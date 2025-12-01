Maggiori informazioni su GAIN
Economia del token di Griffin AI (GAIN)
Economia del token e analisi del prezzo di Griffin AI (GAIN)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Griffin AI (GAIN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Griffin AI GAIN
Griffin AI è il generatore di agenti no-code in più rapida crescita per DeFi, che alimenta oltre 15.000 agenti attivi. Il suo principale elemento di differenziazione è semplice: agenti che funzionano realmente, come il Transaction Execution Agent (TEA), che esegue swap e strategie di rendimento senza soluzione di continuità tra le principali catene e portafogli. Costruito e gestito da un team di ingegneri di prim'ordine guidato da Oliver Feldmeier, che ha fondato una delle prime borse di asset digitali regolamentate in Europa e l'ha quotata in borsa con un'IPO da 100 milioni di dollari al NASDAQ, Griffin AI combina una leadership comprovata con una profonda competenza tecnica. Il progetto si rivolge a un mercato DeFi da 1.000 miliardi di dollari, dove il 95% dei progetti non dispone di capacità di intelligenza artificiale, fornendo agenti superintelligenti che operano direttamente sulla catena. Gli AI agent Griffin sono già integrati e godono della fiducia di BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap e Bithumb's Burrito Wallet, con altri progetti di primo livello che si stanno unendo all'ecosistema. Al centro di questo futuro c'è $GAIN, il token nativo di Griffin AI, il carburante della DeFi agentica e una delle più grandi opportunità nel mondo delle criptovalute oggi.
Economia del token di Griffin AI (GAIN): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Griffin AI (GAIN) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token GAIN che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token GAIN possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di GAIN, esplora il prezzo in tempo reale del token GAIN!
Come acquistare GAIN
Vuoi aggiungere Griffin AI (GAIN) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di GAIN, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Griffin AI (GAIN)
L'analisi della cronologia dei prezzi di GAIN aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di GAIN
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi GAIN? La nostra pagina di previsione dei prezzi di GAIN combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
