Il prezzo in tempo reale di KGEN oggi è 0.2947 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi KGEN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di KGEN su MEXC ora.

Valore KGEN (KGEN)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in KGEN:

$0.2944
$0.2944$0.2944
-1.96%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di KGEN (KGEN)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 09:33:01 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di KGEN (KGEN) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.2689
$ 0.2689$ 0.2689
Min sulle 24h
$ 0.3882
$ 0.3882$ 0.3882
Max sulle 24h

$ 0.2689
$ 0.2689$ 0.2689

$ 0.3882
$ 0.3882$ 0.3882

--
----

--
----

-0.31%

-1.96%

+9.88%

+9.88%

Il prezzo in tempo reale di KGEN (KGEN) è $ 0.2947. Nelle ultime 24 ore, KGEN ha oscillato tra un minimo di $ 0.2689 e un massimo di $ 0.3882, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di KGEN è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, KGEN è variato del -0.31% nell'ultima ora, del -1.96% nelle 24 ore e del +9.88% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di KGEN (KGEN)

--
----

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

$ 294.70M
$ 294.70M$ 294.70M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di KGEN è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 2.00M. La fornitura circolante di KGEN è --, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 294.70M.

Cronologia dei prezzi di KGEN (KGEN) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di KGEN per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.005886-1.96%
30 giorni$ +0.0947+47.35%
60 giorni$ +0.0947+47.35%
90 giorni$ +0.0947+47.35%
Variazione del prezzo di KGEN di oggi

Oggi, KGEN ha registrato una variazione di $ -0.005886 (-1.96%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di KGEN in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.0947 (+47.35%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di KGEN in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, KGEN ha registrato una variazione di $ +0.0947 (+47.35%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di KGEN in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.0947 (+47.35%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di KGEN (KGEN)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di KGEN.

Che cos'è KGEN (KGEN)

Kratos Gamer Network (KGeN) è una rete di gioco globale decentralizzata, creata per supportare la prossima generazione di giocatori, a partire dai mercati emergenti del Sud del mondo. Fondamentalmente, KGeN offre un livello di dati decentralizzato sia per i giocatori che per gli editori, utilizzando un motore di reputazione on-chain trasparente chiamato Proof of Gamer (PoG). Questa tecnologia garantisce che l'identità, i risultati e le connessioni della community di ogni giocatore rimangano autentici e verificabili.

KGEN è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di KGEN in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di KGEN per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su KGEN sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di KGEN fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di KGEN (USD)

Quanto varrà KGEN (KGEN) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset KGEN (KGEN) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per KGEN.

Controlla subito la previsione del prezzo di KGEN!

Economia del token di KGEN (KGEN)

Comprendere l'economia del token di KGEN (KGEN) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token KGEN!

Come acquistare KGEN (KGEN)

Stai cercando come acquistare KGEN? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente KGEN su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

