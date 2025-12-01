Economia del token di LINEA (LINEA)

Economia del token di LINEA (LINEA)

Scopri informazioni chiave su LINEA (LINEA), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Economia del token e analisi del prezzo di LINEA (LINEA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per LINEA (LINEA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
$ 140.08M
Fornitura totale:
$ 72.01B
Fornitura circolante:
$ 15.48B
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 651.55M
Massimo storico:
$ 0.06192
Minimo storico:
$ 0.007196492054667389
Prezzo attuale:
$ 0.009048
Informazioni su LINEA LINEA

Linea è il Layer 2 sviluppato secondo principi fondamentali per rafforzare Ethereum e l'intera economia ETH. Ogni aspetto del suo design, dai meccanismi produttivi di burn di ETH e dal rendimento nativo efficiente in termini di capitale, alla tecnologia zk sottostante equivalente a Ethereum, amplifica il valore e l'utilità della Mainnet di Ethereum. Tutto questo è supportato dal più grande fondo ecosistemico del settore, gestito dai più affidabili sviluppatori di Ethereum. Con un'infrastruttura di livello istituzionale e una profonda integrazione tra DeFi, Linea è la migliore catena per il capitale ETH, dove ogni transazione e ogni blocco rafforzano Ethereum.

Sito web ufficiale:
https://linea.build/association
Whitepaper:
https://linea.build/blog/linea-tokenomics
Block Explorer:
https://lineascan.build/token/0x1789e0043623282D5DCc7F213d703C6D8BAfBB04

Economia del token di LINEA (LINEA): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di LINEA (LINEA) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token LINEA che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token LINEA possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di LINEA, esplora il prezzo in tempo reale del token LINEA!

