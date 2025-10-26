Che cos'è MULTIVERSE MONKEY (MMON)

MMON è un token ERC-20 orientato all'utilità, al centro di un ecosistema di gioco Web3 in continua espansione che combina giochi online casual, cultura meme e incentivi basati su blockchain. Il token è integrato nativamente nella propria piattaforma di gioco, dove MMON viene utilizzato sia come token di accesso che come meccanismo di ricompensa. Tutti i giochi sono alimentati da sistemi di contratti intelligenti trasparenti, che garantiscono equità e affidabilità. MMON è un token ERC-20 orientato all'utilità, al centro di un ecosistema di gioco Web3 in continua espansione che combina giochi online casual, cultura meme e incentivi basati su blockchain. Il token è integrato nativamente nella propria piattaforma di gioco, dove MMON viene utilizzato sia come token di accesso che come meccanismo di ricompensa. Tutti i giochi sono alimentati da sistemi di contratti intelligenti trasparenti, che garantiscono equità e affidabilità.

MULTIVERSE MONKEY è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di MULTIVERSE MONKEY in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di MMON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su MULTIVERSE MONKEY sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di MULTIVERSE MONKEY fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di MULTIVERSE MONKEY (USD)

Quanto varrà MULTIVERSE MONKEY (MMON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset MULTIVERSE MONKEY (MMON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per MULTIVERSE MONKEY.

Controlla subito la previsione del prezzo di MULTIVERSE MONKEY!

Economia del token di MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Comprendere l'economia del token di MULTIVERSE MONKEY (MMON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token MMON!

Come acquistare MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Stai cercando come acquistare MULTIVERSE MONKEY? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente MULTIVERSE MONKEY su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

MMON in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa MULTIVERSE MONKEY

Per una comprensione più approfondita di MULTIVERSE MONKEY, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo MULTIVERSE MONKEY Quanto vale oggi MULTIVERSE MONKEY (MMON)? Il prezzo in tempo reale di MMON in USD è 0.00782 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da MMON in USD? $ 0.00782 . Consulta Il prezzo attuale di MMON in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di MULTIVERSE MONKEY? La capitalizzazione di mercato per MMON è $ 0.00 USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di MMON? La fornitura circolante di MMON è 0.00 USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di MMON? MMON ha raggiunto un prezzo ATH di 0.042695293829316555 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di MMON? MMON ha visto un prezzo ATL di 0.001606689268571319 USD . Qual è il volume di trading di MMON? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MMON è $ 82.32K USD . MMON salirà quest'anno? MMON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di MMON per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Orario (UTC+8) Tipo Informazioni 10-25 15:47:08 Aggiornamenti del settore Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana 10-25 13:34:16 Aggiornamenti del settore Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana 10-25 06:10:28 Aggiornamenti del settore Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno 10-24 21:49:00 Aggiornamenti del settore Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione 10-23 22:32:48 Aggiornamenti del settore L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura" 10-23 15:34:02 Aggiornamenti del settore I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025