Una valuta digitale con un cuore: restituire dove conta di più. In un mondo in cui il progresso tecnologico deve andare di pari passo con la responsabilità sociale, $KARMA è stata creata con una visione semplice ma potente: $KARMA mira a essere un ponte stabile, trasparente e sostenibile tra l'innovazione crypto e i reali bisogni umani. Crediamo che il vero valore non si crei solo nei mercati, ma anche nella vita delle persone. Ecco perché $KARMA è stata creata per restituire dove è necessario e dove fa davvero la differenza.