Kratos Gamer Network (KGeN) è una rete di gioco globale decentralizzata, creata per supportare la prossima generazione di giocatori, a partire dai mercati emergenti del Sud del mondo. Fondamentalmente, KGeN offre un livello di dati decentralizzato sia per i giocatori che per gli editori, utilizzando un motore di reputazione on-chain trasparente chiamato Proof of Gamer (PoG). Questa tecnologia garantisce che l'identità, i risultati e le connessioni della community di ogni giocatore rimangano autentici e verificabili.