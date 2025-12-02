Maggiori informazioni su MMON
Economia del token di MULTIVERSE MONKEY (MMON)
Economia del token e analisi del prezzo di MULTIVERSE MONKEY (MMON)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per MULTIVERSE MONKEY (MMON), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su MULTIVERSE MONKEY MMON
MMON è un token ERC-20 orientato all'utilità, al centro di un ecosistema di gioco Web3 in continua espansione che combina giochi online casual, cultura meme e incentivi basati su blockchain. Il token è integrato nativamente nella propria piattaforma di gioco, dove MMON viene utilizzato sia come token di accesso che come meccanismo di ricompensa. Tutti i giochi sono alimentati da sistemi di contratti intelligenti trasparenti, che garantiscono equità e affidabilità.
Economia del token di MULTIVERSE MONKEY (MMON): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di MULTIVERSE MONKEY (MMON) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token MMON che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token MMON possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di MMON, esplora il prezzo in tempo reale del token MMON!
Come acquistare MMON
Vuoi aggiungere MULTIVERSE MONKEY (MMON) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di MMON, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di MULTIVERSE MONKEY (MMON)
L'analisi della cronologia dei prezzi di MMON aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di MMON
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi MMON? La nostra pagina di previsione dei prezzi di MMON combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
