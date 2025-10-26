Il prezzo in tempo reale di Black Mirror oggi è 0.009726 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MIRROR a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MIRROR su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Black Mirror oggi è 0.009726 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MIRROR a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MIRROR su MEXC ora.

Logo Black Mirror

Valore Black Mirror (MIRROR)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in MIRROR:

$0.009726
$0.009726$0.009726
+4.95%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Black Mirror (MIRROR)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:46:28 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Black Mirror (MIRROR) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.008995
$ 0.008995$ 0.008995
Min sulle 24h
$ 0.009987
$ 0.009987$ 0.009987
Max sulle 24h

$ 0.008995
$ 0.008995$ 0.008995

$ 0.009987
$ 0.009987$ 0.009987

$ 0.08619121021102388
$ 0.08619121021102388$ 0.08619121021102388

$ 0.008786149593027325
$ 0.008786149593027325$ 0.008786149593027325

+2.13%

+4.95%

-5.34%

-5.34%

Il prezzo in tempo reale di Black Mirror (MIRROR) è $ 0.009726. Nelle ultime 24 ore, MIRROR ha oscillato tra un minimo di $ 0.008995 e un massimo di $ 0.009987, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di MIRROR è $ 0.08619121021102388, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.008786149593027325.

In termini di performance a breve termine, MIRROR è variato del +2.13% nell'ultima ora, del +4.95% nelle 24 ore e del -5.34% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Black Mirror (MIRROR)

No.2265

$ 933.47K
$ 933.47K$ 933.47K

$ 86.11K
$ 86.11K$ 86.11K

$ 9.73M
$ 9.73M$ 9.73M

95.98M
95.98M 95.98M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.59%

BASE

L'attuale capitalizzazione di mercato di Black Mirror è $ 933.47K, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 86.11K. La fornitura circolante di MIRROR è 95.98M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 9.73M.

Cronologia dei prezzi di Black Mirror (MIRROR) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Black Mirror per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00045873+4.95%
30 giorni$ -0.011944-55.12%
60 giorni$ -0.010274-51.37%
90 giorni$ -0.010274-51.37%
Variazione del prezzo di Black Mirror di oggi

Oggi, MIRROR ha registrato una variazione di $ +0.00045873 (+4.95%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Black Mirror in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.011944 (-55.12%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Black Mirror in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, MIRROR ha registrato una variazione di $ -0.010274 (-51.37%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Black Mirror in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.010274 (-51.37%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Black Mirror (MIRROR)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Black Mirror.

Che cos'è Black Mirror (MIRROR)

L'espansione ufficiale e on-chain dell'universo di Black Mirror, che trasforma l'iconica serie televisiva in un ecosistema di intrattenimento interattivo posseduto, modellato e guidato dalla community.

Black Mirror è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Black Mirror in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di MIRROR per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Black Mirror sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Black Mirror fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Black Mirror (USD)

Quanto varrà Black Mirror (MIRROR) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Black Mirror (MIRROR) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Black Mirror.

Controlla subito la previsione del prezzo di Black Mirror!

Economia del token di Black Mirror (MIRROR)

Comprendere l'economia del token di Black Mirror (MIRROR) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token MIRROR!

Come acquistare Black Mirror (MIRROR)

Stai cercando come acquistare Black Mirror? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Black Mirror su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

