Il prezzo in tempo reale di LINEA oggi è 0.01502 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi LINEA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di LINEA su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di LINEA oggi è 0.01502 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi LINEA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di LINEA su MEXC ora.

Maggiori informazioni su LINEA

Informazioni sul prezzo di LINEA

Whitepaper di LINEA

Sito web ufficiale di LINEA

Economia del token di LINEA

Previsioni del prezzo di LINEA

Cronologia di LINEA

Guida all'acquisto di LINEA

Convertitore di LINEA in valuta fiat

Spot LINEA

Futures USDT-M LINEA

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo LINEA

Valore LINEA (LINEA)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in LINEA:

$0.01502
$0.01502$0.01502
+0.13%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di LINEA (LINEA)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:43:33 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di LINEA (LINEA) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.01488
$ 0.01488$ 0.01488
Min sulle 24h
$ 0.01575
$ 0.01575$ 0.01575
Max sulle 24h

$ 0.01488
$ 0.01488$ 0.01488

$ 0.01575
$ 0.01575$ 0.01575

$ 0.04657278430753583
$ 0.04657278430753583$ 0.04657278430753583

$ 0.007196492054667389
$ 0.007196492054667389$ 0.007196492054667389

-0.73%

+0.13%

-16.51%

-16.51%

Il prezzo in tempo reale di LINEA (LINEA) è $ 0.01502. Nelle ultime 24 ore, LINEA ha oscillato tra un minimo di $ 0.01488 e un massimo di $ 0.01575, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di LINEA è $ 0.04657278430753583, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.007196492054667389.

In termini di performance a breve termine, LINEA è variato del -0.73% nell'ultima ora, del +0.13% nelle 24 ore e del -16.51% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di LINEA (LINEA)

No.172

$ 232.54M
$ 232.54M$ 232.54M

$ 907.35K
$ 907.35K$ 907.35K

$ 1.08B
$ 1.08B$ 1.08B

15.48B
15.48B 15.48B

72,009,990,000
72,009,990,000 72,009,990,000

72,009,990,000
72,009,990,000 72,009,990,000

21.50%

0.01%

LINEA

L'attuale capitalizzazione di mercato di LINEA è $ 232.54M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 907.35K. La fornitura circolante di LINEA è 15.48B, con una fornitura totale di 72009990000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.08B.

Cronologia dei prezzi di LINEA (LINEA) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di LINEA per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0000195+0.13%
30 giorni$ -0.01064-41.47%
60 giorni$ +0.01002+200.40%
90 giorni$ +0.01002+200.40%
Variazione del prezzo di LINEA di oggi

Oggi, LINEA ha registrato una variazione di $ +0.0000195 (+0.13%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di LINEA in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.01064 (-41.47%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di LINEA in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, LINEA ha registrato una variazione di $ +0.01002 (+200.40%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di LINEA in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.01002 (+200.40%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di LINEA (LINEA)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di LINEA.

Che cos'è LINEA (LINEA)

Linea è il Layer 2 sviluppato secondo principi fondamentali per rafforzare Ethereum e l'intera economia ETH. Ogni aspetto del suo design, dai meccanismi produttivi di burn di ETH e dal rendimento nativo efficiente in termini di capitale, alla tecnologia zk sottostante equivalente a Ethereum, amplifica il valore e l'utilità della Mainnet di Ethereum. Tutto questo è supportato dal più grande fondo ecosistemico del settore, gestito dai più affidabili sviluppatori di Ethereum. Con un'infrastruttura di livello istituzionale e una profonda integrazione tra DeFi, Linea è la migliore catena per il capitale ETH, dove ogni transazione e ogni blocco rafforzano Ethereum.

LINEA è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di LINEA in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di LINEA per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su LINEA sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di LINEA fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di LINEA (USD)

Quanto varrà LINEA (LINEA) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset LINEA (LINEA) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per LINEA.

Controlla subito la previsione del prezzo di LINEA!

Economia del token di LINEA (LINEA)

Comprendere l'economia del token di LINEA (LINEA) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token LINEA!

