Che cos'è GOAT Network (GOATED)

GOAT Network è un ZK Rollup nativo Bitcoin progettato per offrire un rendimento BTC sostenibile e nativo grazie a una combinazione innovativa di zkMIPS interno (lo zkVM più veloce pronto per la produzione), un pratico modello di sfida BitVM2 (che riduce il periodo di sfida da 14 giorni a meno di 1 giorno) e la prima rete Decentralized Sequencer di Bitcoin.

Previsione del prezzo di GOAT Network (USD)

Quanto varrà GOAT Network (GOATED) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset GOAT Network (GOATED) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per GOAT Network.

Controlla subito la previsione del prezzo di GOAT Network!

Economia del token di GOAT Network (GOATED)

Comprendere l'economia del token di GOAT Network (GOATED) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token GOATED!

Come acquistare GOAT Network (GOATED)

GOATED in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa GOAT Network

Per una comprensione più approfondita di GOAT Network, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo GOAT Network Quanto vale oggi GOAT Network (GOATED)? Il prezzo in tempo reale di GOATED in USD è 0.08212 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da GOATED in USD? $ 0.08212 . Consulta Il prezzo attuale di GOATED in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di GOAT Network? La capitalizzazione di mercato per GOATED è $ 8.57M USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di GOATED? La fornitura circolante di GOATED è 104.35M USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di GOATED? GOATED ha raggiunto un prezzo ATH di 0.19772632791076053 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di GOATED? GOATED ha visto un prezzo ATL di 0.052417385027545234 USD . Qual è il volume di trading di GOATED? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per GOATED è $ 77.92K USD . GOATED salirà quest'anno? GOATED potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di GOATED per un'analisi più approfondita.

