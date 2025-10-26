Il prezzo in tempo reale di Griffin AI oggi è 0.008485 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi GAIN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di GAIN su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Griffin AI oggi è 0.008485 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi GAIN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di GAIN su MEXC ora.

Maggiori informazioni su GAIN

Informazioni sul prezzo di GAIN

Whitepaper di GAIN

Sito web ufficiale di GAIN

Economia del token di GAIN

Previsioni del prezzo di GAIN

Cronologia di GAIN

Guida all'acquisto di GAIN

Convertitore di GAIN in valuta fiat

Spot GAIN

Futures USDT-M GAIN

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Griffin AI

Valore Griffin AI (GAIN)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in GAIN:

$0.008485
$0.008485$0.008485
-2.31%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Griffin AI (GAIN)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:37:05 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Griffin AI (GAIN) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.008259
$ 0.008259$ 0.008259
Min sulle 24h
$ 0.00911
$ 0.00911$ 0.00911
Max sulle 24h

$ 0.008259
$ 0.008259$ 0.008259

$ 0.00911
$ 0.00911$ 0.00911

--
----

--
----

-1.39%

-2.31%

-15.83%

-15.83%

Il prezzo in tempo reale di Griffin AI (GAIN) è $ 0.008485. Nelle ultime 24 ore, GAIN ha oscillato tra un minimo di $ 0.008259 e un massimo di $ 0.00911, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di GAIN è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, GAIN è variato del -1.39% nell'ultima ora, del -2.31% nelle 24 ore e del -15.83% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Griffin AI (GAIN)

--
----

$ 72.02K
$ 72.02K$ 72.02K

$ 8.49M
$ 8.49M$ 8.49M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di Griffin AI è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 72.02K. La fornitura circolante di GAIN è --, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 8.49M.

Cronologia dei prezzi di Griffin AI (GAIN) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Griffin AI per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.00020064-2.31%
30 giorni$ -0.011315-57.15%
60 giorni$ -0.011515-57.58%
90 giorni$ -0.011515-57.58%
Variazione del prezzo di Griffin AI di oggi

Oggi, GAIN ha registrato una variazione di $ -0.00020064 (-2.31%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Griffin AI in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.011315 (-57.15%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Griffin AI in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, GAIN ha registrato una variazione di $ -0.011515 (-57.58%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Griffin AI in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.011515 (-57.58%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Griffin AI (GAIN)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Griffin AI.

Che cos'è Griffin AI (GAIN)

Griffin AI è il generatore di agenti no-code in più rapida crescita per DeFi, che alimenta oltre 15.000 agenti attivi. Il suo principale elemento di differenziazione è semplice: agenti che funzionano realmente, come il Transaction Execution Agent (TEA), che esegue swap e strategie di rendimento senza soluzione di continuità tra le principali catene e portafogli. Costruito e gestito da un team di ingegneri di prim'ordine guidato da Oliver Feldmeier, che ha fondato una delle prime borse di asset digitali regolamentate in Europa e l'ha quotata in borsa con un'IPO da 100 milioni di dollari al NASDAQ, Griffin AI combina una leadership comprovata con una profonda competenza tecnica. Il progetto si rivolge a un mercato DeFi da 1.000 miliardi di dollari, dove il 95% dei progetti non dispone di capacità di intelligenza artificiale, fornendo agenti superintelligenti che operano direttamente sulla catena. Gli AI agent Griffin sono già integrati e godono della fiducia di BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap e Bithumb's Burrito Wallet, con altri progetti di primo livello che si stanno unendo all'ecosistema. Al centro di questo futuro c'è $GAIN, il token nativo di Griffin AI, il carburante della DeFi agentica e una delle più grandi opportunità nel mondo delle criptovalute oggi.

Griffin AI è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Griffin AI in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di GAIN per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Griffin AI sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Griffin AI fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Griffin AI (USD)

Quanto varrà Griffin AI (GAIN) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Griffin AI (GAIN) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Griffin AI.

Controlla subito la previsione del prezzo di Griffin AI!

Economia del token di Griffin AI (GAIN)

Comprendere l'economia del token di Griffin AI (GAIN) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token GAIN!