Come acquistare LINEA (LINEA)

Stai cercando come acquistare LINEA? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente LINEA su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

LINEA in valute locali

1 LINEA (LINEA) in VND
395.2513
1 LINEA (LINEA) in AUD
A$0.0229806
1 LINEA (LINEA) in GBP
0.011265
1 LINEA (LINEA) in EUR
0.0129172
1 LINEA (LINEA) in USD
$0.01502
1 LINEA (LINEA) in MYR
RM0.0633844
1 LINEA (LINEA) in TRY
0.6299388
1 LINEA (LINEA) in JPY
¥2.28304
1 LINEA (LINEA) in ARS
ARS$22.3844562
1 LINEA (LINEA) in RUB
1.1957422
1 LINEA (LINEA) in INR
1.3189062
1 LINEA (LINEA) in IDR
Rp250.3332332
1 LINEA (LINEA) in PHP
0.882425
1 LINEA (LINEA) in EGP
￡E.0.7151022
1 LINEA (LINEA) in BRL
R$0.0808076
1 LINEA (LINEA) in CAD
C$0.021028
1 LINEA (LINEA) in BDT
1.835444
1 LINEA (LINEA) in NGN
21.926947
1 LINEA (LINEA) in COP
$58.2169192
1 LINEA (LINEA) in ZAR
R.0.2592452
1 LINEA (LINEA) in UAH
0.6276858
1 LINEA (LINEA) in TZS
T.Sh.37.3631512
1 LINEA (LINEA) in VES
Bs3.18424
1 LINEA (LINEA) in CLP
$14.13382
1 LINEA (LINEA) in PKR
Rs4.2201694
1 LINEA (LINEA) in KZT
8.08827
1 LINEA (LINEA) in THB
฿0.490403
1 LINEA (LINEA) in TWD
NT$0.4632168
1 LINEA (LINEA) in AED
د.إ0.0551234
1 LINEA (LINEA) in CHF
Fr0.0118658
1 LINEA (LINEA) in HKD
HK$0.1165552
1 LINEA (LINEA) in AMD
֏5.7525098
1 LINEA (LINEA) in MAD
.د.م0.1384844
1 LINEA (LINEA) in MXN
$0.277119
1 LINEA (LINEA) in SAR
ريال0.056325
1 LINEA (LINEA) in ETB
Br2.2681702
1 LINEA (LINEA) in KES
KSh1.9404338
1 LINEA (LINEA) in JOD
د.أ0.01064918
1 LINEA (LINEA) in PLN
0.054823
1 LINEA (LINEA) in RON
лв0.0656374
1 LINEA (LINEA) in SEK
kr0.141188
1 LINEA (LINEA) in BGN
лв0.0252336
1 LINEA (LINEA) in HUF
Ft5.038459
1 LINEA (LINEA) in CZK
0.3140682
1 LINEA (LINEA) in KWD
د.ك0.00459612
1 LINEA (LINEA) in ILS
0.0492656
1 LINEA (LINEA) in BOB
Bs0.103638
1 LINEA (LINEA) in AZN
0.025534
1 LINEA (LINEA) in TJS
SM0.1386346
1 LINEA (LINEA) in GEL
0.0407042
1 LINEA (LINEA) in AOA
Kz13.7797986
1 LINEA (LINEA) in BHD
.د.ب0.00564752
1 LINEA (LINEA) in BMD
$0.01502
1 LINEA (LINEA) in DKK
kr0.0964284
1 LINEA (LINEA) in HNL
L0.3926228
1 LINEA (LINEA) in MUR
0.6838606
1 LINEA (LINEA) in NAD
$0.2592452
1 LINEA (LINEA) in NOK
kr0.1503502
1 LINEA (LINEA) in NZD
$0.0259846
1 LINEA (LINEA) in PAB
B/.0.01502
1 LINEA (LINEA) in PGK
K0.0632342
1 LINEA (LINEA) in QAR
ر.ق0.0546728
1 LINEA (LINEA) in RSD
дин.1.5161188
1 LINEA (LINEA) in UZS
soʻm183.1707024
1 LINEA (LINEA) in ALL
L1.24666
1 LINEA (LINEA) in ANG
ƒ0.0268858
1 LINEA (LINEA) in AWG
ƒ0.0268858
1 LINEA (LINEA) in BBD
$0.03004
1 LINEA (LINEA) in BAM
KM0.0252336
1 LINEA (LINEA) in BIF
Fr44.29398
1 LINEA (LINEA) in BND
$0.0193758
1 LINEA (LINEA) in BSD
$0.01502
1 LINEA (LINEA) in JMD
$2.408457
1 LINEA (LINEA) in KHR
60.564395
1 LINEA (LINEA) in KMF
Fr6.36848
1 LINEA (LINEA) in LAK
326.5217326
1 LINEA (LINEA) in LKR
රු4.5611234
1 LINEA (LINEA) in MDL
L0.2551898
1 LINEA (LINEA) in MGA
Ar67.9636976
1 LINEA (LINEA) in MOP
P0.12016
1 LINEA (LINEA) in MVR
0.229806
1 LINEA (LINEA) in MWK
MK26.0763722
1 LINEA (LINEA) in MZN
MT0.959778
1 LINEA (LINEA) in NPR
रु2.1086578
1 LINEA (LINEA) in PYG
106.52184
1 LINEA (LINEA) in RWF
Fr21.76398
1 LINEA (LINEA) in SBD
$0.1234644
1 LINEA (LINEA) in SCR
0.2099796
1 LINEA (LINEA) in SRD
$0.5961438
1 LINEA (LINEA) in SVC
$0.1312748
1 LINEA (LINEA) in SZL
L0.2596958
1 LINEA (LINEA) in TMT
m0.0527202
1 LINEA (LINEA) in TND
د.ت0.04402362
1 LINEA (LINEA) in TTD
$0.1018356
1 LINEA (LINEA) in UGX
Sh52.32968
1 LINEA (LINEA) in XAF
Fr8.47128
1 LINEA (LINEA) in XCD
$0.040554
1 LINEA (LINEA) in XOF
Fr8.47128
1 LINEA (LINEA) in XPF
Fr1.53204
1 LINEA (LINEA) in BWP
P0.2143354
1 LINEA (LINEA) in BZD
$0.0301902
1 LINEA (LINEA) in CVE
$1.4305048
1 LINEA (LINEA) in DJF
Fr2.65854
1 LINEA (LINEA) in DOP
$0.9564736
1 LINEA (LINEA) in DZD
د.ج1.9551534
1 LINEA (LINEA) in FJD
$0.0340954
1 LINEA (LINEA) in GNF
Fr130.5989
1 LINEA (LINEA) in GTQ
Q0.114903
1 LINEA (LINEA) in GYD
$3.142184
1 LINEA (LINEA) in ISK
kr1.84746

