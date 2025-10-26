Il prezzo in tempo reale di Mitosis oggi è 0.11933 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MITO a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MITO su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Mitosis oggi è 0.11933 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MITO a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MITO su MEXC ora.

Maggiori informazioni su MITO

Informazioni sul prezzo di MITO

Whitepaper di MITO

Sito web ufficiale di MITO

Economia del token di MITO

Previsioni del prezzo di MITO

Cronologia di MITO

Guida all'acquisto di MITO

Convertitore di MITO in valuta fiat

Spot MITO

Futures USDT-M MITO

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Mitosis

Valore Mitosis (MITO)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in MITO:

$0.11933
$0.11933$0.11933
+0.75%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Mitosis (MITO)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:09:56 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Mitosis (MITO) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.11265
$ 0.11265$ 0.11265
Min sulle 24h
$ 0.12567
$ 0.12567$ 0.12567
Max sulle 24h

$ 0.11265
$ 0.11265$ 0.11265

$ 0.12567
$ 0.12567$ 0.12567

--
----

--
----

+2.28%

+0.75%

-17.46%

-17.46%

Il prezzo in tempo reale di Mitosis (MITO) è $ 0.11933. Nelle ultime 24 ore, MITO ha oscillato tra un minimo di $ 0.11265 e un massimo di $ 0.12567, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di MITO è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, MITO è variato del +2.28% nell'ultima ora, del +0.75% nelle 24 ore e del -17.46% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Mitosis (MITO)

$ 23.42M
$ 23.42M$ 23.42M

$ 96.64K
$ 96.64K$ 96.64K

$ 119.33M
$ 119.33M$ 119.33M

196.27M
196.27M 196.27M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.62%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di Mitosis è $ 23.42M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 96.64K. La fornitura circolante di MITO è 196.27M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 119.33M.

Cronologia dei prezzi di Mitosis (MITO) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Mitosis per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0008883+0.75%
30 giorni$ -0.05378-31.07%
60 giorni$ +0.10933+1,093.30%
90 giorni$ +0.10933+1,093.30%
Variazione del prezzo di Mitosis di oggi

Oggi, MITO ha registrato una variazione di $ +0.0008883 (+0.75%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Mitosis in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.05378 (-31.07%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Mitosis in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, MITO ha registrato una variazione di $ +0.10933 (+1,093.30%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Mitosis in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.10933 (+1,093.30%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Mitosis (MITO)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Mitosis.

Che cos'è Mitosis (MITO)

Mitosis è un protocollo DeFi che trasforma le posizioni di liquidità illiquide in elementi costitutivi programmabili e componibili, convertendo i depositi degli utenti in Vanilla Assets sulla Mitosis Chain, che possono poi essere impiegati in opportunità di generazione di rendimento attraverso Matrix (campagne curate) o EOL (allocazione collettiva guidata dalla governance). Il protocollo risolve i problemi di inefficienza della liquidità della DeFi aggregando i depositi individuali per fornire un potere contrattuale collettivo per accedere a rendimenti premium precedentemente esclusivi dei grandi partecipanti, consentendo al contempo di scambiare i token di posizione (miAssets/maAssets), utilizzarli come garanzia o combinarli in strumenti finanziari sofisticati. Attraverso il suo sistema a tre token (MITO, gMITO, LMITO) e i meccanismi di governance, Mitosis crea un allineamento sostenibile degli incentivi che democratizza l'accesso a rendimenti superiori, consentendo al contempo capacità di ingegneria finanziaria avanzate precedentemente non disponibili nella finanza decentralizzata.

Mitosis è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Mitosis in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di MITO per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Mitosis sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Mitosis fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Mitosis (USD)

Quanto varrà Mitosis (MITO) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Mitosis (MITO) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Mitosis.

Controlla subito la previsione del prezzo di Mitosis!

Economia del token di Mitosis (MITO)

Comprendere l'economia del token di Mitosis (MITO) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token MITO!

