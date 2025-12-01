Linea è il Layer 2 sviluppato secondo principi fondamentali per rafforzare Ethereum e l'intera economia ETH. Ogni aspetto del suo design, dai meccanismi produttivi di burn di ETH e dal rendimento nativo efficiente in termini di capitale, alla tecnologia zk sottostante equivalente a Ethereum, amplifica il valore e l'utilità della Mainnet di Ethereum. Tutto questo è supportato dal più grande fondo ecosistemico del settore, gestito dai più affidabili sviluppatori di Ethereum. Con un'infrastruttura di livello istituzionale e una profonda integrazione tra DeFi, Linea è la migliore catena per il capitale ETH, dove ogni transazione e ogni blocco rafforzano Ethereum.