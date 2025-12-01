Griffin AI è il generatore di agenti no-code in più rapida crescita per DeFi, che alimenta oltre 15.000 agenti attivi. Il suo principale elemento di differenziazione è semplice: agenti che funzionano realmente, come il Transaction Execution Agent (TEA), che esegue swap e strategie di rendimento senza soluzione di continuità tra le principali catene e portafogli. Costruito e gestito da un team di ingegneri di prim'ordine guidato da Oliver Feldmeier, che ha fondato una delle prime borse di asset digitali regolamentate in Europa e l'ha quotata in borsa con un'IPO da 100 milioni di dollari al NASDAQ, Griffin AI combina una leadership comprovata con una profonda competenza tecnica. Il progetto si rivolge a un mercato DeFi da 1.000 miliardi di dollari, dove il 95% dei progetti non dispone di capacità di intelligenza artificiale, fornendo agenti superintelligenti che operano direttamente sulla catena. Gli AI agent Griffin sono già integrati e godono della fiducia di BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap e Bithumb's Burrito Wallet, con altri progetti di primo livello che si stanno unendo all'ecosistema. Al centro di questo futuro c'è $GAIN, il token nativo di Griffin AI, il carburante della DeFi agentica e una delle più grandi opportunità nel mondo delle criptovalute oggi.