Come acquistare Mitosis (MITO)

Stai cercando come acquistare Mitosis? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Mitosis su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

MITO in valute locali

1 Mitosis (MITO) in VND
3,140.16895
1 Mitosis (MITO) in AUD
A$0.1825749
1 Mitosis (MITO) in GBP
0.0894975
1 Mitosis (MITO) in EUR
0.1026238
1 Mitosis (MITO) in USD
$0.11933
1 Mitosis (MITO) in MYR
RM0.5035726
1 Mitosis (MITO) in TRY
5.0047002
1 Mitosis (MITO) in JPY
¥18.13816
1 Mitosis (MITO) in ARS
ARS$177.8386923
1 Mitosis (MITO) in RUB
9.4998613
1 Mitosis (MITO) in INR
10.4783673
1 Mitosis (MITO) in IDR
Rp1,988.8325378
1 Mitosis (MITO) in PHP
7.0106375
1 Mitosis (MITO) in EGP
￡E.5.6813013
1 Mitosis (MITO) in BRL
R$0.6419954
1 Mitosis (MITO) in CAD
C$0.167062
1 Mitosis (MITO) in BDT
14.582126
1 Mitosis (MITO) in NGN
174.2039005
1 Mitosis (MITO) in COP
$462.5183068
1 Mitosis (MITO) in ZAR
R.2.0596358
1 Mitosis (MITO) in UAH
4.9868007
1 Mitosis (MITO) in TZS
T.Sh.296.8405348
1 Mitosis (MITO) in VES
Bs25.29796
1 Mitosis (MITO) in CLP
$112.28953
1 Mitosis (MITO) in PKR
Rs33.5281501
1 Mitosis (MITO) in KZT
64.259205
1 Mitosis (MITO) in THB
฿3.8961245
1 Mitosis (MITO) in TWD
NT$3.6801372
1 Mitosis (MITO) in AED
د.إ0.4379411
1 Mitosis (MITO) in CHF
Fr0.0942707
1 Mitosis (MITO) in HKD
HK$0.9260008
1 Mitosis (MITO) in AMD
֏45.7021967
1 Mitosis (MITO) in MAD
.د.م1.1002226
1 Mitosis (MITO) in MXN
$2.2016385
1 Mitosis (MITO) in SAR
ريال0.4474875
1 Mitosis (MITO) in ETB
Br18.0200233
1 Mitosis (MITO) in KES
KSh15.4162427
1 Mitosis (MITO) in JOD
د.أ0.08460497
1 Mitosis (MITO) in PLN
0.4355545
1 Mitosis (MITO) in RON
лв0.5214721
1 Mitosis (MITO) in SEK
kr1.121702
1 Mitosis (MITO) in BGN
лв0.2004744
1 Mitosis (MITO) in HUF
Ft40.0292485
1 Mitosis (MITO) in CZK
2.4951903
1 Mitosis (MITO) in KWD
د.ك0.03651498
1 Mitosis (MITO) in ILS
0.3914024
1 Mitosis (MITO) in BOB
Bs0.823377
1 Mitosis (MITO) in AZN
0.202861
1 Mitosis (MITO) in TJS
SM1.1014159
1 Mitosis (MITO) in GEL
0.3233843
1 Mitosis (MITO) in AOA
Kz109.4769219
1 Mitosis (MITO) in BHD
.د.ب0.04486808
1 Mitosis (MITO) in BMD
$0.11933
1 Mitosis (MITO) in DKK
kr0.7660986
1 Mitosis (MITO) in HNL
L3.1192862
1 Mitosis (MITO) in MUR
5.4330949
1 Mitosis (MITO) in NAD
$2.0596358
1 Mitosis (MITO) in NOK
kr1.1944933
1 Mitosis (MITO) in NZD
$0.2064409
1 Mitosis (MITO) in PAB
B/.0.11933
1 Mitosis (MITO) in PGK
K0.5023793
1 Mitosis (MITO) in QAR
ر.ق0.4343612
1 Mitosis (MITO) in RSD
дин.12.0451702
1 Mitosis (MITO) in UZS
soʻm1,455.2436696
1 Mitosis (MITO) in ALL
L9.90439
1 Mitosis (MITO) in ANG
ƒ0.2136007
1 Mitosis (MITO) in AWG
ƒ0.2136007
1 Mitosis (MITO) in BBD
$0.23866
1 Mitosis (MITO) in BAM
KM0.2004744
1 Mitosis (MITO) in BIF
Fr351.90417
1 Mitosis (MITO) in BND
$0.1539357
1 Mitosis (MITO) in BSD
$0.11933
1 Mitosis (MITO) in JMD
$19.1345655
1 Mitosis (MITO) in KHR
481.1683925
1 Mitosis (MITO) in KMF
Fr50.59592
1 Mitosis (MITO) in LAK
2,594.1303829
1 Mitosis (MITO) in LKR
රු36.2369411
1 Mitosis (MITO) in MDL
L2.0274167
1 Mitosis (MITO) in MGA
Ar539.9539304
1 Mitosis (MITO) in MOP
P0.95464
1 Mitosis (MITO) in MVR
1.825749
1 Mitosis (MITO) in MWK
MK207.1700063
1 Mitosis (MITO) in MZN
MT7.625187
1 Mitosis (MITO) in NPR
रु16.7527387
1 Mitosis (MITO) in PYG
846.28836
1 Mitosis (MITO) in RWF
Fr172.90917
1 Mitosis (MITO) in SBD
$0.9808926
1 Mitosis (MITO) in SCR
1.6682334
1 Mitosis (MITO) in SRD
$4.7362077
1 Mitosis (MITO) in SVC
$1.0429442
1 Mitosis (MITO) in SZL
L2.0632157
1 Mitosis (MITO) in TMT
m0.4188483
1 Mitosis (MITO) in TND
د.ت0.34975623
1 Mitosis (MITO) in TTD
$0.8090574
1 Mitosis (MITO) in UGX
Sh415.74572
1 Mitosis (MITO) in XAF
Fr67.30212
1 Mitosis (MITO) in XCD
$0.322191
1 Mitosis (MITO) in XOF
Fr67.30212
1 Mitosis (MITO) in XPF
Fr12.17166
1 Mitosis (MITO) in BWP
P1.7028391
1 Mitosis (MITO) in BZD
$0.2398533
1 Mitosis (MITO) in CVE
$11.3649892
1 Mitosis (MITO) in DJF
Fr21.12141
1 Mitosis (MITO) in DOP
$7.5989344
1 Mitosis (MITO) in DZD
د.ج15.5331861
1 Mitosis (MITO) in FJD
$0.2708791
1 Mitosis (MITO) in GNF
Fr1,037.57435
1 Mitosis (MITO) in GTQ
Q0.9128745
1 Mitosis (MITO) in GYD
$24.963836
1 Mitosis (MITO) in ISK
kr14.67759

