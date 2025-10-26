Il prezzo in tempo reale di Karma Coin oggi è 0.002132 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi KARMA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di KARMA su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Karma Coin oggi è 0.002132 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi KARMA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di KARMA su MEXC ora.

Maggiori informazioni su KARMA

Informazioni sul prezzo di KARMA

Whitepaper di KARMA

Sito web ufficiale di KARMA

Economia del token di KARMA

Previsioni del prezzo di KARMA

Cronologia di KARMA

Guida all'acquisto di KARMA

Convertitore di KARMA in valuta fiat

Spot KARMA

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Karma Coin

Valore Karma Coin (KARMA)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in KARMA:

$0.002132
$0.002132$0.002132
+2.74%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Karma Coin (KARMA)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:41:42 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Karma Coin (KARMA) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.002041
$ 0.002041$ 0.002041
Min sulle 24h
$ 0.002201
$ 0.002201$ 0.002201
Max sulle 24h

$ 0.002041
$ 0.002041$ 0.002041

$ 0.002201
$ 0.002201$ 0.002201

--
----

--
----

0.00%

+2.74%

+5.28%

+5.28%

Il prezzo in tempo reale di Karma Coin (KARMA) è $ 0.002132. Nelle ultime 24 ore, KARMA ha oscillato tra un minimo di $ 0.002041 e un massimo di $ 0.002201, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di KARMA è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, KARMA è variato del 0.00% nell'ultima ora, del +2.74% nelle 24 ore e del +5.28% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Karma Coin (KARMA)

--
----

$ 170.31
$ 170.31$ 170.31

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

--
----

999,988,284
999,988,284 999,988,284

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di Karma Coin è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 170.31. La fornitura circolante di KARMA è --, con una fornitura totale di 999988284. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 2.13M.

Cronologia dei prezzi di Karma Coin (KARMA) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Karma Coin per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00005686+2.74%
30 giorni$ +0.000132+6.60%
60 giorni$ +0.000132+6.60%
90 giorni$ +0.000132+6.60%
Variazione del prezzo di Karma Coin di oggi

Oggi, KARMA ha registrato una variazione di $ +0.00005686 (+2.74%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Karma Coin in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.000132 (+6.60%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Karma Coin in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, KARMA ha registrato una variazione di $ +0.000132 (+6.60%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Karma Coin in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.000132 (+6.60%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Karma Coin (KARMA)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Karma Coin.

Che cos'è Karma Coin (KARMA)

Una valuta digitale con un cuore: restituire dove conta di più. In un mondo in cui il progresso tecnologico deve andare di pari passo con la responsabilità sociale, $KARMA è stata creata con una visione semplice ma potente: $KARMA mira a essere un ponte stabile, trasparente e sostenibile tra l'innovazione crypto e i reali bisogni umani. Crediamo che il vero valore non si crei solo nei mercati, ma anche nella vita delle persone. Ecco perché $KARMA è stata creata per restituire dove è necessario e dove fa davvero la differenza.

Karma Coin è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Karma Coin in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di KARMA per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Karma Coin sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Karma Coin fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Karma Coin (USD)

Quanto varrà Karma Coin (KARMA) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Karma Coin (KARMA) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Karma Coin.

Controlla subito la previsione del prezzo di Karma Coin!

Economia del token di Karma Coin (KARMA)

Comprendere l'economia del token di Karma Coin (KARMA) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token KARMA!

Come acquistare Karma Coin (KARMA)

Stai cercando come acquistare Karma Coin? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Karma Coin su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

