Che cos'è Karma Coin (KARMA)

Una valuta digitale con un cuore: restituire dove conta di più. In un mondo in cui il progresso tecnologico deve andare di pari passo con la responsabilità sociale, $KARMA è stata creata con una visione semplice ma potente: $KARMA mira a essere un ponte stabile, trasparente e sostenibile tra l'innovazione crypto e i reali bisogni umani. Crediamo che il vero valore non si crei solo nei mercati, ma anche nella vita delle persone. Ecco perché $KARMA è stata creata per restituire dove è necessario e dove fa davvero la differenza. Una valuta digitale con un cuore: restituire dove conta di più. In un mondo in cui il progresso tecnologico deve andare di pari passo con la responsabilità sociale, $KARMA è stata creata con una visione semplice ma potente: $KARMA mira a essere un ponte stabile, trasparente e sostenibile tra l'innovazione crypto e i reali bisogni umani. Crediamo che il vero valore non si crei solo nei mercati, ma anche nella vita delle persone. Ecco perché $KARMA è stata creata per restituire dove è necessario e dove fa davvero la differenza.

Karma Coin è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Karma Coin in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di KARMA per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su Karma Coin sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Karma Coin fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Karma Coin (USD)

Quanto varrà Karma Coin (KARMA) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Karma Coin (KARMA) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Karma Coin.

Controlla subito la previsione del prezzo di Karma Coin!

Economia del token di Karma Coin (KARMA)

Comprendere l'economia del token di Karma Coin (KARMA) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token KARMA!

Come acquistare Karma Coin (KARMA)

Stai cercando come acquistare Karma Coin? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Karma Coin su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

KARMA in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa Karma Coin

Per una comprensione più approfondita di Karma Coin, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Karma Coin Quanto vale oggi Karma Coin (KARMA)? Il prezzo in tempo reale di KARMA in USD è 0.002132 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da KARMA in USD? $ 0.002132 . Consulta Il prezzo attuale di KARMA in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di Karma Coin? La capitalizzazione di mercato per KARMA è -- USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di KARMA? La fornitura circolante di KARMA è -- USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di KARMA? KARMA ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di KARMA? KARMA ha visto un prezzo ATL di -- USD . Qual è il volume di trading di KARMA? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per KARMA è $ 170.31 USD . KARMA salirà quest'anno? KARMA potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di KARMA per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di Karma Coin (KARMA)

Orario (UTC+8) Tipo Informazioni 10-25 15:47:08 Aggiornamenti del settore Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana 10-25 13:34:16 Aggiornamenti del settore Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana 10-25 06:10:28 Aggiornamenti del settore Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno 10-24 21:49:00 Aggiornamenti del settore Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione 10-23 22:32:48 Aggiornamenti del settore L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura" 10-23 15:34:02 Aggiornamenti del settore I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025