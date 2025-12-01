Maggiori informazioni su KARMA
Economia del token di Karma Coin (KARMA)
Economia del token e analisi del prezzo di Karma Coin (KARMA)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Karma Coin (KARMA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Karma Coin KARMA
Una valuta digitale con un cuore: restituire dove conta di più. In un mondo in cui il progresso tecnologico deve andare di pari passo con la responsabilità sociale, $KARMA è stata creata con una visione semplice ma potente: $KARMA mira a essere un ponte stabile, trasparente e sostenibile tra l'innovazione crypto e i reali bisogni umani. Crediamo che il vero valore non si crei solo nei mercati, ma anche nella vita delle persone. Ecco perché $KARMA è stata creata per restituire dove è necessario e dove fa davvero la differenza.
Economia del token di Karma Coin (KARMA): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Karma Coin (KARMA) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token KARMA che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token KARMA possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di KARMA, esplora il prezzo in tempo reale del token KARMA!
Come acquistare KARMA
Vuoi aggiungere Karma Coin (KARMA) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di KARMA, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Karma Coin (KARMA)
L'analisi della cronologia dei prezzi di KARMA aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di KARMA
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi KARMA? La nostra pagina di previsione dei prezzi di KARMA combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
