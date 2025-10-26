Il prezzo in tempo reale di John Tsubasa Rivals oggi è 0.01504 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi JOHN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di JOHN su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di John Tsubasa Rivals oggi è 0.01504 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi JOHN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di JOHN su MEXC ora.

Valore John Tsubasa Rivals (JOHN)

$0.01504
$0.01504$0.01504
+0.26%1D
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:08:46 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di John Tsubasa Rivals (JOHN) (USD)

$ 0.01392
$ 0.01392$ 0.01392
$ 0.01508
$ 0.01508$ 0.01508
$ 0.01392
$ 0.01392$ 0.01392

$ 0.01508
$ 0.01508$ 0.01508

--
----

--
----

+0.13%

+0.26%

+4.37%

+4.37%

Il prezzo in tempo reale di John Tsubasa Rivals (JOHN) è $ 0.01504. Nelle ultime 24 ore, JOHN ha oscillato tra un minimo di $ 0.01392 e un massimo di $ 0.01508, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di JOHN è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, JOHN è variato del +0.13% nell'ultima ora, del +0.26% nelle 24 ore e del +4.37% negli ultimi 7 giorni.

Informazioni sul mercato di John Tsubasa Rivals (JOHN)

--
----

$ 95.94K
$ 95.94K$ 95.94K

$ 15.04M
$ 15.04M$ 15.04M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

KLAY

L'attuale capitalizzazione di mercato di John Tsubasa Rivals è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 95.94K. La fornitura circolante di JOHN è --, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 15.04M.

Cronologia dei prezzi di John Tsubasa Rivals (JOHN) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di John Tsubasa Rivals per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.000039+0.26%
30 giorni$ -0.00074-4.69%
60 giorni$ -0.00175-10.43%
90 giorni$ +0.00504+50.40%
Variazione del prezzo di John Tsubasa Rivals di oggi

Oggi, JOHN ha registrato una variazione di $ +0.000039 (+0.26%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di John Tsubasa Rivals in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.00074 (-4.69%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di John Tsubasa Rivals in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, JOHN ha registrato una variazione di $ -0.00175 (-10.43%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di John Tsubasa Rivals in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.00504 (+50.40%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di John Tsubasa Rivals (JOHN)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di John Tsubasa Rivals.

Che cos'è John Tsubasa Rivals (JOHN)

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App è un gioco di calcio di nuova generazione che unisce il famoso Captain Tsubasa con la potenza del Web3. JOHN è fondamentale per aiutare l'intero ecosistema a crescere mentre il gioco si evolve, assicurando che i giocatori possano goderne il valore nel tempo.

John Tsubasa Rivals è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di JOHN per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su John Tsubasa Rivals sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di John Tsubasa Rivals fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di John Tsubasa Rivals (USD)

Quanto varrà John Tsubasa Rivals (JOHN) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset John Tsubasa Rivals (JOHN) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per John Tsubasa Rivals.

Controlla subito la previsione del prezzo di John Tsubasa Rivals!

Economia del token di John Tsubasa Rivals (JOHN)

Comprendere l'economia del token di John Tsubasa Rivals (JOHN) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token JOHN!

Come acquistare John Tsubasa Rivals (JOHN)

Stai cercando come acquistare John Tsubasa Rivals? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente John Tsubasa Rivals su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

Per una comprensione più approfondita di John Tsubasa Rivals, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo John Tsubasa Rivals

Quanto vale oggi John Tsubasa Rivals (JOHN)?
Il prezzo in tempo reale di JOHN in USD è 0.01504 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da JOHN in USD?
Il prezzo attuale di JOHN in USD è $ 0.01504. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di John Tsubasa Rivals?
La capitalizzazione di mercato per JOHN è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di JOHN?
La fornitura circolante di JOHN è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di JOHN?
JOHN ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di JOHN?
JOHN ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di JOHN?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per JOHN è $ 95.94K USD.
JOHN salirà quest'anno?
JOHN potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di JOHN per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:08:46 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi.