MIRROR in valute locali

1 Black Mirror (MIRROR) in VND
255.93969
1 Black Mirror (MIRROR) in AUD
A$0.01488078
1 Black Mirror (MIRROR) in GBP
0.0072945
1 Black Mirror (MIRROR) in EUR
0.00836436
1 Black Mirror (MIRROR) in USD
$0.009726
1 Black Mirror (MIRROR) in MYR
RM0.04104372
1 Black Mirror (MIRROR) in TRY
0.40790844
1 Black Mirror (MIRROR) in JPY
¥1.478352
1 Black Mirror (MIRROR) in ARS
ARS$14.49475506
1 Black Mirror (MIRROR) in RUB
0.77428686
1 Black Mirror (MIRROR) in INR
0.85404006
1 Black Mirror (MIRROR) in IDR
Rp162.09993516
1 Black Mirror (MIRROR) in PHP
0.5714025
1 Black Mirror (MIRROR) in EGP
￡E.0.46305486
1 Black Mirror (MIRROR) in BRL
R$0.05232588
1 Black Mirror (MIRROR) in CAD
C$0.0136164
1 Black Mirror (MIRROR) in BDT
1.1885172
1 Black Mirror (MIRROR) in NGN
14.1985011
1 Black Mirror (MIRROR) in COP
$37.69758696
1 Black Mirror (MIRROR) in ZAR
R.0.16787076
1 Black Mirror (MIRROR) in UAH
0.40644954
1 Black Mirror (MIRROR) in TZS
T.Sh.24.19400856
1 Black Mirror (MIRROR) in VES
Bs2.061912
1 Black Mirror (MIRROR) in CLP
$9.152166
1 Black Mirror (MIRROR) in PKR
Rs2.73271422
1 Black Mirror (MIRROR) in KZT
5.237451
1 Black Mirror (MIRROR) in THB
฿0.3175539
1 Black Mirror (MIRROR) in TWD
NT$0.29994984
1 Black Mirror (MIRROR) in AED
د.إ0.03569442
1 Black Mirror (MIRROR) in CHF
Fr0.00768354
1 Black Mirror (MIRROR) in HKD
HK$0.07547376
1 Black Mirror (MIRROR) in AMD
֏3.72496074
1 Black Mirror (MIRROR) in MAD
.د.م0.08967372
1 Black Mirror (MIRROR) in MXN
$0.1794447
1 Black Mirror (MIRROR) in SAR
ريال0.0364725
1 Black Mirror (MIRROR) in ETB
Br1.46872326
1 Black Mirror (MIRROR) in KES
KSh1.25650194
1 Black Mirror (MIRROR) in JOD
د.أ0.006895734
1 Black Mirror (MIRROR) in PLN
0.0354999
1 Black Mirror (MIRROR) in RON
лв0.04250262
1 Black Mirror (MIRROR) in SEK
kr0.0914244
1 Black Mirror (MIRROR) in BGN
лв0.01633968
1 Black Mirror (MIRROR) in HUF
Ft3.2625867
1 Black Mirror (MIRROR) in CZK
0.20337066
1 Black Mirror (MIRROR) in KWD
د.ك0.002976156
1 Black Mirror (MIRROR) in ILS
0.03190128
1 Black Mirror (MIRROR) in BOB
Bs0.0671094
1 Black Mirror (MIRROR) in AZN
0.0165342
1 Black Mirror (MIRROR) in TJS
SM0.08977098
1 Black Mirror (MIRROR) in GEL
0.02635746
1 Black Mirror (MIRROR) in AOA
Kz8.92292418
1 Black Mirror (MIRROR) in BHD
.د.ب0.003656976
1 Black Mirror (MIRROR) in BMD
$0.009726
1 Black Mirror (MIRROR) in DKK
kr0.06244092
1 Black Mirror (MIRROR) in HNL
L0.25423764
1 Black Mirror (MIRROR) in MUR
0.44282478
1 Black Mirror (MIRROR) in NAD
$0.16787076
1 Black Mirror (MIRROR) in NOK
kr0.09735726
1 Black Mirror (MIRROR) in NZD
$0.01682598
1 Black Mirror (MIRROR) in PAB
B/.0.009726
1 Black Mirror (MIRROR) in PGK
K0.04094646
1 Black Mirror (MIRROR) in QAR
ر.ق0.03540264
1 Black Mirror (MIRROR) in RSD
дин.0.98174244
1 Black Mirror (MIRROR) in UZS
soʻm118.60973712
1 Black Mirror (MIRROR) in ALL
L0.807258
1 Black Mirror (MIRROR) in ANG
ƒ0.01740954
1 Black Mirror (MIRROR) in AWG
ƒ0.01740954
1 Black Mirror (MIRROR) in BBD
$0.019452
1 Black Mirror (MIRROR) in BAM