Come acquistare Griffin AI (GAIN)

Stai cercando come acquistare Griffin AI? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Griffin AI su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

GAIN in valute locali

1 Griffin AI (GAIN) in VND
223.282775
1 Griffin AI (GAIN) in AUD
A$0.01298205
1 Griffin AI (GAIN) in GBP
0.00636375
1 Griffin AI (GAIN) in EUR
0.0072971
1 Griffin AI (GAIN) in USD
$0.008485
1 Griffin AI (GAIN) in MYR
RM0.0358067
1 Griffin AI (GAIN) in TRY
0.3558609
1 Griffin AI (GAIN) in JPY
¥1.28972
1 Griffin AI (GAIN) in ARS
ARS$12.64528035
1 Griffin AI (GAIN) in RUB
0.67549085
1 Griffin AI (GAIN) in INR
0.74506785
1 Griffin AI (GAIN) in IDR
Rp141.4166101
1 Griffin AI (GAIN) in PHP
0.49849375
1 Griffin AI (GAIN) in EGP
￡E.0.40397085
1 Griffin AI (GAIN) in BRL
R$0.0456493
1 Griffin AI (GAIN) in CAD
C$0.011879
1 Griffin AI (GAIN) in BDT
1.036867
1 Griffin AI (GAIN) in NGN
12.38682725
1 Griffin AI (GAIN) in COP
$32.8875206
1 Griffin AI (GAIN) in ZAR
R.0.1464511
1 Griffin AI (GAIN) in UAH
0.35458815
1 Griffin AI (GAIN) in TZS
T.Sh.21.1069466
1 Griffin AI (GAIN) in VES
Bs1.79882
1 Griffin AI (GAIN) in CLP
$7.984385
1 Griffin AI (GAIN) in PKR
Rs2.38403045
1 Griffin AI (GAIN) in KZT
4.5691725
1 Griffin AI (GAIN) in THB
฿0.27703525
1 Griffin AI (GAIN) in TWD
NT$0.2616774
1 Griffin AI (GAIN) in AED
د.إ0.03113995
1 Griffin AI (GAIN) in CHF
Fr0.00670315
1 Griffin AI (GAIN) in HKD
HK$0.0658436
1 Griffin AI (GAIN) in AMD
֏3.24967015
1 Griffin AI (GAIN) in MAD
.د.م0.0782317
1 Griffin AI (GAIN) in MXN
$0.15654825
1 Griffin AI (GAIN) in SAR
ريال0.03181875
1 Griffin AI (GAIN) in ETB
Br1.28131985
1 Griffin AI (GAIN) in KES
KSh1.09617715
1 Griffin AI (GAIN) in JOD
د.أ0.006015865
1 Griffin AI (GAIN) in PLN
0.03097025
1 Griffin AI (GAIN) in RON
лв0.03707945
1 Griffin AI (GAIN) in SEK
kr0.079759
1 Griffin AI (GAIN) in BGN
лв0.0142548
1 Griffin AI (GAIN) in HUF
Ft2.84629325
1 Griffin AI (GAIN) in CZK
0.17742135
1 Griffin AI (GAIN) in KWD
د.ك0.00259641
1 Griffin AI (GAIN) in ILS
0.0278308
1 Griffin AI (GAIN) in BOB
Bs0.0585465
1 Griffin AI (GAIN) in AZN
0.0144245
1 Griffin AI (GAIN) in TJS
SM0.07831655
1 Griffin AI (GAIN) in GEL
0.02299435
1 Griffin AI (GAIN) in AOA
Kz7.78439355
1 Griffin AI (GAIN) in BHD
.د.ب0.00319036
1 Griffin AI (GAIN) in BMD
$0.008485
1 Griffin AI (GAIN) in DKK
kr0.0544737
1 Griffin AI (GAIN) in HNL
L0.2217979
1 Griffin AI (GAIN) in MUR
0.38632205
1 Griffin AI (GAIN) in NAD
$0.1464511
1 Griffin AI (GAIN) in NOK
kr0.08493485
1 Griffin AI (GAIN) in NZD
$0.01467905
1 Griffin AI (GAIN) in PAB
B/.0.008485
1 Griffin AI (GAIN) in PGK
K0.03572185
1 Griffin AI (GAIN) in QAR
ر.ق0.0308854
1 Griffin AI (GAIN) in RSD
дин.0.8564759
1 Griffin AI (GAIN) in UZS
soʻm103.4755932
1 Griffin AI (GAIN) in ALL
L0.704255
1 Griffin AI (GAIN) in ANG
ƒ0.01518815
1 Griffin AI (GAIN) in AWG
ƒ0.01518815
1 Griffin AI (GAIN) in BBD
$0.01697
1 Griffin AI (GAIN) in BAM
KM0.0142548
1 Griffin AI (GAIN) in BIF
Fr25.022265
1 Griffin AI (GAIN) in BND
$0.01094565
1 Griffin AI (GAIN) in BSD
$0.008485
1 Griffin AI (GAIN) in JMD
$1.36056975
1 Griffin AI (GAIN) in KHR
34.21364125
1 Griffin AI (GAIN) in KMF
Fr3.59764
1 Griffin AI (GAIN) in LAK
184.45651805
1 Griffin AI (GAIN) in LKR
රු2.57663995
1 Griffin AI (GAIN) in MDL
L0.14416015
1 Griffin AI (GAIN) in MGA
Ar38.3936068
1 Griffin AI (GAIN) in MOP
P0.06788
1 Griffin AI (GAIN) in MVR
0.1298205
1 Griffin AI (GAIN) in MWK
MK14.73089335
1 Griffin AI (GAIN) in MZN
MT0.5421915
1 Griffin AI (GAIN) in NPR
रु1.19120915
1 Griffin AI (GAIN) in PYG
60.17562
1 Griffin AI (GAIN) in RWF
Fr12.294765
1 Griffin AI (GAIN) in SBD
$0.0697467
1 Griffin AI (GAIN) in SCR
0.1186203
1 Griffin AI (GAIN) in SRD
$0.33676965
1 Griffin AI (GAIN) in SVC
$0.0741589
1 Griffin AI (GAIN) in SZL
L0.14670565
1 Griffin AI (GAIN) in TMT
m0.02978235
1 Griffin AI (GAIN) in TND
د.ت0.024869535
1 Griffin AI (GAIN) in TTD
$0.0575283
1 Griffin AI (GAIN) in UGX
Sh29.56174
1 Griffin AI (GAIN) in XAF
Fr4.78554
1 Griffin AI (GAIN) in XCD
$0.0229095
1 Griffin AI (GAIN) in XOF
Fr4.78554
1 Griffin AI (GAIN) in XPF
Fr0.86547
1 Griffin AI (GAIN) in BWP
P0.12108095
1 Griffin AI (GAIN) in BZD
$0.01705485
1 Griffin AI (GAIN) in CVE
$0.8081114
1 Griffin AI (GAIN) in DJF
Fr1.501845
1 Griffin AI (GAIN) in DOP
$0.5403248
1 Griffin AI (GAIN) in DZD
د.ج1.10449245
1 Griffin AI (GAIN) in FJD
$0.01926095
1 Griffin AI (GAIN) in GNF
Fr73.777075
1 Griffin AI (GAIN) in GTQ
Q0.06491025
1 Griffin AI (GAIN) in GYD
$1.775062
1 Griffin AI (GAIN) in ISK
kr1.043655