KARMA in valute locali

1 Karma Coin (KARMA) in VND
56.10358
1 Karma Coin (KARMA) in AUD
A$0.00326196
1 Karma Coin (KARMA) in GBP
0.001599
1 Karma Coin (KARMA) in EUR
0.00183352
1 Karma Coin (KARMA) in USD
$0.002132
1 Karma Coin (KARMA) in MYR
RM0.00899704
1 Karma Coin (KARMA) in TRY
0.08941608
1 Karma Coin (KARMA) in JPY
¥0.324064
1 Karma Coin (KARMA) in ARS
ARS$3.17734092
1 Karma Coin (KARMA) in RUB
0.16972852
1 Karma Coin (KARMA) in INR
0.18721092
1 Karma Coin (KARMA) in IDR
Rp35.53331912
1 Karma Coin (KARMA) in PHP
0.125255
1 Karma Coin (KARMA) in EGP
￡E.0.10150452
1 Karma Coin (KARMA) in BRL
R$0.01147016
1 Karma Coin (KARMA) in CAD
C$0.0029848
1 Karma Coin (KARMA) in BDT
0.2605304
1 Karma Coin (KARMA) in NGN
3.1124002
1 Karma Coin (KARMA) in COP
$8.26354672
1 Karma Coin (KARMA) in ZAR
R.0.03679832
1 Karma Coin (KARMA) in UAH
0.08909628
1 Karma Coin (KARMA) in TZS
T.Sh.5.30347792
1 Karma Coin (KARMA) in VES
Bs0.451984
1 Karma Coin (KARMA) in CLP
$2.006212
1 Karma Coin (KARMA) in PKR
Rs0.59902804
1 Karma Coin (KARMA) in KZT
1.148082
1 Karma Coin (KARMA) in THB
฿0.0696098
1 Karma Coin (KARMA) in TWD
NT$0.06575088
1 Karma Coin (KARMA) in AED
د.إ0.00782444
1 Karma Coin (KARMA) in CHF
Fr0.00168428
1 Karma Coin (KARMA) in HKD
HK$0.01654432
1 Karma Coin (KARMA) in AMD
֏0.81653468
1 Karma Coin (KARMA) in MAD
.د.م0.01965704
1 Karma Coin (KARMA) in MXN
$0.0393354
1 Karma Coin (KARMA) in SAR
ريال0.007995
1 Karma Coin (KARMA) in ETB
Br0.32195332
1 Karma Coin (KARMA) in KES
KSh0.27543308
1 Karma Coin (KARMA) in JOD
د.أ0.001511588
1 Karma Coin (KARMA) in PLN
0.0077818
1 Karma Coin (KARMA) in RON
лв0.00931684
1 Karma Coin (KARMA) in SEK
kr0.0200408
1 Karma Coin (KARMA) in BGN
лв0.00358176
1 Karma Coin (KARMA) in HUF
Ft0.7151794
1 Karma Coin (KARMA) in CZK
0.04458012
1 Karma Coin (KARMA) in KWD
د.ك0.000652392
1 Karma Coin (KARMA) in ILS
0.00699296
1 Karma Coin (KARMA) in BOB
Bs0.0147108
1 Karma Coin (KARMA) in AZN
0.0036244
1 Karma Coin (KARMA) in TJS
SM0.01967836
1 Karma Coin (KARMA) in GEL
0.00577772
1 Karma Coin (KARMA) in AOA
Kz1.95596076
1 Karma Coin (KARMA) in BHD
.د.ب0.000801632
1 Karma Coin (KARMA) in BMD
$0.002132
1 Karma Coin (KARMA) in DKK
kr0.01368744
1 Karma Coin (KARMA) in HNL
L0.05573048
1 Karma Coin (KARMA) in MUR
0.09706996
1 Karma Coin (KARMA) in NAD
$0.03679832
1 Karma Coin (KARMA) in NOK
kr0.02134132
1 Karma Coin (KARMA) in NZD
$0.00368836
1 Karma Coin (KARMA) in PAB
B/.0.002132
1 Karma Coin (KARMA) in PGK
K0.00897572
1 Karma Coin (KARMA) in QAR
ر.ق0.00776048
1 Karma Coin (KARMA) in RSD
дин.0.21520408
1 Karma Coin (KARMA) in UZS
soʻm25.99999584
1 Karma Coin (KARMA) in ALL
L0.176956
1 Karma Coin (KARMA) in ANG
ƒ0.00381628
1 Karma Coin (KARMA) in AWG
ƒ0.00381628
1 Karma Coin (KARMA) in BBD
$0.004264
1 Karma Coin (KARMA) in BAM
KM0.00358176
1 Karma Coin (KARMA) in BIF
Fr6.287268
1 Karma Coin (KARMA) in BND
$0.00275028
1 Karma Coin (KARMA) in BSD
$0.002132
1 Karma Coin (KARMA) in JMD
$0.3418662
1 Karma Coin (KARMA) in KHR
8.596757
1 Karma Coin (KARMA) in KMF
Fr0.903968
1 Karma Coin (KARMA) in LAK
46.34782516
1 Karma Coin (KARMA) in LKR
රු0.64742444
1 Karma Coin (KARMA) in MDL
L0.03622268
1 Karma Coin (KARMA) in MGA
Ar9.64704416
1 Karma Coin (KARMA) in MOP
P0.017056
1 Karma Coin (KARMA) in MVR
0.0326196
1 Karma Coin (KARMA) in MWK
MK3.70138652
1 Karma Coin (KARMA) in MZN
MT0.1362348
1 Karma Coin (KARMA) in NPR
रु0.29931148
1 Karma Coin (KARMA) in PYG
15.120144
1 Karma Coin (KARMA) in RWF
Fr3.089268
1 Karma Coin (KARMA) in SBD
$0.01752504
1 Karma Coin (KARMA) in SCR
0.02980536
1 Karma Coin (KARMA) in SRD
$0.08461908
1 Karma Coin (KARMA) in SVC
$0.01863368
1 Karma Coin (KARMA) in SZL
L0.03686228
1 Karma Coin (KARMA) in TMT
m0.00748332
1 Karma Coin (KARMA) in TND
د.ت0.006248892
1 Karma Coin (KARMA) in TTD
$0.01445496
1 Karma Coin (KARMA) in UGX
Sh7.427888
1 Karma Coin (KARMA) in XAF
Fr1.202448
1 Karma Coin (KARMA) in XCD
$0.0057564
1 Karma Coin (KARMA) in XOF
Fr1.202448
1 Karma Coin (KARMA) in XPF
Fr0.217464
1 Karma Coin (KARMA) in BWP
P0.03042364
1 Karma Coin (KARMA) in BZD
$0.00428532
1 Karma Coin (KARMA) in CVE
$0.20305168
1 Karma Coin (KARMA) in DJF
Fr0.377364
1 Karma Coin (KARMA) in DOP
$0.13576576
1 Karma Coin (KARMA) in DZD
د.ج0.27752244
1 Karma Coin (KARMA) in FJD
$0.00483964
1 Karma Coin (KARMA) in GNF
Fr18.53774
1 Karma Coin (KARMA) in GTQ
Q0.0163098
1 Karma Coin (KARMA) in GYD
$0.4460144
1 Karma Coin (KARMA) in ISK
kr0.262236

