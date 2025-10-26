Che cos'è Mitosis (MITO)

Mitosis è un protocollo DeFi che trasforma le posizioni di liquidità illiquide in elementi costitutivi programmabili e componibili, convertendo i depositi degli utenti in Vanilla Assets sulla Mitosis Chain, che possono poi essere impiegati in opportunità di generazione di rendimento attraverso Matrix (campagne curate) o EOL (allocazione collettiva guidata dalla governance). Il protocollo risolve i problemi di inefficienza della liquidità della DeFi aggregando i depositi individuali per fornire un potere contrattuale collettivo per accedere a rendimenti premium precedentemente esclusivi dei grandi partecipanti, consentendo al contempo di scambiare i token di posizione (miAssets/maAssets), utilizzarli come garanzia o combinarli in strumenti finanziari sofisticati. Attraverso il suo sistema a tre token (MITO, gMITO, LMITO) e i meccanismi di governance, Mitosis crea un allineamento sostenibile degli incentivi che democratizza l'accesso a rendimenti superiori, consentendo al contempo capacità di ingegneria finanziaria avanzate precedentemente non disponibili nella finanza decentralizzata.

Economia del token di Mitosis (MITO)

Comprendere l'economia del token di Mitosis (MITO) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token MITO!

Risorsa Mitosis

Per una comprensione più approfondita di Mitosis, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Quanto vale oggi Mitosis (MITO)? Il prezzo in tempo reale di MITO in USD è 0.11933 USD. Qual è la capitalizzazione di mercato di Mitosis? La capitalizzazione di mercato per MITO è $ 23.42M USD. Qual è la fornitura circolante di MITO? La fornitura circolante di MITO è 196.27M USD. Qual è il volume di trading di MITO? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MITO è $ 96.64K USD.