Risorsa Mitosis

Per una comprensione più approfondita di Mitosis, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Mitosis
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Mitosis

Quanto vale oggi Mitosis (MITO)?
Il prezzo in tempo reale di MITO in USD è 0.11933 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da MITO in USD?
Il prezzo attuale di MITO in USD è $ 0.11933. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Mitosis?
La capitalizzazione di mercato per MITO è $ 23.42M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di MITO?
La fornitura circolante di MITO è 196.27M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di MITO?
MITO ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di MITO?
MITO ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di MITO?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MITO è $ 96.64K USD.
MITO salirà quest'anno?
MITO potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di MITO per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:09:56 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Mitosis (MITO)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore MITO in USD

Importo

MITO
MITO
USD
USD

1 MITO = 0.11933 USD

Fai trading di MITO

MITO/USDT
$0.11933
$0.11933$0.11933
+0.74%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,623.75
$111,623.75$111,623.75

+0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,954.21
$3,954.21$3,954.21

+0.54%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05851
$0.05851$0.05851

-14.70%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.3884
$7.3884$7.3884

+0.63%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.01
$194.01$194.01

+1.10%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,623.75
$111,623.75$111,623.75

+0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,954.21
$3,954.21$3,954.21

+0.54%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6410
$2.6410$2.6410

+1.65%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.01
$194.01$194.01

+1.10%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19753
$0.19753$0.19753

+0.66%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000107
$0.000000000000107$0.000000000000107

+7.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.185556
$0.185556$0.185556

+24,640.80%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.4900
$0.4900$0.4900

+1,860.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.4900
$0.4900$0.4900

+1,860.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00012327
$0.00012327$0.00012327

+224.39%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.050869
$0.050869$0.050869

+102.17%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000734
$0.0000000000734$0.0000000000734

+59.21%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000150
$0.0000000000000000000150$0.0000000000000000000150

+36.36%