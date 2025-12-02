Maggiori informazioni su MITO
Economia del token di Mitosis (MITO)
Economia del token e analisi del prezzo di Mitosis (MITO)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Mitosis (MITO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Mitosis MITO
Mitosis è un protocollo DeFi che trasforma le posizioni di liquidità illiquide in elementi costitutivi programmabili e componibili, convertendo i depositi degli utenti in Vanilla Assets sulla Mitosis Chain, che possono poi essere impiegati in opportunità di generazione di rendimento attraverso Matrix (campagne curate) o EOL (allocazione collettiva guidata dalla governance). Il protocollo risolve i problemi di inefficienza della liquidità della DeFi aggregando i depositi individuali per fornire un potere contrattuale collettivo per accedere a rendimenti premium precedentemente esclusivi dei grandi partecipanti, consentendo al contempo di scambiare i token di posizione (miAssets/maAssets), utilizzarli come garanzia o combinarli in strumenti finanziari sofisticati. Attraverso il suo sistema a tre token (MITO, gMITO, LMITO) e i meccanismi di governance, Mitosis crea un allineamento sostenibile degli incentivi che democratizza l'accesso a rendimenti superiori, consentendo al contempo capacità di ingegneria finanziaria avanzate precedentemente non disponibili nella finanza decentralizzata.
Economia del token di Mitosis (MITO): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Mitosis (MITO) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token MITO che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token MITO possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di MITO, esplora il prezzo in tempo reale del token MITO!
