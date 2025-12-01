Maggiori informazioni su JOHN
Economia del token di John Tsubasa Rivals (JOHN)
Economia del token e analisi del prezzo di John Tsubasa Rivals (JOHN)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per John Tsubasa Rivals (JOHN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su John Tsubasa Rivals JOHN
Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App è un gioco di calcio di nuova generazione che unisce il famoso Captain Tsubasa con la potenza del Web3. JOHN è fondamentale per aiutare l'intero ecosistema a crescere mentre il gioco si evolve, assicurando che i giocatori possano goderne il valore nel tempo.
Economia del token di John Tsubasa Rivals (JOHN): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di John Tsubasa Rivals (JOHN) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token JOHN che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token JOHN possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di JOHN, esplora il prezzo in tempo reale del token JOHN!
Cronologia dei prezzi di John Tsubasa Rivals (JOHN)
L'analisi della cronologia dei prezzi di JOHN aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di JOHN
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi JOHN? La nostra pagina di previsione dei prezzi di JOHN combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
