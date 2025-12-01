INFINIT è un protocollo di intelligenza DeFi basato sull'intelligenza artificiale che consente a chiunque di scoprire, valutare ed eseguire opportunità DeFi attraverso agenti intelligenti e interfacce in linguaggio naturale. Al suo interno, INFINIT alimenta l'Agentic DeFi Economy, un'infrastruttura decentralizzata e basata su agenti in cui KOL ed esperti DeFi possono creare e monetizzare strategie con le loro community, mentre gli utenti possono accedere ed eseguire strategie DeFi in più fasi con un solo clic. Combinando AI agent, un'interfaccia basata su prompt e l'esecuzione DeFi con un solo clic in un'unica piattaforma, INFINIT semplifica e democratizza l'accesso alla DeFi per tutti.