Risorsa LINEA

Per una comprensione più approfondita di LINEA, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale LINEA
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo LINEA

Quanto vale oggi LINEA (LINEA)?
Il prezzo in tempo reale di LINEA in USD è 0.01502 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da LINEA in USD?
Il prezzo attuale di LINEA in USD è $ 0.01502. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di LINEA?
La capitalizzazione di mercato per LINEA è $ 232.54M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di LINEA?
La fornitura circolante di LINEA è 15.48B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di LINEA?
LINEA ha raggiunto un prezzo ATH di 0.04657278430753583 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di LINEA?
LINEA ha visto un prezzo ATL di 0.007196492054667389 USD.
Qual è il volume di trading di LINEA?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per LINEA è $ 907.35K USD.
LINEA salirà quest'anno?
LINEA potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di LINEA per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:43:33 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di LINEA (LINEA)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore LINEA in USD

Importo

LINEA
LINEA
USD
USD

1 LINEA = 0.01502 USD

Fai trading di LINEA

LINEA/USDC
$0.01503
$0.01503$0.01503
-0.06%
LINEA/USDT
$0.01502
$0.01502$0.01502
-0.13%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,658.80
$111,658.80$111,658.80

+0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,962.40
$3,962.40$3,962.40

+0.75%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05838
$0.05838$0.05838

-14.89%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.4847
$7.4847$7.4847

+1.95%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.49
$194.49$194.49

+1.35%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,658.80
$111,658.80$111,658.80

+0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,962.40
$3,962.40$3,962.40

+0.75%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6163
$2.6163$2.6163

+0.70%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.49
$194.49$194.49

+1.35%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19750
$0.19750$0.19750

+0.64%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000107
$0.000000000000107$0.000000000000107

+7.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.158000
$0.158000$0.158000

+20,966.66%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5508
$0.5508$0.5508

+2,103.20%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5508
$0.5508$0.5508

+2,103.20%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00008500
$0.00008500$0.00008500

+123.68%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.052123
$0.052123$0.052123

+107.15%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000679
$0.0000000000679$0.0000000000679

+47.28%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000162
$0.0000000000000000000162$0.0000000000000000000162

+47.27%