KGEN in valute locali

1 KGEN (KGEN) in VND
7,755.0305
1 KGEN (KGEN) in AUD
A$0.450891
1 KGEN (KGEN) in GBP
0.221025
1 KGEN (KGEN) in EUR
0.253442
1 KGEN (KGEN) in USD
$0.2947
1 KGEN (KGEN) in MYR
RM1.243634
1 KGEN (KGEN) in TRY
12.359718
1 KGEN (KGEN) in JPY
¥44.7944
1 KGEN (KGEN) in ARS
ARS$439.194357
1 KGEN (KGEN) in RUB
23.461067
1 KGEN (KGEN) in INR
25.877607
1 KGEN (KGEN) in IDR
Rp4,911.664702
1 KGEN (KGEN) in PHP
17.313625
1 KGEN (KGEN) in EGP
￡E.14.030667
1 KGEN (KGEN) in BRL
R$1.585486
1 KGEN (KGEN) in CAD
C$0.41258
1 KGEN (KGEN) in BDT
36.01234
1 KGEN (KGEN) in NGN
430.217795
1 KGEN (KGEN) in COP
$1,142.245412
1 KGEN (KGEN) in ZAR
R.5.086522
1 KGEN (KGEN) in UAH
12.315513
1 KGEN (KGEN) in TZS
T.Sh.733.083932
1 KGEN (KGEN) in VES
Bs62.4764
1 KGEN (KGEN) in CLP
$277.3127
1 KGEN (KGEN) in PKR
Rs82.801859
1 KGEN (KGEN) in KZT
158.69595
1 KGEN (KGEN) in THB
฿9.621955
1 KGEN (KGEN) in TWD
NT$9.088548
1 KGEN (KGEN) in AED
د.إ1.081549
1 KGEN (KGEN) in CHF
Fr0.232813
1 KGEN (KGEN) in HKD
HK$2.286872
1 KGEN (KGEN) in AMD
֏112.867153
1 KGEN (KGEN) in MAD
.د.م2.717134
1 KGEN (KGEN) in MXN
$5.437215
1 KGEN (KGEN) in SAR
ريال1.105125
1 KGEN (KGEN) in ETB
Br44.502647
1 KGEN (KGEN) in KES
KSh38.072293
1 KGEN (KGEN) in JOD
د.أ0.2089423
1 KGEN (KGEN) in PLN
1.075655
1 KGEN (KGEN) in RON
лв1.287839
1 KGEN (KGEN) in SEK
kr2.77018
1 KGEN (KGEN) in BGN
лв0.495096
1 KGEN (KGEN) in HUF
Ft98.857115
1 KGEN (KGEN) in CZK
6.162177
1 KGEN (KGEN) in KWD
د.ك0.0901782
1 KGEN (KGEN) in ILS
0.966616
1 KGEN (KGEN) in BOB
Bs2.03343
1 KGEN (KGEN) in AZN
0.50099
1 KGEN (KGEN) in TJS
SM2.720081
1 KGEN (KGEN) in GEL
0.798637
1 KGEN (KGEN) in AOA
Kz270.366621
1 KGEN (KGEN) in BHD
.د.ب0.1108072
1 KGEN (KGEN) in BMD
$0.2947
1 KGEN (KGEN) in DKK
kr1.891974
1 KGEN (KGEN) in HNL
L7.703458
1 KGEN (KGEN) in MUR
13.417691
1 KGEN (KGEN) in NAD
$5.086522
1 KGEN (KGEN) in NOK
kr2.949947
1 KGEN (KGEN) in NZD
$0.509831
1 KGEN (KGEN) in PAB
B/.0.2947
1 KGEN (KGEN) in PGK
K1.240687
1 KGEN (KGEN) in QAR
ر.ق1.072708
1 KGEN (KGEN) in RSD
дин.29.747018
1 KGEN (KGEN) in UZS
soʻm3,593.901864
1 KGEN (KGEN) in ALL
L24.4601
1 KGEN (KGEN) in ANG
ƒ0.527513
1 KGEN (KGEN) in AWG
ƒ0.527513
1 KGEN (KGEN) in BBD
$0.5894
1 KGEN (KGEN) in BAM
KM0.495096
1 KGEN (KGEN) in BIF
Fr869.0703
1 KGEN (KGEN) in BND
$0.380163
1 KGEN (KGEN) in BSD
$0.2947
1 KGEN (KGEN) in JMD
$47.255145
1 KGEN (KGEN) in KHR
1,188.304075
1 KGEN (KGEN) in KMF
Fr124.9528
1 KGEN (KGEN) in LAK
6,406.521611
1 KGEN (KGEN) in LKR
රු89.491549
1 KGEN (KGEN) in MDL
L5.006953
1 KGEN (KGEN) in MGA
Ar1,333.482136
1 KGEN (KGEN) in MOP
P2.3576
1 KGEN (KGEN) in MVR
4.50891
1 KGEN (KGEN) in MWK
MK511.631617
1 KGEN (KGEN) in MZN
MT18.83133
1 KGEN (KGEN) in NPR
रु41.372933
1 KGEN (KGEN) in PYG
2,090.0124
1 KGEN (KGEN) in RWF
Fr427.0203
1 KGEN (KGEN) in SBD
$2.422434
1 KGEN (KGEN) in SCR
4.119906
1 KGEN (KGEN) in SRD
$11.696643
1 KGEN (KGEN) in SVC
$2.575678
1 KGEN (KGEN) in SZL
L5.095363
1 KGEN (KGEN) in TMT
m1.034397
1 KGEN (KGEN) in TND
د.ت0.8637657
1 KGEN (KGEN) in TTD
$1.998066
1 KGEN (KGEN) in UGX
Sh1,026.7348
1 KGEN (KGEN) in XAF
Fr166.2108
1 KGEN (KGEN) in XCD
$0.79569
1 KGEN (KGEN) in XOF
Fr166.2108
1 KGEN (KGEN) in XPF
Fr30.0594
1 KGEN (KGEN) in BWP
P4.205369
1 KGEN (KGEN) in BZD
$0.592347
1 KGEN (KGEN) in CVE
$28.067228
1 KGEN (KGEN) in DJF
Fr52.1619
1 KGEN (KGEN) in DOP
$18.766496
1 KGEN (KGEN) in DZD
د.ج38.361099
1 KGEN (KGEN) in FJD
$0.668969
1 KGEN (KGEN) in GNF
Fr2,562.4165
1 KGEN (KGEN) in GTQ
Q2.254455
1 KGEN (KGEN) in GYD
$61.65124
1 KGEN (KGEN) in ISK
kr36.2481

Risorsa KGEN

Per una comprensione più approfondita di KGEN, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale KGEN
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo KGEN

Quanto vale oggi KGEN (KGEN)?
Il prezzo in tempo reale di KGEN in USD è 0.2947 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da KGEN in USD?
Il prezzo attuale di KGEN in USD è $ 0.2947. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di KGEN?
La capitalizzazione di mercato per KGEN è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di KGEN?
La fornitura circolante di KGEN è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di KGEN?
KGEN ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di KGEN?
KGEN ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di KGEN?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per KGEN è $ 2.00M USD.
KGEN salirà quest'anno?
KGEN potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di KGEN per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 09:33:01 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore KGEN in USD

Importo

KGEN
KGEN
USD
USD

1 KGEN = 0.2947 USD

Fai trading di KGEN

KGEN/USDT
$0.2944
$0.2944$0.2944
-2.48%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