Risorsa Griffin AI

Per una comprensione più approfondita di Griffin AI, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Griffin AI
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Griffin AI

Quanto vale oggi Griffin AI (GAIN)?
Il prezzo in tempo reale di GAIN in USD è 0.008485 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da GAIN in USD?
Il prezzo attuale di GAIN in USD è $ 0.008485. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Griffin AI?
La capitalizzazione di mercato per GAIN è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di GAIN?
La fornitura circolante di GAIN è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di GAIN?
GAIN ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di GAIN?
GAIN ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di GAIN?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per GAIN è $ 72.02K USD.
GAIN salirà quest'anno?
GAIN potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di GAIN per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:37:05 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Griffin AI (GAIN)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore GAIN in USD

Importo

GAIN
GAIN
USD
USD

1 GAIN = 0.008485 USD

Fai trading di GAIN

GAIN/USDT
$0.008485
$0.008485$0.008485
-2.31%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,677.46
$111,677.46$111,677.46

+0.26%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,961.86
$3,961.86$3,961.86

+0.74%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05823
$0.05823$0.05823

-15.11%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.6172
$7.6172$7.6172

+3.75%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.48
$194.48$194.48

+1.34%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,677.46
$111,677.46$111,677.46

+0.26%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,961.86
$3,961.86$3,961.86

+0.74%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6153
$2.6153$2.6153

+0.66%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.48
$194.48$194.48

+1.34%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19751
$0.19751$0.19751

+0.65%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000101
$0.000000000000101$0.000000000000101

+1.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.162089
$0.162089$0.162089

+21,511.86%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.6237
$0.6237$0.6237

+2,394.80%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.6237
$0.6237$0.6237

+2,394.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00010020
$0.00010020$0.00010020

+163.68%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.050975
$0.050975$0.050975

+102.59%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000691
$0.0000000000691$0.0000000000691

+49.89%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000157
$0.0000000000000000000157$0.0000000000000000000157

+42.72%