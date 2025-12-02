MMON è un token ERC-20 orientato all'utilità, al centro di un ecosistema di gioco Web3 in continua espansione che combina giochi online casual, cultura meme e incentivi basati su blockchain. Il token è integrato nativamente nella propria piattaforma di gioco, dove MMON viene utilizzato sia come token di accesso che come meccanismo di ricompensa. Tutti i giochi sono alimentati da sistemi di contratti intelligenti trasparenti, che garantiscono equità e affidabilità.