Risorsa Karma Coin

Per una comprensione più approfondita di Karma Coin, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Karma Coin
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Karma Coin

Quanto vale oggi Karma Coin (KARMA)?
Il prezzo in tempo reale di KARMA in USD è 0.002132 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da KARMA in USD?
Il prezzo attuale di KARMA in USD è $ 0.002132. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Karma Coin?
La capitalizzazione di mercato per KARMA è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di KARMA?
La fornitura circolante di KARMA è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di KARMA?
KARMA ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di KARMA?
KARMA ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di KARMA?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per KARMA è $ 170.31 USD.
KARMA salirà quest'anno?
KARMA potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di KARMA per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:41:42 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Karma Coin (KARMA)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore KARMA in USD

Importo

KARMA
KARMA
USD
USD

1 KARMA = 0.002132 USD

Fai trading di KARMA

KARMA/USDT
$0.002132
$0.002132$0.002132
+2.74%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,651.81
$111,651.81$111,651.81

+0.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,961.39
$3,961.39$3,961.39

+0.72%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05833
$0.05833$0.05833

-14.97%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.5121
$7.5121$7.5121

+2.32%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.42
$194.42$194.42

+1.31%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,651.81
$111,651.81$111,651.81

+0.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,961.39
$3,961.39$3,961.39

+0.72%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6188
$2.6188$2.6188

+0.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.42
$194.42$194.42

+1.31%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19745
$0.19745$0.19745

+0.62%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000106
$0.000000000000106$0.000000000000106

+6.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.153890
$0.153890$0.153890

+20,418.66%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5069
$0.5069$0.5069

+1,927.60%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5069
$0.5069$0.5069

+1,927.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00009494
$0.00009494$0.00009494

+149.84%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.051867
$0.051867$0.051867

+106.14%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000676
$0.0000000000676$0.0000000000676

+46.63%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000157
$0.0000000000000000000157$0.0000000000000000000157

+42.72%