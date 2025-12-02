Economia del token di Black Mirror (MIRROR)

Scopri informazioni chiave su Black Mirror (MIRROR), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-12-02 00:28:47 (UTC+8)
USD

Economia del token e analisi del prezzo di Black Mirror (MIRROR)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Black Mirror (MIRROR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
$ 321.91K
$ 321.91K$ 321.91K
Fornitura totale:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Fornitura circolante:
$ 95.98M
$ 95.98M$ 95.98M
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 3.35M
$ 3.35M$ 3.35M
Massimo storico:
$ 0.08779
$ 0.08779$ 0.08779
Minimo storico:
$ 0.003264674973664289
$ 0.003264674973664289$ 0.003264674973664289
Prezzo attuale:
$ 0.003354
$ 0.003354$ 0.003354

Informazioni su Black Mirror MIRROR

L'espansione ufficiale e on-chain dell'universo di Black Mirror, che trasforma l'iconica serie televisiva in un ecosistema di intrattenimento interattivo posseduto, modellato e guidato dalla community.

Sito web ufficiale:
https://www.blackmirrorclub.com/
Whitepaper:
https://www.blackmirrorclub.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x297eb2CD0E0aF48Dd2241D1fe2EAe8D9d5188E87

Economia del token di Black Mirror (MIRROR): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di Black Mirror (MIRROR) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token MIRROR che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token MIRROR possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di MIRROR, esplora il prezzo in tempo reale del token MIRROR!

Come acquistare MIRROR

Vuoi aggiungere Black Mirror (MIRROR) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di MIRROR, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.

Cronologia dei prezzi di Black Mirror (MIRROR)

L'analisi della cronologia dei prezzi di MIRROR aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.

Previsione prezzi di MIRROR

Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi MIRROR? La nostra pagina di previsione dei prezzi di MIRROR combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.

Perché dovresti scegliere MEXC?

MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.

Oltre 4,000 coppie di trading nei mercati Spot e Futures
I listing di token più rapidi tra i CEX
#1 in liquidità nel settore
Le commissioni più basse, supportate da un servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Trasparenza della riserva di token oltre il 100% per i fondi degli utenti
Barriere d'ingresso bassissime: acquista criptovalute con solo 1 USDT
Acquista criptovalute con solo 1 USDT: la tua strada più semplice per le crypto!

Disclaimer

I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.

Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy