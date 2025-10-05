Il prezzo in tempo reale di WorldAssets oggi è 0.707 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi INC a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di INC su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di WorldAssets oggi è 0.707 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi INC a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di INC su MEXC ora.

Logo WorldAssets

Valore WorldAssets (INC)

$0.7086
$0.7086$0.7086
+24.25%1D
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-05 10:22:09 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di WorldAssets (INC) (USD)

$ 0.5552
$ 0.5552$ 0.5552
$ 0.98
$ 0.98
$ 0.5552
$ 0.5552$ 0.5552

$ 0.98
$ 0.98$ 0.98

--
----

--
----

-0.41%

+24.25%

+607.00%

+607.00%

Il prezzo in tempo reale di WorldAssets (INC) è $ 0.707. Nelle ultime 24 ore, INC ha oscillato tra un minimo di $ 0.5552 e un massimo di $ 0.98, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di INC è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, INC è variato del -0.41% nell'ultima ora, del +24.25% nelle 24 ore e del +607.00% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di WorldAssets (INC)

--
----

$ 41.32K
$ 41.32K$ 41.32K

$ 212.10M
$ 212.10M$ 212.10M

--
----

300,000,000
300,000,000 300,000,000

L'attuale capitalizzazione di mercato di WorldAssets è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 41.32K. La fornitura circolante di INC è --, con una fornitura totale di 300000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 212.10M.

Cronologia dei prezzi di WorldAssets (INC) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di WorldAssets per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.138298+24.25%
30 giorni$ +0.607+607.00%
60 giorni$ +0.607+607.00%
90 giorni$ +0.607+607.00%
Variazione del prezzo di WorldAssets di oggi

Oggi, INC ha registrato una variazione di $ +0.138298 (+24.25%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di WorldAssets in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.607 (+607.00%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di WorldAssets in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, INC ha registrato una variazione di $ +0.607 (+607.00%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di WorldAssets in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.607 (+607.00%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di WorldAssets (INC)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di WorldAssets.

Che cos'è WorldAssets (INC)

La piattaforma WORLDASSETS (protocollo WAT) è una piattaforma di servizi finanziari innovativa per la tokenizzazione di asset reali (RWA). Attraverso il protocollo WAT, la piattaforma integra asset fisici on-chain, un modello dual-token (token di proprietà dell'asset + token di rendimento dell'asset), RWAFi (RWA + DeFi), liquidità AMM, comitato asset POS-DAO, conformità degli asset e un meccanismo completo di uscita dalla tokenizzazione per raggiungere la vera implementazione di RWA.

WorldAssets è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di WorldAssets in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di INC per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su WorldAssets sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di WorldAssets fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di WorldAssets (USD)

Quanto varrà WorldAssets (INC) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset WorldAssets (INC) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per WorldAssets.

Controlla subito la previsione del prezzo di WorldAssets!

Economia del token di WorldAssets (INC)

Comprendere l'economia del token di WorldAssets (INC) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token INC!

Come acquistare WorldAssets (INC)

Stai cercando come acquistare WorldAssets? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente WorldAssets su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

INC in valute locali

1 WorldAssets (INC) in VND
18,604.705
1 WorldAssets (INC) in AUD
A$1.06757
1 WorldAssets (INC) in GBP
0.52318
1 WorldAssets (INC) in EUR
0.60095
1 WorldAssets (INC) in USD
$0.707
1 WorldAssets (INC) in MYR
RM2.9694
1 WorldAssets (INC) in TRY
29.44655
1 WorldAssets (INC) in JPY
¥103.929
1 WorldAssets (INC) in ARS
ARS$1,007.1215
1 WorldAssets (INC) in RUB
58.12247
1 WorldAssets (INC) in INR
62.73211
1 WorldAssets (INC) in IDR
Rp11,783.32862
1 WorldAssets (INC) in KRW
995.77415
1 WorldAssets (INC) in PHP
40.9353
1 WorldAssets (INC) in EGP
￡E.33.74511
1 WorldAssets (INC) in BRL
R$3.76831
1 WorldAssets (INC) in CAD
C$0.98273
1 WorldAssets (INC) in BDT
86.00655
1 WorldAssets (INC) in NGN
1,035.13284
1 WorldAssets (INC) in COP
$2,750.97235
1 WorldAssets (INC) in ZAR
R.12.17454
1 WorldAssets (INC) in UAH
29.15668
1 WorldAssets (INC) in TZS
T.Sh.1,737.099
1 WorldAssets (INC) in VES
Bs128.674
1 WorldAssets (INC) in CLP
$682.255
1 WorldAssets (INC) in PKR
Rs198.87203
1 WorldAssets (INC) in KZT
386.96938
1 WorldAssets (INC) in THB
฿22.86438
1 WorldAssets (INC) in TWD
NT$21.48573
1 WorldAssets (INC) in AED
د.إ2.59469
1 WorldAssets (INC) in CHF
Fr0.55853
1 WorldAssets (INC) in HKD
HK$5.50046
1 WorldAssets (INC) in AMD
֏270.87998
1 WorldAssets (INC) in MAD
.د.م6.42663
1 WorldAssets (INC) in MXN
$13.00173
1 WorldAssets (INC) in SAR
ريال2.64418
1 WorldAssets (INC) in ETB
Br102.57863
1 WorldAssets (INC) in KES
KSh91.30198
1 WorldAssets (INC) in JOD
د.أ0.501263
1 WorldAssets (INC) in PLN
2.55934
1 WorldAssets (INC) in RON
лв3.06131
1 WorldAssets (INC) in SEK
kr6.62459
1 WorldAssets (INC) in BGN
лв1.17362
1 WorldAssets (INC) in HUF
Ft233.79076
1 WorldAssets (INC) in CZK
14.60662
1 WorldAssets (INC) in KWD
د.ك0.215635
1 WorldAssets (INC) in ILS
2.3331
1 WorldAssets (INC) in BOB
Bs4.8783
1 WorldAssets (INC) in AZN
1.2019
1 WorldAssets (INC) in TJS
SM6.58217
1 WorldAssets (INC) in GEL
1.92304
1 WorldAssets (INC) in AOA
Kz648.02913
1 WorldAssets (INC) in BHD
.د.ب0.265832
1 WorldAssets (INC) in BMD
$0.707
1 WorldAssets (INC) in DKK
kr4.49652
1 WorldAssets (INC) in HNL
L18.48805
1 WorldAssets (INC) in MUR
32.03417
1 WorldAssets (INC) in NAD
$12.18161
1 WorldAssets (INC) in NOK
kr7.03465
1 WorldAssets (INC) in NZD
$1.20897
1 WorldAssets (INC) in PAB
B/.0.707
1 WorldAssets (INC) in PGK
K3.00475
1 WorldAssets (INC) in QAR
ر.ق2.57348
1 WorldAssets (INC) in RSD
дин.70.53739
1 WorldAssets (INC) in UZS
soʻm8,518.07033
1 WorldAssets (INC) in ALL
L58.24973
1 WorldAssets (INC) in ANG
ƒ1.26553
1 WorldAssets (INC) in AWG
ƒ1.2726
1 WorldAssets (INC) in BBD
$1.414
1 WorldAssets (INC) in BAM
KM1.17362
1 WorldAssets (INC) in BIF
Fr2,079.287
1 WorldAssets (INC) in BND
$0.90496
1 WorldAssets (INC) in BSD
$0.707
1 WorldAssets (INC) in JMD
$113.51592
1 WorldAssets (INC) in KHR
2,839.35442
1 WorldAssets (INC) in KMF
Fr296.233
1 WorldAssets (INC) in LAK
15,369.56491
1 WorldAssets (INC) in LKR
Rs213.78266
1 WorldAssets (INC) in MDL
L11.83518
1 WorldAssets (INC) in MGA
Ar3,156.24596
1 WorldAssets (INC) in MOP
P5.66307
1 WorldAssets (INC) in MVR
10.8171
1 WorldAssets (INC) in MWK
MK1,227.42977
1 WorldAssets (INC) in MZN
MT45.1773
1 WorldAssets (INC) in NPR
Rs100.5354
1 WorldAssets (INC) in PYG
4,978.694
1 WorldAssets (INC) in RWF
Fr1,023.029
1 WorldAssets (INC) in SBD
$5.82568
1 WorldAssets (INC) in SCR
10.33634
1 WorldAssets (INC) in SRD
$26.9367
1 WorldAssets (INC) in SVC
$6.17918
1 WorldAssets (INC) in SZL
L12.17454
1 WorldAssets (INC) in TMT
m2.4745
1 WorldAssets (INC) in TND
د.ت2.058784
1 WorldAssets (INC) in TTD
$4.78639
1 WorldAssets (INC) in UGX
Sh2,446.22
1 WorldAssets (INC) in XAF
Fr394.506
1 WorldAssets (INC) in XCD
$1.9089
1 WorldAssets (INC) in XOF
Fr394.506
1 WorldAssets (INC) in XPF
Fr71.407
1 WorldAssets (INC) in BWP
P9.38896
1 WorldAssets (INC) in BZD
$1.42107
1 WorldAssets (INC) in CVE
$66.39437
1 WorldAssets (INC) in DJF
Fr125.846
1 WorldAssets (INC) in DOP
$44.2582
1 WorldAssets (INC) in DZD
د.ج91.54236
1 WorldAssets (INC) in FJD
$1.59075
1 WorldAssets (INC) in GNF
Fr6,147.365
1 WorldAssets (INC) in GTQ
Q5.41562
1 WorldAssets (INC) in GYD
$147.84077
1 WorldAssets (INC) in ISK
kr84.84

