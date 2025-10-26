Che cos'è INFINIT (IN)

INFINIT è un protocollo di intelligenza DeFi basato sull'intelligenza artificiale che consente a chiunque di scoprire, valutare ed eseguire opportunità DeFi attraverso agenti intelligenti e interfacce in linguaggio naturale. Al suo interno, INFINIT alimenta l'Agentic DeFi Economy, un'infrastruttura decentralizzata e basata su agenti in cui KOL ed esperti DeFi possono creare e monetizzare strategie con le loro community, mentre gli utenti possono accedere ed eseguire strategie DeFi in più fasi con un solo clic. Combinando AI agent, un'interfaccia basata su prompt e l'esecuzione DeFi con un solo clic in un'unica piattaforma, INFINIT semplifica e democratizza l'accesso alla DeFi per tutti.

Economia del token di INFINIT (IN)

Risorsa INFINIT

Per una comprensione più approfondita di INFINIT, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo INFINIT Quanto vale oggi INFINIT (IN)? Il prezzo in tempo reale di IN in USD è 0.1416 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da IN in USD? $ 0.1416 . Consulta Il prezzo attuale di IN in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di INFINIT? La capitalizzazione di mercato per IN è $ 36.68M USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di IN? La fornitura circolante di IN è 259.07M USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di IN? IN ha raggiunto un prezzo ATH di 0.330328543984695 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di IN? IN ha visto un prezzo ATL di 0.053529767930225576 USD . Qual è il volume di trading di IN? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per IN è $ 139.43K USD . IN salirà quest'anno? IN potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di IN per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di INFINIT (IN)

