Economia del token di GOAT Network (GOATED)
Economia del token e analisi del prezzo di GOAT Network (GOATED)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per GOAT Network (GOATED), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su GOAT Network GOATED
GOAT Network è un ZK Rollup nativo Bitcoin progettato per offrire un rendimento BTC sostenibile e nativo grazie a una combinazione innovativa di zkMIPS interno (lo zkVM più veloce pronto per la produzione), un pratico modello di sfida BitVM2 (che riduce il periodo di sfida da 14 giorni a meno di 1 giorno) e la prima rete Decentralized Sequencer di Bitcoin.
Economia del token di GOAT Network (GOATED): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di GOAT Network (GOATED) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token GOATED che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token GOATED possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di GOATED, esplora il prezzo in tempo reale del token GOATED!
Come acquistare GOATED
Vuoi aggiungere GOAT Network (GOATED) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di GOATED, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di GOAT Network (GOATED)
L'analisi della cronologia dei prezzi di GOATED aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di GOATED
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi GOATED? La nostra pagina di previsione dei prezzi di GOATED combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
