATL di 3.009680156954041 USD.
Qual è il volume di trading di MTT?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MTT è $ 369.14K USD.
MTT salirà quest'anno?
MTT potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di MTT per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:10:49 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore MTT in USD

Importo

MTT
MTT
USD
USD

1 MTT = 37.53 USD

Fai trading di MTT

MTT/USDT
$37.53
$37.53$37.53
+0.21%

