Economia del token e analisi del prezzo di WorldAssets (INC)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per WorldAssets (INC), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su WorldAssets INC
La piattaforma WORLDASSETS (protocollo WAT) è una piattaforma di servizi finanziari innovativa per la tokenizzazione di asset reali (RWA). Attraverso il protocollo WAT, la piattaforma integra asset fisici on-chain, un modello dual-token (token di proprietà dell'asset + token di rendimento dell'asset), RWAFi (RWA + DeFi), liquidità AMM, comitato asset POS-DAO, conformità degli asset e un meccanismo completo di uscita dalla tokenizzazione per raggiungere la vera implementazione di RWA.
Economia del token di WorldAssets (INC): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di WorldAssets (INC) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token INC che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token INC possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di INC, esplora il prezzo in tempo reale del token INC!
Cronologia dei prezzi di WorldAssets (INC)
L'analisi della cronologia dei prezzi di INC aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di INC
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi INC? La nostra pagina di previsione dei prezzi di INC combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