Per una comprensione più approfondita di WorldAssets, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo WorldAssets

Quanto vale oggi WorldAssets (INC)?
Il prezzo in tempo reale di INC in USD è 0.707 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da INC in USD?
Il prezzo attuale di INC in USD è $ 0.707. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di WorldAssets?
La capitalizzazione di mercato per INC è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di INC?
La fornitura circolante di INC è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di INC?
INC ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di INC?
INC ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di INC?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per INC è $ 41.32K USD.
INC salirà quest'anno?
INC potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di INC per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di WorldAssets (INC)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-04 13:39:16Dati on-chain
Gli ETF Spot di Ethereum negli Stati Uniti Registrano un Afflusso Netto di $233,5 Milioni Ieri
10-04 11:26:38Aggiornamenti del settore
L'Emissione di USDC Supera i 75 Miliardi, la Quota di Mercato Raggiunge il 24,9%
10-03 10:20:00Aggiornamenti del settore
La Capitalizzazione Totale del Mercato Crypto Ritorna Sopra i $4,2 Trilioni, con un Aumento di 24 ore del 2,3%
10-03 05:17:00Aggiornamenti del settore
Bitcoin Supera il Mark price di $120.000 per la Prima Volta da Metà Agosto
10-01 14:11:00Aggiornamenti del settore
Ieri, gli ETF spot sulla Blockchain Ethereum negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti di 127,5 milioni di dollari, mentre gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato afflussi netti di 430 milioni di dollari
09-30 18:14:00Aggiornamenti del settore
I tassi di finanziamento attuali delle crypto principali su CEX e DEX indicano che il mercato è neutrale con una leggera tendenza ribassista

Rendimento Margine Futures MEXC: opportunità e sfide per guadagnare un reddito doppio dal trading
October 3, 2025

October 3, 2025

Trading più intelligente, zero commissioni: come gli ordini assistiti dall'AI di MEXC stanno cambiando le regole del gioco
October 3, 2025

October 3, 2025

GameFi 2.0: Perché l'Economia dei Token Deciderà il Futuro del Gaming Blockchain
October 3, 2025

October 3, 2025
