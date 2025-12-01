Maggiori informazioni su LINEA
Economia del token di LINEA (LINEA)
Economia del token e analisi del prezzo di LINEA (LINEA)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per LINEA (LINEA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su LINEA LINEA
Linea è il Layer 2 sviluppato secondo principi fondamentali per rafforzare Ethereum e l'intera economia ETH. Ogni aspetto del suo design, dai meccanismi produttivi di burn di ETH e dal rendimento nativo efficiente in termini di capitale, alla tecnologia zk sottostante equivalente a Ethereum, amplifica il valore e l'utilità della Mainnet di Ethereum. Tutto questo è supportato dal più grande fondo ecosistemico del settore, gestito dai più affidabili sviluppatori di Ethereum. Con un'infrastruttura di livello istituzionale e una profonda integrazione tra DeFi, Linea è la migliore catena per il capitale ETH, dove ogni transazione e ogni blocco rafforzano Ethereum.
Economia del token di LINEA (LINEA): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di LINEA (LINEA) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token LINEA che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token LINEA possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di LINEA, esplora il prezzo in tempo reale del token LINEA!
Cronologia dei prezzi di LINEA (LINEA)
L'analisi della cronologia dei prezzi di LINEA aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di LINEA
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi LINEA? La nostra pagina di previsione dei prezzi di LINEA combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
