Economia del token di KGEN (KGEN)
Economia del token e analisi del prezzo di KGEN (KGEN)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per KGEN (KGEN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su KGEN KGEN
Kratos Gamer Network (KGeN) è una rete di gioco globale decentralizzata, creata per supportare la prossima generazione di giocatori, a partire dai mercati emergenti del Sud del mondo. Fondamentalmente, KGeN offre un livello di dati decentralizzato sia per i giocatori che per gli editori, utilizzando un motore di reputazione on-chain trasparente chiamato Proof of Gamer (PoG). Questa tecnologia garantisce che l'identità, i risultati e le connessioni della community di ogni giocatore rimangano autentici e verificabili.
Economia del token di KGEN (KGEN): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di KGEN (KGEN) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token KGEN che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token KGEN possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di KGEN, esplora il prezzo in tempo reale del token KGEN!
Come acquistare KGEN
Vuoi aggiungere KGEN (KGEN) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di KGEN, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di KGEN (KGEN)
L'analisi della cronologia dei prezzi di KGEN aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di KGEN
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi KGEN? La nostra pagina di previsione dei prezzi di KGEN combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
Perché dovresti scegliere MEXC?

MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