KM0.01633968
1 Black Mirror (MIRROR) in BIF
Fr28.681974
1 Black Mirror (MIRROR) in BND
$0.01254654
1 Black Mirror (MIRROR) in BSD
$0.009726
1 Black Mirror (MIRROR) in JMD
$1.5595641
1 Black Mirror (MIRROR) in KHR
39.2176635
1 Black Mirror (MIRROR) in KMF
Fr4.123824
1 Black Mirror (MIRROR) in LAK
211.43477838
1 Black Mirror (MIRROR) in LKR
රු2.95349442
1 Black Mirror (MIRROR) in MDL
L0.16524474
1 Black Mirror (MIRROR) in MGA
Ar44.00898288
1 Black Mirror (MIRROR) in MOP
P0.077808
1 Black Mirror (MIRROR) in MVR
0.1488078
1 Black Mirror (MIRROR) in MWK
MK16.88540586
1 Black Mirror (MIRROR) in MZN
MT0.6214914
1 Black Mirror (MIRROR) in NPR
रु1.36543314
1 Black Mirror (MIRROR) in PYG
68.976792
1 Black Mirror (MIRROR) in RWF
Fr14.092974
1 Black Mirror (MIRROR) in SBD
$0.07994772
1 Black Mirror (MIRROR) in SCR
0.13596948
1 Black Mirror (MIRROR) in SRD
$0.38602494
1 Black Mirror (MIRROR) in SVC
$0.08500524
1 Black Mirror (MIRROR) in SZL
L0.16816254
1 Black Mirror (MIRROR) in TMT
m0.03413826
1 Black Mirror (MIRROR) in TND
د.ت0.028506906
1 Black Mirror (MIRROR) in TTD
$0.06594228
1 Black Mirror (MIRROR) in UGX
Sh33.885384
1 Black Mirror (MIRROR) in XAF
Fr5.485464
1 Black Mirror (MIRROR) in XCD
$0.0262602
1 Black Mirror (MIRROR) in XOF
Fr5.485464
1 Black Mirror (MIRROR) in XPF
Fr0.992052
1 Black Mirror (MIRROR) in BWP
P0.13879002
1 Black Mirror (MIRROR) in BZD
$0.01954926
1 Black Mirror (MIRROR) in CVE
$0.92630424
1 Black Mirror (MIRROR) in DJF
Fr1.721502
1 Black Mirror (MIRROR) in DOP
$0.61935168
1 Black Mirror (MIRROR) in DZD
د.ج1.26603342
1 Black Mirror (MIRROR) in FJD
$0.02207802
1 Black Mirror (MIRROR) in GNF
Fr84.56757
1 Black Mirror (MIRROR) in GTQ
Q0.0744039
1 Black Mirror (MIRROR) in GYD
$2.0346792
1 Black Mirror (MIRROR) in ISK
kr1.196298

Per una comprensione più approfondita di Black Mirror, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Black Mirror

Quanto vale oggi Black Mirror (MIRROR)?
Il prezzo in tempo reale di MIRROR in USD è 0.009726 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da MIRROR in USD?
Il prezzo attuale di MIRROR in USD è $ 0.009726. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Black Mirror?
La capitalizzazione di mercato per MIRROR è $ 933.47K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di MIRROR?
La fornitura circolante di MIRROR è 95.98M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di MIRROR?
MIRROR ha raggiunto un prezzo ATH di 0.08619121021102388 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di MIRROR?
MIRROR ha visto un prezzo ATL di 0.008786149593027325 USD.
Qual è il volume di trading di MIRROR?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MIRROR è $ 86.11K USD.
MIRROR salirà quest'anno?
MIRROR potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di MIRROR per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:46:28 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Black Mirror (MIRROR)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

