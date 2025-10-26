Il prezzo in tempo reale di GOAT Network oggi è 0.08212 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi GOATED a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di GOATED su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di GOAT Network oggi è 0.08212 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi GOATED a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di GOATED su MEXC ora.

Logo GOAT Network

Valore GOAT Network (GOATED)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in GOATED:

$0.08208
$0.08208$0.08208
+3.80%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di GOAT Network (GOATED)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:07:28 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di GOAT Network (GOATED) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.07334
$ 0.07334$ 0.07334
Min sulle 24h
$ 0.09288
$ 0.09288$ 0.09288
Max sulle 24h

$ 0.07334
$ 0.07334$ 0.07334

$ 0.09288
$ 0.09288$ 0.09288

$ 0.19772632791076053
$ 0.19772632791076053$ 0.19772632791076053

$ 0.052417385027545234
$ 0.052417385027545234$ 0.052417385027545234

-0.47%

+3.80%

+21.10%

+21.10%

Il prezzo in tempo reale di GOAT Network (GOATED) è $ 0.08212. Nelle ultime 24 ore, GOATED ha oscillato tra un minimo di $ 0.07334 e un massimo di $ 0.09288, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di GOATED è $ 0.19772632791076053, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.052417385027545234.

In termini di performance a breve termine, GOATED è variato del -0.47% nell'ultima ora, del +3.80% nelle 24 ore e del +21.10% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di GOAT Network (GOATED)

No.1236

$ 8.57M
$ 8.57M$ 8.57M

$ 77.92K
$ 77.92K$ 77.92K

$ 82.12M
$ 82.12M$ 82.12M

104.35M
104.35M 104.35M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.43%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di GOAT Network è $ 8.57M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 77.92K. La fornitura circolante di GOATED è 104.35M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 82.12M.

Cronologia dei prezzi di GOAT Network (GOATED) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di GOAT Network per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0030049+3.80%
30 giorni$ +0.03212+64.24%
60 giorni$ +0.03212+64.24%
90 giorni$ +0.03212+64.24%
Variazione del prezzo di GOAT Network di oggi

Oggi, GOATED ha registrato una variazione di $ +0.0030049 (+3.80%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di GOAT Network in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.03212 (+64.24%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di GOAT Network in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, GOATED ha registrato una variazione di $ +0.03212 (+64.24%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di GOAT Network in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.03212 (+64.24%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di GOAT Network (GOATED)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di GOAT Network.

Che cos'è GOAT Network (GOATED)

GOAT Network è un ZK Rollup nativo Bitcoin progettato per offrire un rendimento BTC sostenibile e nativo grazie a una combinazione innovativa di zkMIPS interno (lo zkVM più veloce pronto per la produzione), un pratico modello di sfida BitVM2 (che riduce il periodo di sfida da 14 giorni a meno di 1 giorno) e la prima rete Decentralized Sequencer di Bitcoin.

GOAT Network è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di GOAT Network in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di GOATED per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su GOAT Network sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di GOAT Network fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di GOAT Network (USD)

Quanto varrà GOAT Network (GOATED) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset GOAT Network (GOATED) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per GOAT Network.

Controlla subito la previsione del prezzo di GOAT Network!

Economia del token di GOAT Network (GOATED)

Comprendere l'economia del token di GOAT Network (GOATED) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token GOATED!

Come acquistare GOAT Network (GOATED)

Stai cercando come acquistare GOAT Network? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente GOAT Network su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

GOATED in valute locali

Risorsa GOAT Network

Per una comprensione più approfondita di GOAT Network, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale GOAT Network
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo GOAT Network

Quanto vale oggi GOAT Network (GOATED)?
Il prezzo in tempo reale di GOATED in USD è 0.08212 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da GOATED in USD?
Il prezzo attuale di GOATED in USD è $ 0.08212. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di GOAT Network?
La capitalizzazione di mercato per GOATED è $ 8.57M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di GOATED?
La fornitura circolante di GOATED è 104.35M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di GOATED?
GOATED ha raggiunto un prezzo ATH di 0.19772632791076053 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di GOATED?
GOATED ha visto un prezzo ATL di 0.052417385027545234 USD.
Qual è il volume di trading di GOATED?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per GOATED è $ 77.92K USD.
GOATED salirà quest'anno?
GOATED potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di GOATED per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:07:28 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

